Buscan a una adolescente que desapareció hace 13 días en Santa Cruz: fue vista por última vez con su padrastro

Es posible contactarse con Missing Children, en caso de tener información sobre Nayelly (Captura)

La desaparición de Nayelly Luján García Servin toma giros cada vez más preocupantes. La adolescente de 15 años fue vista por última vez el pasado 23 de octubre en la localidad petrolera de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, luego de ser dejada por su madre en el instituto de inglés al que asistía. Nunca ingresó y es intensamente buscada.

Sin embargo, ese día de la desaparición, Nayelly fue vista subiéndose a la camioneta Ford EcoSport de su padrastro, Juan Ignacio Esteban Apaza, de 32 años, según consignó La Opinión Austral. Hoy, el hombre tiene pedido de captura internacional: se presume que ambos han abandonado la provincia.

La madre de la adolescente desaparecida, Arcenia Servin, precisó que Nayelly había comenzado a vivir con ella en febrero pasado, ya que anteriormente residía con su abuela en Paraguay. Sospecha que existía algún tipo de comunicación en secreto con el padrastro desde su estadía en ese país.

“Ellos planearon todo y estaban esperando para escaparse. Mi marido había vendido la camioneta que teníamos y adquirió la EcoSport, que se ve en las cámaras. Ella me había sacado toda la documentación que tenía a su nombre y el 23 de octubre actuaron con total normalidad,” recordó Servin en diálogo con FM Las Heras 92.1.

Arcenia sospecha que existía algún tipo de comunicación en secreto entre su hija y el padrastro desde que la chica vivía en Paraguay

La mujer conoce a Apaza desde hace 11 años y tiene 3 hijos menores con él. Sin embargo, en septiembre lo había denunciado luego de encontrarlo en una situación “comprometedora” con Nayelly, según indicaron desde el mismo medio.

“Descubrí que andaban juntos, les pregunté qué estaba pasando, pero ellos siempre me lo negaban, así que no me quedó otra que acudir a la Justicia”, reveló. Un mes después, ambos desaparecieron.

Nayelly, nacida en Paraguay, tiene contextura media, cabello negro y mide 1,66 metro. Al momento de su desaparición, vestía un buzo tipo canguro color marrón, jeans celestes, zapatillas con detalles en marrón y una mochila negra con dibujos de hojas de colores, de acuerdo con el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.

Nayelly, nacida en Paraguay, tiene contextura media, cabello negro y mide 1,66 metro

En caso de tener información sobre la adolescente, es posible contactarse con Missing Children al 11 4157-3101, a través de WhatsApp, o al correo electrónico info@missingchildren.org.ar. Interviene el Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de Pico Truncado.

La nueva pista sobre el paradero de Nayelly

Durante la investigación, una cámara de seguridad en un control de la provincia de La Pampa captó la Ford EcoSport en la que supuestamente viajaban Apaza y Nayelly. Sin embargo, ese mismo vehículo fue visto en Córdoba, lo que plantea nuevas dudas sobre la ruta seguida y cómo esquivaron los controles de seguridad, precisaron desde La Opinión Austral.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo tipo canguro color marrón, jeans celestes, zapatillas con detalles en marrón y una mochila negra

El caso está a cargo del juez Leonardo Cimini Hernández y el fiscal Matías Parajón, con la colaboración de la policía local y la Brigada de Investigaciones de Zona Norte. A nivel internacional, pesa una orden de captura contra Apaza, acusado de privación ilegítima de la libertad.

A su vez, se realizaron allanamientos en los domicilios de familiares del padrastro y en su local comercial. Se sospecha que Apaza podría estar en contacto con algún miembro de su núcleo, o al menos uno de ellos podría tener información sobre el paradero de ambos.

“Hubo cuatro allanamientos en Caleta Olivia y otro en Pico Truncado, a familiares de la persona que posee a la niña a quien estamos buscando. La investigación no va a terminar hasta que aparezca la menor”, indicó al respecto el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos. Estos procedimientos podrían extenderse en todo el país.

En tanto, el jefe de la DDI Zona Norte, Pablo Méndez, agregó que todo indica que la menor está con el padrastro: “Todos los puestos fronterizos han sido anoticiados mediante oficio judicial del pedido de captura de este hombre”.