Persecución y tiroteo frente a un jardín de infantes en Merlo: los chicos fueron evacuados

Parte de la persecución que se registró en el barrio y cuyas imágenes se viralizaron

Los 70 chicos del Jardín Nº 914 de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo, debieron ser evacuados luego de un violento tiroteo y una persecución frente a las instalaciones del colegio. De acuerdo a testigos, se escucharon entre 10 y 20 disparos.

El hecho ocurrió ayer martes a las 13.30, en las inmediaciones de la esquina de las calles Almagro y Santa Rosa. De acuerdo con el el relato de la directora del establecimiento educativo, escucharon una serie de disparos y gritos frente al lugar.

“Lo que hice fue llamar al 911. Tenemos un protocolo que ante una eventualidad de estas uno comunica a los grupos de difusión que tenemos. Luego les damos tranquilidad de que los chicos están bien. Ni los nenes y ni las maestras sabían lo que estaba ocurriendo afuera. Cuando la Policía me dio la seguridad de que todo estaba bien avisamos a las familias para vinieran”, dijo.

Los motivos del episodio aún no están claros. Según versiones de los vecinos, todo comenzó por un supuesto enfrentamiento entre dos grupos que se disputan el control de la venta de droga en el barrio, quienes se cruzaron a tiros. Luego algunos de ellos fueron perseguidos por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los plomos encontrados en el barrio

“Nunca se vivió esto acá en el barrio. Nos llamó la atención. Creo que fui la única que escuchó las detonaciones porque dentro del jardín se están preparando las fiestas de fin de año. Había música. Los chicos ni las docentes escucharon. Lo que hice cuando observé que había corridas de menores y adultos, fue resguardar las salas de exteriores y las pasé al interior, a esperar a que venga el patrullero”, agregó la directora.

La máxima autoridad del jardín de infantes dijo que observó unos seis patrulleros que “iban y venían y detenían a algunos” de los delincuentes, aunque aclaró desconoce el motivo que dio origen al tiroteo. “Vi motos que y a un adolescente con un arma”, dijo.

“Acá hay protocolo ante un disparo. Tenemos un protocolo para esto. Resguardar la vida de los menores, avisar a las familias para que no concurran y les les damos tranquilidad porque había versiones de que nos tenían atrincherados y eso no es cierto. Las clases continuaron porque no se escuchaba nada”, añadió la mujer, quien dijo que el colegio terminó de ser evacuado tres horas después del tiroteo.

El jardín de infantes de Merlo

A través de un comunicado, el jardín -en boca de su directora- confirmó el episodio y aprovechó para pedirle a la Policía Bonaerense medidas contra la inseguridad.

“Familias: en el día de hoy hubo un tiroteo en el barrio. (...) Ante el hecho activamos el protocolo que consiste en llamar al 911, dar aviso a las familias para que esperen a cesar los tiros y una vez que tenga un patrullero, pedir a las familias que vengan a buscar a los niños. Agradezco que fue ordenado el retiro de los menores. como institución solicitamos un corredor seguro con patrullero. Si esto no ocurriese volveremos a solicitarlo. El jardín permanecerá abierto como todos los días”, dice el mensaje en su perfil de Facebook.

Los relatos de los vecinos

La directora, en su conferencia de prensa improvisada esta mañana frente al jardín de infantes, se abstuvo de comentar los posibles motivos detrás del enfrentamiento. Sin embargo, los vecinos sí dieron cuenta de que no es la primera vez que se vive una situación así.

Un hombre en la cuadra presenció el hecho y relató lo que vio. “Creía que eran cohetes. Puros tiros, uno detrás de otro. Veinte más o menos”, relató el hombre, quien vive a unos 50 metros del establecimiento educativo. “Es la primera vez que pasa de día. Siempre de noche hay tiroteos. Se vende droga por acá”, dijo el vecino.

Varios patrulleros llegaron al lugar

Otra mujer de la zona aseguró que son situaciones que se ven constantemente en el barrio y pidió “no normalizar” lo que pasa. “Hubo un montón de tiros. No está bueno. No es la primera vez que pasa esto”, agregó.

Por decisión de las autoridades, la escuela permanecerá abierta y funcionará normalmente. La directora anticipó que se acercará a la comisaría del barrio para reiterar su pedido del corredor seguro e interiorizarse sobre la denuncia del episodio. La balacera duró cerca de 15 minutos y, según las versiones de quienes presenciaron el hecho, uno de los involucrados recibió un disparo en la pierna. Se desconoce si hay detenidos.