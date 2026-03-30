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La dura crítica de un histórico futbolista sudamericano a la selección argentina por los amistosos previos al Mundial 2026

El ex arquero Rafael Dudamel, actual entrenador del Deportivo Cali, apuntó contra la planificación del campeón del mundo y la comparó con la de Colombia, que se probó ante Croacia y Francia

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Las críticas de Dudamel a la Selección Argentina

La planificación de la selección argentina rumbo al Mundial 2026 quedó en el centro de la escena tras la cancelación de la Finalissima ante España y la organización de las pruebas ante Mauritania y Zambia en La Bombonera. El ex arquero de la selección de Venezuela durante 17 años, Rafael Dudamel, cuestionó abiertamente el nivel de los amistosos elegidos por el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la última ventana internacional antes de la gran cita.

Durante una transmisión televisiva, Dudamel destacó la diferencia entre la preparación de Colombia y la de la Argentina, y elogió la decisión del conjunto cafetero de enfrentar a rivales de mayor jerarquía.

El debate sobre la calidad de los adversarios elegidos por el campeón del mundo se intensificó con estas declaraciones, en las que afirmó: “Mientras otros jugaban contra Guatemala o Mauritania, Colombia decidió medirse a lo grande y eso te desnuda muchas falencias”.

El actual entrenador del Deportivo Cali, de 53 años, valoró la planificación colombiana, que incluyó partidos contra selecciones como Croacia y Francia, pese a que los resultados no favorecieron al equipo sudamericano (cayeron 2-1 y 3-1, respectivamente) . “Hay que resaltar la valentía de esta planificación previa al Mundial”, expresó Dudamel.

Colombia cayó ante Francia en la doble fecha FIFA
Colombia cayó ante Francia en la doble fecha FIFA

Cabe destacar que la agenda de la Selección Argentina se vio afectada tras la suspensión de la Finalissima ante España debido al conflicto bélico en Medio Oriente, lo que obligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a reorganizar los partidos amistosos sobre la marcha. El equipo de Scaloni terminó enfrentando a selecciones de menor jerarquía, como Mauritania y Zambia, una decisión que generó críticas en el ambiente futbolístico, aunque a los hinchas de la Albiceleste les permitió despedirse del combinado nacional en el país antes de la aventura en Norteamérica.

En la previa del encuentro ante Mauritania en La Bombonera que finalmente terminó en victoria albiceleste por 2-1, el periódico francés L’Equipe profundizó la discusión con un ácido artículo en el que cuestionó la doble fecha FIFA de Argentina: “Mauritania y luego Zambia: ¿por qué Argentina siempre se enfrenta a naciones pequeñas en partidos amistosos?”.

El medio francés analizó el recorrido de La Scaloneta desde la consagración en Qatar 2022 hasta el presente, y remarcó que el equipo no se midió en partidos amistosos contra selecciones europeas ni contra ningún rival ubicado entre los veinte primeros puestos del ranking de la FIFA. “Sin ánimo de ofender a los mauritanos, este rival que figura en el puesto 115 del ranking FIFA resulta un tanto sorprendente para un campeón del mundo. Especialmente a tres meses de defender su título”, citó L’Equipe en su informe.

selección argentina entrenamiento
Argentina se prepara para enfrentar a Zambia en La Bombonera (@Argentina)

En números, la Argentina llegará al Mundial 2026 con trece encuentros amistosos disputados desde la final ante Francia en Doha, siendo el último el de este martes frente a Zambia en el estadio de Boca Juniors.

Sin embargo, en lo deportivo, la Selección Argentina concluyó las Eliminatorias Sudamericanas como líder, asegurando su clasificación al Mundial con 38 puntos tras 18 partidos, nueve más que su escolta, Ecuador. Además, post Qatar 2022, se consagró bicampeona de América en 2024. La actuación sólida en la competencia oficial contrastó con los cuestionamientos recibidos por la agenda de amistosos, a los que ahora se sumó Dudamel, quien supo ser técnico del seleccionado de Venezuela, Atlético Mineiro y Universidad de Chile, entre otras experiencias.

Vale remarcar también que enfrentarse a rivales de máxima jerarquía en el umbral del Mundial puede resultar un arma de doble filo. La prueba son las críticas que recibió Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, tras la derrota ante Francia.

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