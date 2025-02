Hallaron muerto en una cárcel de La Plata a un fisicoculturista acusado de intento de homicidio

Un fisicoculturista de 48 años, oriundo de Ensenada, fue hallado sin vida este martes en el Penal N° 34 de Melchor Romero. Estaba detenido desde hacía aproximadamente seis meses, acusado de tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género, entre otros delitos. Según trascendió, se habría quitado la vida.

El portal 0221.com.ar, detalló que el cuerpo de Martín Omentari Seticace se encontraba en la celda 61 del bloque B, en el pabellón 3 de la prisión de La Plata. Las causas por las que había sido detenido y acusado el 17 de agosto de 2024, eran “tentativa de Homicidio Calificado por el Vínculo y por su Comisión contra una mujer en un contexto de Violencia de Género, Amenazas Calificadas por el Abuso de Armas y Tenencia de Arma de Fuego de Uso Civil (dos hechos), en Concurso Real entre sí”.

El mismo medio relató que Seticace fue encontrado colgado dentro de su celda; sin embargo, la Justicia inició actuaciones para esclarecer si existieron irregularidades en la custodia del interno o alguna omisión en la vigilancia a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

“Todo indica que se trata de un suicidio, no había otras personas en la celda y se abrió una investigación contra funcionarios del SPB, ya que son ellos quienes deben velar por la seguridad e integridad de los internos”, indicó una fuente del caso a La Buena Info.

El violento episodio en el que se vio envuelto el fisicoculturista ocurrió en una vivienda de Ensenada, ubicada en la intersección de las calles Uruguay y Sidotti. A partir de la reconstrucción de los hechos se supo que el acusado había sometido en aquel entonces a su pareja. La había reducido colocándole un arma la boca y apretando el gatillo en dos ocasiones. Afortunadamente, los disparos no salieron y la víctima pudo alertar a la policía. “Le metió un arma en la boca a la mujer y no salió el tiro”, revelaron sobre el suceso que se había originado a raíz de un conflicto familiar. En tanto, un vocero de la investigación, añadió: “gatilló pero no salió el disparo, intentándolo nuevamente, siendo esta maniobra infructuosa”, indicó El Día.

El fisicoculturista, Lucas Martín Omentari Seticace, hallado muerto en su celda (Foto: El día)

Cuando los efectivos arribaron al lugar, Seticace se atrincheró en su vivienda y se negó a abrir la puerta. Luego de una tensa discusión con el jefe del operativo, en donde el hombre había lanzado a su perro contra uno de los oficiales para que lo ataque, lograron capturarlo. El animal debió ser asistido posteriormente por la Dirección de Veterinaria, debido a un disparo que efectuó el agente en su defensa.

Tras su captura, la policía realizó un allanamiento en su vivienda y encontró un extenso arsenal de armas, que incluía seis rifles, tres escopetas, una carabina, una granada, un sable bayoneta, catorce cuchillos y más de cien municiones.

En total, secuestraron un rifle de aire comprimido marca Gamo modelo 1000; un rifle Hastan modelo 125; un rifle marca Leyend con mira supreme 4x2 calibre 5,5; una escopeta marca Brenta extra calibre 28; una escopeta Calibre 16 marca Defensor; una carabina calibre .22 marca Mahely; un rifle de aire comprimido marca Lee; una escopeta recortada de fabricación artesanal; dos rifles de aire comprimido sin marca ni serie; seis cartuchos calibre .16; tres cartuchos calibre .38; 110 municiones calibre .22; una granada de tipo mortero; un sable bayoneta; 14 cuchillos de diferentes medidas, y una manopla.

La causa penal en su contra se encontraba radicada en la Fiscalía N° 1 de La Plata, bajo la titularidad de Ana Medina. Según detalló 0221.com.ar, el expediente había sido elevado a juicio y el Tribunal Oral y Criminal N° 2 de la ciudad capital era el encargado de dictar una sentencia sobre su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban.