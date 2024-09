El nuevo abogado de los padres de Loan Peña aportó nuevos testigos y apuntó contra Antonio Benítez

El nuevo abogado de la familia de Loan aseguró que Benítez sería el más complicado de los detenidos

Después de que se cumplieran 100 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, el abogado de José Peña y María Noguera, Juan Pablo Gallego, aportó dos nuevos testigos a la Justicia para que brinden nuevos detalles sobre lo que ocurrió ese 13 de junio, el día que el niño desapareció de un campo cercano a la casa de su abuela paterna. Incluso, apuntó contra Antonio Benítez como uno de los principales responsables del hecho.

A casi un mes de que Fernando Burlando dejara de representar a la familia del nene de 5 años, el nuevo defensor que es reconocido en el ambiente por haber representado a las víctimas del Padre Grassi criticó el accionar de la Justicia provincial durante los primeros días de búsqueda. “No hubo voluntad por parte de los primeros investigadores en citar a los testigos que ahora aportamos”, apuntó.

Bajo su punto de vista, los primeros fiscales provinciales que estuvieron al frente de la investigación habrían intentado sacarse la causa de encima. “Todos hablaron de trata de personas para sacarse la causa de Loan de encima y pasarla a la esfera federal”, interpretó sobre la presunta falta de medidas aplicadas.

De acuerdo a las declaraciones obtenidas por el Diario Época, Gallego reveló que “Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña, la tía de Loan, está complicado”, a la vez que consideró que “tuvo un rol principal”. En este sentido, el penalista subrayó que el detenido “estuvo en el lugar del crimen y fue el último adulto en contacto con Loan”.

El esposo de Laudelina Peña aún no despejó las sospechas de los investigadores

Cabe recordar que Benítez fue la primera persona en ser detenida e imputada por el delito de abandono de persona, debido a que las autoridades consideraron que fue el mayor responsable de haber llevado al nene a buscar naranjas sin contar con la autorización del padre. Asimismo, desconfió de la coartada que brindó en sus declaraciones.

Uno de los detalles que plantaron las dudas sobre el relato del esposo de Laudelina surgió de la duración de las llamadas que tuvo con su pareja, debido a que había asegurado que habían sido conversaciones cortas. No obstante, los peritos comprobaron que las mismas duraron aproximadamente 20 minutos.

De la misma forma, la explicación que dio sobre por qué había regresado al campo sin remera no fue suficiente para los investigadores. “Cuando venía cayendo la noche, me saqué la ropa porque había mosquitos y con el calor que tenía, me empecé a espantar”, declaró al indicar que había regresado para buscar la moto y, supuestamente, siguió con la búsqueda por el centro.

En una entrevista previa con Infobae, el abogado contó que había asumido la representación de la familia por pedido de los padres de Loan. “Me contactaron los padres de forma directa, ellos quieren encontrar a su hijo”, relató al asegurar que “están sufriendo mucho. Todo esto me empujó a representarlos”.

“Venía siguiendo de cero y me llamó la atención que, cuando el caso se encaminaba a resolverse, los fiscales provinciales pidieron la incompetencia”, recriminó al interpretar que “desde ese momento, comenzó una frivolización del caso y un entorpecimiento de distintos actores”. Por este motivo, apuntó contra la Justicia provincial al afirmar que “por ignorancia, negligencia o interés, se han perdido 100 días”.

Gallego criticó la investigación llevada a cabo por la Justicia provincial (Gentileza: Diario Río Negro)

Respecto de la mediatización del caso, Gallego criticó que “en lugar de aprovechar ese impulso, se generaron mil hipótesis que no llevaron a nada”, y sentenció: “Hubo más efectismo que efectividad”. Asimismo, consideró que “hay gente que fue a hacer turismo, a colgarse del caso”.

De hecho, la semana pasada se sumaron otros diez detenidos por presuntamente haber entorpecido la investigación. Los mismos se habían presentado en calidad de abogados, psicólogos y asesores que representaban a la Fundación Lucio Dupuy. Sin embargo, durante su estadía en 9 de Julio se cree que rodearon a tres de los niños que estuvieron en el naranjal, a Camila Núñez, y a la hija de Laudelina, Macarena.

“Hubo una suerte de coacción romantizada, de influenciar a aquellos con los que tenían contacto bajo el falso influyo de ‘te lo pido porque estoy cuidando”, asegura una fuente clave del caso a este medio.

Los acusados son el psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya.

Luego de que la jueza federal Cristina Pozzer Penzo solicitara la detención los sospechosos, el grupo fue acusado de presuntamente haber cometido los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, falso testimonio agravado por la finalidad en concurso real con estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los tres menores que estuvieron en el naranjal.