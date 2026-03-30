Política

Con Manuel Adorni a la cabeza, la mesa política está reunida nuevamente en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa

Las autoridades nacionales mantienen un encuentro en las oficinas del jefe de Gabinete para terminar de planificar las negociaciones con las que esperan aprobar las siguientes reformas

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Mesa Política en la Casa Rosada
Los referentes del oficialismo vuelven a encontrarse

Luego de otra semana de tensiones, el Gobierno intenta concentrarse en los desafíos legislativos que tiene por delante y, en ese marco, la mesa política volvió a reunirse este lunes en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia con la cual se buscará aprobar las reformas que están en agenda.

El encuentro es encabezado desde las 15:00 por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en las oficinas que tiene dentro del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50.

De la conversación participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El oficialismo pretende tratar en abril un paquete de medidas sobre propiedad privada; el proyecto de “Hojarascas”, que plantea derogar más de 70 normas consideradas obsoletas por esta administración; la creación de nuevos delitos y el endurecimiento de penas, y las modificaciones de las leyes de glaciares, de discapacidad y de financiamiento universitario.

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