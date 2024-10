Le gatillaron dos veces en la cabeza a un chofer en Merlo para robarle la ambulancia que conducía

Los dos detenidos por el robo de la ambulancia

Un ambulanciero fue asaltado en el partido bonaerense de Merlo por tres delincuentes que le gatillaron dos veces en la cabeza para intimidarlo y se llevaron el vehículo de emergencias en el que se trasladaba. Tras el robo, se produjo una persecución que terminó con dos sospechosos detenidos y uno prófugo, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho se registró en las últimas horas sobre la calle Sullivan al 1200, en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde la víctima -empleado de la empresa Respiflow S.A.- había llegado para retirar tubos de oxígeno de la casa de un paciente particular.

En el momento en que estaba cargando los tubos, fue sorprendido por tres hombres que lo amenazaron con un arma de fuego y le exigieron que entregue las llaves del vehículo, una Peugeot Partner identificada como ambulancia.

“Le apoyaron el arma en la sien y gatillaron en dos oportunidades, aunque no se produjo ningún disparo. No está claro si falló el revólver o si no tenía carga, porque no fue incautada esa pistola”, precisó una fuente de la investigación a Primer Plano Online.

La ambulancia robada en Merlo

Luego, los delincuentes subieron a la utilitaria y escaparon con las pertenencias personales de la víctima: dos celulares, la billetera y lentes de sol. Además, se llevaron cuatro tubos de oxígeno. Instantes después, pasó por un lugar un policía retirado en una camioneta, quien brindó asistencia al chofer y dio aviso al 911.

Ambos siguieron en otro vehículo el trayecto que habían tomado los ladrones, quienes huyeron en dirección a Moreno. Mientras tanto, el ambulanciero daba indicaciones al contacto de emergencias. En ese tiempo, uno de los asaltantes se bajó de la ambulancia, en tanto que sus cómplices prosiguieron la fuga motorizada.

Finalmente, se detuvieron sobre la calle Paganelli al 3900, en elpartido de Moreno, con la intención de “enfriarla”, es decir, sacarla del radar policial. No habían notado que varios móviles de la Policía Bonaerense estaban tras ellos, por lo que no lograron ir demasiado lejos.

Sin escapatoria, escaparon a pie hasta ingresar a una casa de la cuadra, donde los uniformados los detectaron y lograron detenerlos. Uno de ellos se había escondido en el patio delantero y el segundo en una de las habitaciones. Los efectivos lograron, en ese momento, recuperar algunas pertenencias de la víctima.

Los sospechosos fueron identificados como Elías Uriel Ruiz Díaz y Alan Joel Suárez, quienes quedaron a disposición de la fiscal Marisa Monti, de la UFI Nº 5 de Morón, por los delitos de robo agravado por empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y violación de domicilio.

En tanto, los investigadores tratan de individualizar al fugitivo que logró escapar al dejar antes el vehículo robado, detallaron las fuentes.

Un militar retirado asesinó a un ladrón en Morón

Este fin de semana, en Morón, un militar retirado mató a uno de los ladrones que intentaron robarle el auto. El suboficial principal (RE) del Ejército se defendió a los tiros desde el interior del auto e, incluso cuando los delincuentes estaban en fuga, se bajó y siguió disparando. Un video captó toda la secuencia.

El violento episodio ocurrió este sábado, pasados 18 minutos de las 20, en el cruce de las calles Toscano entre Rivera Indarte y Brasil, en la zona Oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las fuentes policiales a Infobae.

La causa la investiga el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI Nº5 de Morón, quien dispuso el secuestro del arma del militar retirado: una pistola Bersa Thunder ultra compac pro calibre 9 milímetros. Sin embargo, no tomó temperamento sobre la víctima del robo.