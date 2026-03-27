Crimen y Justicia

Mataron a un jubilado de un golpe en un robo y ejecutaron a tiros a un joven en la calle en Rosario

Los dos crímenes ocurrieron este jueves. Al hombre mayor lo asesinaron en su casa cuando entraron a asaltarlo; a la otra víctima le dispararon ocho balazos

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Mataron a un hombre de 75 años en un robo y ejecutaron a tiros a un joven en la calle en Rosario
El miércoles hubo dos crímenes y hubo cuatro en 24 horas

Dos asesinatos ocurrieron en la tarde de este jueves en la ciudad de Rosario. El primero de los hechos tuvo como víctima a Agustín Adrián Torales, de 29 años, quien fue acribillado de ocho disparos mientras estaba en la vía pública. El otro fue el Ercilio Centurión, de 75 años, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante una entradera perpetrada por al menos dos delincuentes.

Hay que recordar que el miércoles por la noche hubo otros dos crímenes, por lo que son cuatro los homicidios ocurridos en la ciudad en las últimas 24 horas.

El crimen de Torales ocurrió a las 17 en inmediaciones de Pasco y José María Rosa (colectora de avenida Circunvalación), en el barrio Santa Lucía. La pareja del joven señaló que estaba en su domicilio cuando escuchó “explosiones” en la calle. Al salir, encontró a su novio tendido en el suelo, con múltiples heridas.

Una ambulancia del Sies examinó al joven, pero no llegó a trasladarlo a un hospital, ya que falleció prácticamente en el acto. De inmediato, se realizaron medidas por pedido del Ministerio Público de la Acusación: relevamiento de cámara de videovigilancia de la zona, pericias balísticas, de rastros y fotografía.

Según datos aportados por investigadores, Torales había resultado herido en dos oportunidades, una en 2023 y la otra en 2020. Además, había sido detenido en 2023 en Villa Gobernador Gálvez con un arma de fuego.

El crimen del jubilado

El otro asesinato fue descubierto pasadas las 18.30 en Francia al 4800, en barrio Plata, cuando un hombre de 46 años llamó al 911 porque halló a su tío, Ercilio Centurión, tirado en el suelo del living de su casa, que estaba completamente revuelta.

El sobrino de la víctima se acercó al ver que la puerta estaba abierta y constató que el hombre tenía un fuerte golpe en la cabeza.

Vecinos de Ercilio señalaron que antes del homicidio vieron a dos hombres que podaban un árbol en la vereda, quienes luego fueron vistos saliendo de la propiedad del jubilado a toda velocidad.

“Esto fue a plena luz del día. Nosotros vivimos enfrente. Este es un barrio de gente mayor, a esa hora ya están todos adentro. Cuando un señor me lllamó, le pedí a mi hermano que entrara porque yo no me animaba. Después, cuando no me dejaron pasar, me di cuenta de que había pasado algo”, dijo a Canal 3 la sobrina de Ercilio, hermana de quien halló el cuerpo.

Otros dos homicidios

En un ataque a tiros perpetrado a las 20 del miércoles por dos gatilleros en moto en Ricardo Rojas y Pasaje 1.707, en el barrio Santa Lucía, mataron a Alexis Damián Barrios (36), quien murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como consecuencia de disparos en el tórax y en el abdomen.

Una mujer que estaba junto a él, de 32 años, fue trasladada al Policlínico San Martín con heridas en las dos piernas.

En la escena de la balacera, los peritos forenses incautaron nueve vainas servidas que fueron enviadas a analizar.

Pasadas las 23, ocurrió el otro asesinato. Allí, Oscar Ramón Sarria (62) fue baleado de manera directa por los ocupantes de una moto en Machain y Larrechea, en el barrio Unión. Alcanzó a ser trasladado al Heca, pero murió en la madrugada de este jueves.

Sarria figuraba en el registro policial, ya que había sido condenado en 2024 a 3 años de prisión condicional por una balacera que había cometido un año antes en Ghiraldo al 2400, donde hirió a un hombre en un brazo y en una pierna.

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