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El hallazgo de un sarcófago de 12 patas en la India sorprende a los arqueólogos por su estructura inédita

El objeto presenta una disposición poco común para la época, lo que permite a los especialistas analizar nuevos aspectos sobre la evolución de las antiguas ceremonias funerarias del sur asiático

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Vasija antigua de terracota con decoraciones y patas, exhibida sobre una mesa. Al fondo, un panel negro con fotos de excavaciones arqueológicas
Un objeto hallado en Pallavaram despierta preguntas sobre rituales, tecnología y vida cotidiana en las comunidades megalíticas del sur del país (Servicio Arqueológico de la India (ASI))

Un equipo del Servicio Arqueológico de la India identificó un sarcófago de terracota de 12 patas y cerca de 2 metros de longitud durante una excavación en Pallavaram, en el sur del país. El hallazgo, estimado en torno al siglo III a. C., revela las elaboradas prácticas funerarias desarrolladas por comunidades megalíticas en la región de Tamil Nadu. De acuerdo con especialistas de la institución, el descubrimiento refuerza el papel de este territorio en el desarrollo de culturas complejas en el sur de Asia.

Según estos expertos, el diseño del sarcófago llama la atención dentro del registro arqueológico local por su estructura de 12 patas, sin precedentes en India. Esta pieza, creada en arcilla cocida, demuestra el dominio técnico en la producción cerámica alcanzado por los antiguos habitantes. Además, la presencia de un artefacto funerario tan elaborado sugiere una organización social consolidada y el desarrollo de rituales funerarios complejos en esas comunidades.

El análisis formal y técnico del ataúd indica que los pobladores de Pallavaram poseían conocimientos avanzados en arquitectura funeraria y en la elaboración de cerámica. La transmisión de estas habilidades técnicas dentro de la comunidad señala la existencia de una tradición cultural establecida en la región.

Además, el equipo detectó tres orificios en la base del sarcófago, aparte de las patas. Según los arqueólogos, estos agujeros habrían permitido atar cuerdas para facilitar el transporte del ataúd durante los rituales funerarios. El objeto, de aproximadamente 170 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho, se halló a unos dos metros de profundidad.

Significado y contexto cultural del sarcófago hallado

Alexander Rea, con camisa lila y gafas, se encuentra junto a una gran vasija de terracota de forma ovalada, con patas y relieves en su superficie
El singular sarcófago de terracota motiva nuevas investigaciones sobre el comercio y las creencias en antiguas culturas regionales (Servicio Arqueológico de la India (ASI)

El ente arqueológico de India sostiene que la complejidad del sarcófago se vincula a métodos avanzados de trabajo con arcilla cocida propios de las comunidades megalíticas del sur. La creación de un contenedor funerario de esta naturaleza muestra la existencia de una sociedad asentada, organizada y con especialización tecnológica.

El hallazgo también refuerza la hipótesis de que existía comercio a larga distancia en el sur de India durante el siglo III a. C. Para los especialistas del Servicio Arqueológico, el grado de elaboración del objeto sugiere que la región formaba parte de una red de intercambio cultural y económico que unía diversas zonas del subcontinente.

Al analizar el contexto arqueológico, los expertos encuentran información valiosa sobre los niveles de bienestar y la complejidad social entre las comunidades de Tamil Nadu.

La configuración del sarcófago y su notable estado permiten anticipar futuras investigaciones sobre jerarquías sociales y costumbres funerarias. Los profesionales estiman que el estudio del objeto y de su entorno ofrecerá datos clave sobre la cultura material y aspectos de la vida cotidiana en la antigua India al fusionar información relativa a la especialización técnica, la organización social y sus creencias.

Métodos científicos para el análisis y perspectivas de investigación

Múltiples arqueólogos excavan un sitio polvoriento al atardecer en India. Dos limpian una estructura de piedra ornamentada, otros usan equipo de topografía y hay cerámica expuesta.
Arqueólogos trabajan meticulosamente en una excavación en India, desenterrando artefactos y estructuras antiguas bajo el sol poniente, con un templo histórico de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de investigación planea emplear técnicas de datación por termoluminiscencia para precisar la antigüedad del sarcófago. Este procedimiento permitirá confirmar si la pieza corresponde al siglo III a. C., como indican las primeras estimaciones basadas en el entorno arqueológico y los rasgos estilísticos.

De acuerdo con los especialistas del instituto arqueológico, el examen detallado del sarcófago aportará datos sobre la transmisión de habilidades técnicas, la estructura social y las creencias de las comunidades megalíticas. La estructura de 12 patas, sin antecedentes en la región, podría asociarse a significados simbólicos o rituales, aunque estos aún no se comprenden en su totalidad.

Con el avance de los estudios, los resultados ayudarán a reconstruir aspectos esenciales de la cultura material, las prácticas funerarias y las redes comerciales de la antigua Tamil Nadu. Los arqueólogos remarcan que el hallazgo en Pallavaram representa una oportunidad extraordinaria para explorar la historia y el desarrollo de civilizaciones complejas en el sur de Asia.

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