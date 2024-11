El video de una feroz golpiza a dos jóvenes tras una fiesta de Halloween en Salta

Así fue la golpiza a la salida de una fiesta en Salta

“Pudo haber sido otro caso como el de Fernando Báez Sosa”, dijo la madre de uno de los dos jóvenes que fueron víctimas de una salvaje golpiza a la salida de una fiesta en la provincia de Salta. La comparación con el crimen del chico asesinado en Villa Gesell en 2020 no es exagerada y las similitudes estremecen: según se observa en un video de la agresión, los chicos salteños fueron atacados por una patota con golpes de puño y patadas en la cabeza. Igual que en el caso de Fernando. Por ahora hay dos detenidos.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el hecho ocurrió el lunes pasado a la madrugada en una casa que fue alquilada para el evento, ubicada en la localidad de San Lorenzo, muy cerca de la capital de la provincia. Al parecer, la fiesta era clandestina.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación que lleva adelante el fiscal Ramiro Ramos Ossorio y tal como se ve en las imágenes a las que accedió este medio, se puede observar a un grupo de jóvenes mientras atacan a las dos víctimas.

La saña es especialmente contra uno de ellos, identificado como Lucas Lohfeldt, de 21 años, quien luego de los golpes terminó inconsciente. En la misma secuencia, su amigo -Santiago Gil, de 22- intentó defenderlo y también fue golpeado. Según dijo su mamá en diálogo con El Tribuno de Salta, terminó con golpes en todo el cuerpo y una rectificación cervical por una patada que le dieron en la cabeza. “Lucas terminó en el hospital”, sostuvo la mujer, además de comparar el hecho con el caso de Báez Sosa.

“Esto sucedió en una fiesta privada de una casa que prestó o alquiló unas personas a chicos de 22 años. Ellos vendían la entrada y ahí fueron mi hijo y su amigo”, dijo.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que en medio del hecho hay denuncias cruzadas, que apuntan a descalificar la versión de los jóvenes atacados. Según indicaron, un joven -identificado como Tomás Bardi (21) y que sería el organizador del evento- aseguró que fue agredido por parte de Lohfedt. “Dijo que le mordió la cara y no lo soltaba”, explicaron.

Al parecer, Lohfedt y sus amigos no eran bienvenidos en la fiesta y a partir de allí la tensión fue en aumento, hasta que todo terminó de la peor manera. Bardi, en declaraciones al mismo diario salteño, dijo que la fiesta se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de personas no invitadas ingresó al lugar.

“Uno de estos recién llegados, vestido de ‘hombre araña’ y en evidente estado de ebriedad, empezó a provocar desmanes y comportamientos indebidos. Le pedí personalmente que se retirara, pero sus amigos insistieron en que lo cuidarían”, declaró Bardi.

Así terminó Lucas

De pronto, el organizador, que festejaba su cumpleaños y oficiaba de DJ, bajó de la planta alta y fue sorprendido por el mismo joven. “Me atacó violentamente, me tiró al piso y me mordió la cara. No soltaba la mordida, sentí que me arrancaba el cachete”, relató.

Bardi dijo que la única víctima del hecho fue él y que el video que se viralizó no representa la verdad de lo ocurrido. “Desmiento completamente que alguien más haya necesitado atención médica aparte de mí. Fui yo quien fue golpeado y mordido hasta casi perder un pedazo de rostro. Los demás involucrados en la pelea se retiraron sin mayores problemas”, dijo a El Tribuno.

La investigación

Más allá de las versiones del caso, lo cierto es que el fiscal Ramos Ossorio avanza en la investigación y ordenó la detención de tres personas, una de ellas menor de edad.

Según comunicó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el funcionario judicial, a través de la delegación San Lorenzo, a partir de elementos probatorios, solicitó a la jueza de Garantías Nº6 del distrito Centro, Sandra Espeche, “la detención de dos hombres mayores de edad como sospechosos de haber tenido participación en un hecho”. En cuanto al pedido sobre el menor de edad, el Juzgado de Menores se lo negó. Es decir, por ahora son dos los imputados en la causa.

“En esta reunión, por motivos que son investigados, se suscitó una gresca, donde, durante las últimas horas de este lunes 4 de noviembre, tres jóvenes denunciaron haber resultado lesionados. De las pericias realizadas, personal del Grupo Investigativo Sector 1 A, a cargo del Comisario Terrazas, identificó en videos a tres personas como sospechosos de haber lesionado a dos jóvenes de 21 y 22 años”, indicó el organismo.

Ambos serán imputados provisionalmente como coautores de los delitos de lesiones en poblado y en banda y robo y a uno de ellos, se le imputará provisionalmente el delito de falsa denuncia. Finalmente, aclararon que Ramos Ossorio destacó que no se descartan nuevas imputaciones o procedimientos. La audiencia de imputación se llevará a cabo hoy.

La viralización del caso llegó a lo más alto del poder salteño. El propio gobernador salteño, Gustavo Sáenz, se refirió al caso y dijo que mantuvo contacto con las familias de las víctimas. Además, aseguró que se investigará a partir de ahora este tipo de eventos que carecen de los permisos correspondientes.

“No podemos permitir ni normalizar que ocurran estos hechos de violencia. Sin exagerar, podríamos estar lamentando una o más muertes. Las consecuencias tienen que recaer sobre todos, sobre los que participaron agrediendo e incitando y sobre los que tenían responsabilidad en la organización del evento”, dijo el funcionario.

“Hoy me comuniqué con los familiares de Lucas y Santiago para expresarles mi solidaridad y hacerles saber que los acompañaré hasta el final en la búsqueda de justicia; además voy a impulsar la revisión legislativa para que se definan claramente los roles de cada parte en este tipo de fiestas, del que alquila la propiedad y del que organiza y lucra, o no, con la organización. Salta se caracteriza por la calidez y tranquilidad de su gente, no vamos a perder nuestra identidad por unos inadaptados”, concluyó.