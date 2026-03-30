Calculadora de nafta: estimá cuánto cuesta llenar el tanque de tu auto tras la suba del 20% de los precios de combustibles

El litro de nafta súper alcanzó los $1.999 en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

El ajuste de los precios de los combustibles en Argentina modificó los costos para conductores y familias. Desde la última actualización en las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el litro de nafta súper alcanzó los $1.999. Al mismo tiempo, la nafta premium subió a $2.223 por litro, el gasoil a $2.099 y el gasoil premium llegó a $2.259. Según un relevamiento de Infobae, la variación se tradujo en un incremento cercano al 20% en los últimos treinta días, lo que impactó directamente en el presupuesto destinado al transporte particular.

De acuerdo con los últimos datos publicados por Infobae, varias estaciones de servicio de la capital ya comercializan el litro de nafta súper por encima de los $1.990, y algunas lo ofrecen a $2.000. Esta situación generó consultas frecuentes entre los usuarios sobre el gasto necesario para realizar cargas completas, especialmente en un contexto donde muchos buscan ajustar los consumos para enfrentar el nuevo escenario económico.

El aumento en los precios no sólo afecta a quienes utilizan autos particulares, sino también a quienes trabajan en el transporte, reparto o actividades que requieren movilidad diaria. La posibilidad de calcular el gasto exacto en función de los litros y el modelo del vehículo se volvió fundamental para planificar el uso del automóvil y el destino de los ingresos.

La calculadora que incorpora Infobae permite estimar el valor total de cada carga a partir de los precios vigentes. Al ingresar la cantidad de litros, el sistema muestra el monto final según el tipo de combustible seleccionado. El desarrollo incluye ejemplos con algunos de los modelos más vendidos del mercado argentino y utiliza el valor de la nafta súper como referencia.

Entre los modelos relevados, llenar el tanque de un Fiat Cronos implica un desembolso de $95.952, mientras que para un Peugeot 208 el gasto es de $93.953. El cálculo para un Toyota Etios arroja un costo de $89.955. Conductores de Renault Sandero o Stepway requieren $99.950 para cargar el tanque completo, mientras que quienes poseen un Volkswagen Gol, Trend o Polo necesitan $109.945.

Llenar el tanque de modelos como el Volkswagen Gol o el Peugeot Partner supera los $100.000 ( Adrian Escandar)

En el caso de utilitarios, los resultados muestran que llenar la capacidad de un Renault Kangoo o un Peugeot Partner demanda $99.950 y $109.945 respectivamente. Para un Citroën Berlingo, la cifra es idéntica a la del modelo anterior. El gasto para un Ford Fiesta llega a $89.955 y para un Chevrolet Classic o Corsa, asciende a $107.946.

Esta información se ajusta a los valores relevados por Infobae en las estaciones de servicio de CABA, donde la variación de precios refleja la dinámica de un mercado que experimentó aumentos sucesivos en las últimas semanas. La carga de combustible representa un porcentaje cada vez mayor del presupuesto, lo que lleva a los usuarios a consultar herramientas que permitan optimizar el gasto y comparar alternativas.

Un cartel de precios de la estación de servicio YPF muestra los valores actualizados de la gasolina Super, Infinia y Infinia Diesel, reflejando el constante ajuste del mercado de combustibles en el país. ( Adrian Escandar)

La herramienta interactiva responde a una demanda concreta: conocer el impacto real de las subas en el bolsillo. Los usuarios pueden modificar la cantidad de litros según sus necesidades y obtener una estimación inmediata del monto a pagar en el surtidor. El sistema también ofrece referencias para quienes desean comparar los valores entre combustibles, ya que los precios del gasoil y del gasoil premium presentan diferencias de más de $150 por litro respecto a la nafta súper.

En las últimas semanas, las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires ajustaron sus pizarras para mostrar los nuevos precios. El litro de nafta súper se vende a $1.999, el de nafta premium a $2.223, el gasoil a $2.099 y el gasoil premium a $2.259. La actualización impacta tanto en la recarga parcial como en el llenado completo del tanque.

Un cartel de precios en una estación de servicio Shell muestra los valores de Super, V-Power Nafta, V-Power Diesel y GNC, con vehículos siendo repostados. ( Adrian Escandar)

La decisión de cargar el tanque completo o realizar cargas parciales depende ahora del cálculo preciso del gasto. Modelos como el Volkswagen Gol o el Peugeot Partner requieren desembolsos superiores a los $100.000 por carga total, mientras que autos compactos como el Toyota Etios o el Ford Fiesta permiten una recarga completa por menos de $90.000.

El sistema de cálculo se basa en los valores relevados por Infobae, que monitorea de forma continua los precios en las principales estaciones de servicio de la capital. Los datos permiten comparar la evolución de los costos y anticipar el impacto de futuros aumentos en el mercado de combustibles.

Las consultas sobre los valores de la nafta y el gasoil ocupan un lugar central en la agenda de los consumidores. La posibilidad de acceder a una herramienta precisa para estimar el gasto facilita la toma de decisiones y aporta transparencia a la información sobre el sector energético.