Estafó, lo detuvieron en Rosario y ahora deberá pagarle a sus víctimas con su millonario patrimonio

El hombre fue detenido en junio del año pasado (Télam)

Un hombre fue detenido el año pasado en Rosario por siete hechos de estafa comprobados. Poco más de un año después, el imputado deberá pagarle a sus víctimas con su millonario patrimonio.

Se trata de Luis Augusto Roatta, de 52 años, quien fue arrestado en junio del año pasado en el barrio de Echesortu, luego de que se presentaran varias denuncias en su contra. Así, la Justicia inició una investigación contra él por robarse más de 300 mil dólares.

Ahora, Roatta accedió a una suspensión de juicio a prueba, es decir, un procedimiento que contempla una reparación económica a los damnificados para que él recupere su libertad, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3.

Para esto, el financista entregó su millonario patrimonio para que las víctimas de la estafa sean resarcidas. Entre sus propiedades se encuentran, dos cocheras en el edificio Ciudad Rivera de Carballo y Gorriti, Puerto Norte; dos lotes baldíos del barrio Tierra de Sueños de Casilda; un departamento en Asunción, Paraguay; y 25 mil dólares, que se encuentran depositados en una cuenta en Estados Unidos.

Anteriormente, la provincia de Santa Fe subastó una RAM 15000 Laramie 5.7 V8, que también era de su propiedad. Ese monto, ahora, se sumará a la lista de bienes que serán distribuidos entre los damnificados.

El hombre fue denunciado por robar 300 mil dólares

Tal como dice el acuerdo, el dinero será prorrateado entre las siete víctimas. De esta manera, uno de los damnificados, que era amigo de Roatta, recibirá el 47% del total.

El financista fue detenido el 30 de junio de 2023, por lo que fue la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por una solicitud del fiscal de Delitos Económicos, Miguel Moreno, quien ordenó prisión preventiva. Como parte de esta medida, el hombre permaneció detenido en la Unidad 6, ubicada en la calle Francia al 4800.

La Justicia pudo establecer que Roatta alegaba realizar operaciones financieras, algunas de ellas en el exterior. Sin embargo, el financista tomaba el dinero de sus víctimas y creaba cuentas comitentes falsas, donde depositaba los fondos, que luego giraba a otras cuentas.

Según lo que publicó el medio local El Ciudadano en ese momento, como resultado de los operativos realizados al momento de su detención, las autoridades incautaron un revolver, una notebook, dos celulares y una tablet.

Estafas en una concesionaria en Rosario

Las estafas es un delito cada vez más común. De hecho, en julio de este año fueron arrestadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, luego de que se registraran varias denuncias de clientes que alegaban haber sido estafados cuando intentaron vender sus vehículos.

Las autoridades policiales señalaron que cada caso de estafa presenta características específicas y recomendaron a las víctimas acudir a la comisaría para presentar una denuncia formal que detalle su situación.

Los detenidos fueron llevados en patrullas a la Comisaría 2da de Rosario, mientras al menos seis clientes afectados expresaban su indignación en el lugar. Algunos de ellos, visiblemente furiosos, gritaron y exigieron la devolución del dinero que habían pagado.

Uno de los clientes afectados explicó al portal Rosario3 que recibió multas asociadas al vehículo que entregó en la concesionaria, las cuales indicaban que el automóvil había sido conducido sin licencia y bajo efectos del alcohol el fin de semana anterior. “Me hicieron firmar un contrato para vender mi auto. Se los dejé la semana pasada. Y ahora me llegaron multas que muestran que lo usaron, una persona sin licencia y alcoholizada”, comentó el denunciante.

Otro de los afectados declaró: “Pagué dos mil dólares por la compra de un auto y me obligaron a sacar un crédito bancario”. Una de las afectadas relató: “Hoy me entregaban el auto que compré. Llegué y no estaba, nadie me dio respuestas. El dueño no contesta el teléfono y está apagado”.