Crimen de Sofía Delgado: la confesión, el hallazgo del cuerpo y las hipótesis sobre la muerte

La joven estuvo desaparecida más de dos semanas hasta que su cuerpo fue encontrado este viernes en un camino rural

Hace dos semanas, la familia de Sofía Delgado denunció su desaparición luego de que la joven de 20 años saliera a comprar a un kiosco y no regresara a su vivienda ubicada en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe. Producto de una intensa búsqueda que movilizó a la comunidad y a las autoridades locales, este viernes a la madrugada sus restos fueron encontrados al costado de un camino rural. Con signos de descomposición, el cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de construcción que había sido tapada con un aislante térmico.

Luego de que la causa que es investigada por el fiscal Carlos Ortigoza diera los primeros avances significativos esta semana, el análisis de las cámaras de seguridad permitieron identificar a un auto Peugeot 308 gris sospechado de haber sido utilizado para trasladar a la víctima. Como un efecto dominó, el posterior secuestro del vehículo derivó en la detención de una pareja, A.J.B (35) y su esposa M.L (29), el martes pasado y de otros tres sospechosos, E.M, B.N y una mujer de nombre N.P, que fueron capturados el jueves durante una serie de allanamientos.

El arresto de los últimos tres implicados fue crucial para dar con la ubicación en la que había sido abandonado el cadáver de la joven. Los restos habían sido abandonados en un camino rural de la comuna de Ricardone, en un zanjón ubicado en una zona cerca de la curva del camino conocido como “La Cremería”. Según detallaron las fuentes judiciales a Infobae, estaba atado de pies y manos y en un avanzado estado de descomposición.

El jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Natalio Marciani, reveló que uno de los detenidos se quebró durante el interrogatorio y brindó los detalles sobre la zona en la que habían abandonado a Sofía. Después de que se realizara el levantamiento del cuerpo, los familiares de la joven lograron identificarla. A simple vista, los investigadores sospechan que la muerte habría sido producida por asfixia mecánica, aunque se esperarán los resultados de los estudios complementarios para certificarlo.

La pareja sospechada de haber estado involucrada en la desaparición de Sofía

“Todo nos hace presumir que la muerte fue cercana al día de la desaparición”, señaló el oficial durante un diálogo con El Tres, en donde contó que buscarán determinar cómo fue que se trasladó a la joven hasta el lugar. Para esto, recurrirán a las cámaras de seguridad, con el objetivo de establecer el día, horario y el trayecto que los autores realizaron.

Hasta el momento, los cinco detenidos fueron identificados como conocidos de la víctima y está previsto que sean imputados en los próximos días. La carátula del caso y los delitos que les endilgarían no fueron anticipados, para evitar entorpecimientos en el proceso. “Cada uno tuvo un rol específico. Eso es lo que le brindamos al fiscal para que pueda trabajar por lo que adelantar la participación de cada uno sería entorpecer la investigación”, evaluó Marciani.

Mientras que el titular de la PDI apuntó que el secuestro de los celulares serían “primordiales” para avanzar en la investigación, el jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo, Gustavo Rapuzzi, confirmó que el Peugeot 308 incautado se trataba del mismo que automóvil captado por las cámaras ubicadas cerca de la casa de Delgado. Por el momento, no se estableció que la joven hubiera estado dentro del vehículo, pero profundizarán en el cotejo de las manchas de sangre que fueron detectadas en el baúl.

“Primero hay que corroborar que se trate de sangre humana y en base a eso se le tomará una muestra a familiares para cotejar”, explicó Rapuzzi al indicar que los rastros serán comparados con las manchas de sangre encontrados en una campera que había sido escondida en la casa de la madre del principal sospechoso. No obstante, aclaró que la escena del crimen aún no fue establecida y tampoco se confirmó que la prenda hubiera pertenecido a la víctima.

La Policía bonaerense secuestró juguetes sexuales para sadomasoquismo durante la detención de la pareja acusada de haber participado del crimen

A pesar de la mediatización que tuvo el caso en los últimos días, los investigadores se manejan con cautela y reserva de la información plasmada en el expediente. De manera oficial, no hay ninguna hipótesis confirmada. No obstante, el abogado de la familia Delgado, Fernando Virgili, planteó: “Yo creo que se les fue la mano con droga y otros elementos. No voy a entrar en detalles”.

De acuerdo a las declaraciones recopiladas por La Capital, el letrado explicó que “se verá si fue homicidio o femicidio y las cuestiones técnicas”, y remarcó que “no se descarta ninguna línea de investigación”. Sin embargo, las autoridades descartaron la teoría de que la joven se hubiera ido por sus propios medios, debido a que le había expresado a su hermano que iba a comprar unas cosas dulces a un kiosco y volvería.

Ese día solo había salido con su teléfono celular y las llaves de su casa, más nunca llegó al comercio de la zona. Por medio del rastreo que le realizaron al dispositivo, se constató que “tuvo actividad hasta el mismo día a las 23.20, aproximadamente”. Finalmente, dejó de ser detectado en la zona de Puerto General San Martín, situado a una distancia de entre uno y dos kilómetros de la casa de la víctima.