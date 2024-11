Guillermo Montenegro insistió en bajar la edad de imputabilidad tras el caso de un menor de 14 años que fue liberado más de 40 veces

“Hace años vengo insistiendo en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores", manifestó Guillermo Montenegro

Después de que liberaran a un adolescente de 14 años que cuenta con un frondoso prontuario con más de 40 causas en Mar del Plata, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, realizó este jueves un fuerte descargo en sus redes sociales y sugirió bajar la edad de imputabilidad.

“Hace años vengo insistiendo en la necesidad de bajar la imputabilidad de los menores. Como ex juez y como ciudadano. No paré cuando arranqué mi mandato como intendente. Sigo insistiendo: hay que dejar de hablar, y hacerlo. Todos los días tenemos en Argentina casos como estos. Menores de edad que delinquen. A quienes los agarramos una y otra vez, pero que con la excusa de que no son punibles, vuelven a la calle a seguir cometiendo delitos”, expresó el funcionario a través de su cuenta de X.

Y continuó, poniendo como ejemplo el reciente caso del menor de edad en la localidad balnearia: “Hace unas semanas un delincuente de 14 años, con más de 40 causas, fue liberado. Ayer nos enteramos de que volvió a delinquir, robando una moto y amenazando a una vecina que con mucho esfuerzo la había comprado hace meses. Yo administro el Municipio y le pregunto a los marplatenses: ¿quieren que el tiempo, el dinero y los recursos de la municipalidad, que mantienen con sus impuestos, se destinen a cuidar a un delincuente solo porque no es imputable? Porque eso es lo que nos exige el Juzgado de Garantías”.

“Basta de garantismo hipócrita. Basta de liberar delincuentes que se escudan en leyes que no responden a la realidad. Tenemos que ponernos los pantalones largos todos los poderes del Estado, y darle una solución a los argentinos que están demandando que estos hechos no queden impunes”, concluyó.

El debate por la baja de imputabilidad se reanudó después de que la Justicia volviera a liberar al sospechoso. Pero, meses atrás, fue el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien se refirió a esta modificación de bajar la edad a los 13 años, tras haber enviado el proyecto al Congreso de la Nación.

La iniciativa, que fue elaborada junto a la cartera de Seguridad, propone establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil que contemplará que los adolescentes de entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A su vez, también recaerá una sanción sobre aquellas personas mayores que actúen como instigadores.

En este sentido, el ministro argumentó: “Un chico de 13 o 14 años sabe diferenciar entre lo que está bien y mal. Es fundamental que la ley contemple la posibilidad de reeducación, pero también la de responsabilización”. Además, aseguró que a partir de esa edad, un joven ya “desarrolla su capacidad”.

“Un chico de 13 de hoy no es el mismo que un chico de 13 de 1980, cuando se dictó la ley”, señaló. Y agregó: “Era otro joven, hoy tiene voluntad, conocimiento, actúa con dolo, tiene plena capacidad de comprensión de la criminalidad del acto”.

Por su parte, el anuncio del gobierno nacional subrayó: “Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien. Es por eso que, por decisión del Presidente Milei, los equipos conjuntos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia trabajaron en la redacción del Proyecto de Baja de Edad de Imputabilidad, con el objetivo de terminar con la impunidad, frenar la puerta giratoria, y darle respuesta a la gente”.

Y añadió: “El Gobierno Nacional espera que el Congreso de la Nación comprenda la urgencia y trabaje prontamente en la aprobación de la norma”.