Morena Beltrán habló de su eufórico grito por el gol de Lucas Blondel en Huracán y lo comparó con uno del Mundial 2022

Una de las imágenes más viralizadas del triunfo de Huracán por 2-1 sobre Olimpo de Bahía Blanca por los 32avos de final en la Copa Argentina fue el efusivo festejo de Morena Beltrán en el tanto que convirtió Lucas Blondel. La periodista deportiva estuvo presente en el estadio Ciudad de Caseros y celebró el tanto que marcó su pareja, que derivó en el triunfo del Globo.

El día después del triunfo, Morena Beltrán participó del programa de ESPN F90. Durante su primera intervención, la periodista se mostró con la voz disminuida y todo el panel se dio cuenta de forma inmediata. “Perdón. Estoy un poco afónica. Grité el gol de Lucas un poco fuerte. Fue un desahogo, fue mucho tiempo”, comentó la periodista.

Fiel a su estilo, Óscar Ruggeri bromeó sobre la situación y afirmó “Sos de la barra brava vos”, mientras que Beltrán hizo hincapié en que “Fue un gol especial porque fue mucho tiempo”. La periodista de 27 años reveló que estuvo acompañada de su madre y su suegra. “Lindo gol, de zurda encima. Intuye ese rebote”, describió sobre el tanto de Blondel.

Morena bromeó sobre su euforia durante el festejo y aseguró: “Grité así creo que el gol de Messi contra México (fase de grupos del Mundial de Qatar 2022)”. El Cabezón Ruggeri le preguntó cómo habían celebrado por la conversión y si tomaron champagne. “Hay que cuidarse. Yo hoy trabajaba, no tenía libre. Comimos unas piecitas de sushi con agua”, concluyó Beltrán.

La periodista festejó el tanto de su pareja en la Copa Argentina

Huracán se había adelantado en el marcador desde temprano, gracias a un tiro libre de Óscar Romero, aunque Olimpo logró empatar poco después de la mano de Enzo Coacci. Ya en el segundo tiempo, Blondel sorprendió con un disparo desde afuera del área que sentenció el resultado y clasificó al Globo a la próxima ronda, donde enfrentará a Barracas Central. Se trató del primer gol del defensor con esta camiseta.

El regreso al gol de Lucas Blondel en la Copa Argentina marcó un punto de inflexión en su carrera profesional. Su conquista desde fuera del área le dio la victoria a Huracán en el duelo ante Olimpo en el estadio Ciudad de Caseros, y desencadenó una efusiva celebración de Morena Beltrán, cuya reacción fue captada por las cámaras y rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

La periodista hizo hincapié en que el tanto fue especial ya que, más allá del presente futbolístico que tuvo que atravesar, fue el regreso al gol del lateral tras más de dos años. La última vez que había marcado había sido cuando vestía la camiseta de Boca Juniors, el 10 de marzo de 2024. El tanto ante Olimpo no solo cortó esa racha, sino que lo posicionó como una alternativa válida para el entrenador Diego Martínez.

El lateral derecho llegó a Huracán a préstamo, después de una inactividad de nueve meses en torneos oficiales. Su último partido en la Primera División argentina había tenido lugar en mayo de 2025, y en ese intervalo apenas acumuló escasos minutos en la Reserva de Boca y en encuentros preparatorios con la selección de Suiza.

El volante analizó el triunfo ante Olimpo y su gol con la camiseta del Globo

Tras la finalización del encuentro, Blondel fue elegido como la figura del partido y puntualizó en su estado anímico: “Todavía no logro asimilarlo, pero así es la vida del futbolista. A veces te toca estar afuera un tiempo, lo importante es mantenerse preparado para cuando llega la oportunidad”.

A esto, sumó: “Agradecido a Huracán, estoy muy feliz y cómodo, estoy volviendo a sentirme jugador. Tenemos que seguir adelante, esto no termina acá. Sabía que era un buen partido para agarrar confianza, con una victoria, sirve para lo anímico y es una linda Copa para mantenerse compitiendo”.

La dimensión personal del triunfo también resonó más allá de la cancha. Durante el verano, la pareja compartió en redes sociales imágenes de la propuesta de casamiento, realizada a bordo de un yate y celebrada junto a amigos y familiares.