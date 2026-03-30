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El jefe de la fuerza Quds amenazó a Israel con imponer “un nuevo orden regional” con milicias armadas de Medio Oriente

Esmail Qaani reivindicó la existencia de una sala de operaciones conjunta de la “resistencia” y advirtió que el mapa de poder deberá ajustarse a la nueva realidad impulsada por Teherán

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El jefe de la fuerza Quds amenaza a Israel con imponer “un nuevo orden regional” con milicias armadas de Medio Oriente
El jefe de la fuerza Quds amenaza a Israel con imponer “un nuevo orden regional” con milicias armadas de Medio Oriente

Esmail Qaani, comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y máximo responsable de las operaciones exteriores del régimen, amenazó a Israel con un nuevo orden regional” impulsado por Irán y sus aliados.

Acostúmbrense al nuevo orden en la región”, dijo Qaani en un mensaje publicado en una cuenta de la red social X

Aunque la plataforma suspendió el perfil y eliminó la publicación por violar sus normas, la declaración fue replicada por medios estatales y agencias oficiales iraníes.

Qaani afirmó que las organizaciones armadas bajo control iraní, incluyendo Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen, han puesto en evidencia lo que calificó como “las mentiras del régimen sionista”.

Sostuvo que “Netanyahu soñó con expandir su franja de seguridad en la región, pero la resistencia y el fuego inteligente de Hezbollah en el norte y los hutíes en el sur expusieron las falsas promesas de seguridad de Israel”.

Según Qaani, ahora existe “un solo centro de operaciones para el frente de la resistencia”, aludiendo a la coordinación entre los distintos grupos armados alineados con Teherán.

Esmail Qaani reivindica la existencia de una sala de operaciones conjunta de la “resistencia” y advirtió que el mapa de poder deberá ajustarse a la nueva realidad impulsada por Teherán
Esmail Qaani reivindica la existencia de una sala de operaciones conjunta de la “resistencia” y advirtió que el mapa de poder deberá ajustarse a la nueva realidad impulsada por Teherán

La aparición pública de Qaani ocurre tras semanas de rumores sobre su paradero y salud. Su ausencia coincidió con la muerte de altos mandos iraníes, incluido el líder supremo Ali Khamenei y el comandante Mohammad Pakpour, en ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos.

Qaani es uno de los pocos comandantes de alto rango que permanece en funciones tras la ofensiva aérea contra la cúpula militar iraní.

El mensaje del comandante iraní responde a la reciente orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel a ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano.

Netanyahu afirmó que Irán, Hezbollah y Hamás “ya no son ejércitos terroristas que amenazan nuestra existencia, son enemigos derrotados que luchan por sobrevivir”. Qaani desacreditó esa postura y aseguró que los ataques coordinados de Hezbollah y los hutíes demuestran la capacidad operativa de la red bajo mando de Teherán.

El comandante de la fuerza Quds remarcó que la “sala de operaciones única” de la resistencia es real y que la estrategia israelí para imponer un cinturón de seguridad en el norte ha fracasado.

Benjamin Netanyahu instruye a las Fuerzas de Defensa de Israel a ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)
Benjamin Netanyahu instruye a las Fuerzas de Defensa de Israel a ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

“La resistencia ha hecho trizas las falsas promesas del régimen sionista”, afirmó Qaani.

En los últimos meses, la guerra en la región ha escalado con ataques de milicias respaldadas por Irán contra Israel y objetivos estadounidenses. Las acciones de Hezbollah en el norte y de los hutíes en el sur han ampliado el alcance del conflicto y generado nuevos desafíos para la seguridad regional.

El régimen iraní utiliza a estos grupos como extensión de su política militar, alterando el equilibrio estratégico y aumentando la presión sobre sus adversarios.

Qaani asumió la jefatura de la fuerza Quds tras la muerte de Qassem Soleimani, en una operación estadounidense en Bagdad. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo, pero su papel ha sido clave para asegurar la coordinación de las milicias alineadas con Irán en varios frentes.

El actual contexto de guerra ha elevado el protagonismo del general, quien ha intensificado las comunicaciones públicas a través de canales oficiales y redes sociales.

Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada en la frontera entre Israel y Líbano (EFE/Atef Safadi)
Soldados israelíes se congregan en una posición no revelada en la frontera entre Israel y Líbano (EFE/Atef Safadi)

Las agencias oficiales iraníes han desmentido los rumores sobre la muerte de Qaani, destacando que sigue al mando de la fuerza Quds y mantiene la coordinación con los grupos armados. El régimen utiliza estos mensajes para proyectar fortaleza y cohesión en la red de milicias que responde a las directivas de Teherán.

La amenaza de un “nuevo orden regional” se enmarca en el uso sistemático de milicias y grupos armados como herramienta de presión para influir en el equilibrio de poder en Medio Oriente.

(Con información de AFP)

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