Detuvieron a 20 gendarmes por cobrar coimas para el ingreso ilegal de cocaína y mercaderías en la frontera con Bolivia

Detuvieron a 20 gendarmes de Salta y Tucumán acusados de cobrar coimas para el ingreso ilegal de mercaderías y cocaína en la frontera con Bolivia (NA)

Gendarmería Nacional Argentina se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción tras la detención de 20 gendarmes acusados de recibir sobornos para permitir el ingreso de mercadería ilegal y micro narcotráfico en la frontera entre Argentina y Bolivia.

La Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, liderada por el fiscal Agustín Chit, solicitó las detenciones en una serie de operativos que involucraron a oficiales y suboficiales de Salta y Tucumán.

La investigación, que comenzó en febrero de 2024, se originó a partir de denuncias de bagayeros que afirmaban que los gendarmes exigían sobornos excesivos y de acuerdo a sus propias declaraciones ante las autoridades judiciales, los montos de las coimas variaban según la mercadería ingresada, que incluía desde neumáticos y electrodomésticos hasta pequeñas cantidades de droga.

En uno de los allanamientos, se encontró una mochila con 36 dosis de cocaína en la casa de un gendarme, lo que refuerza las sospechas de tráfico de drogas.

El operativo, que contó con la participación de casi 300 gendarmes y 27 unidades especiales, resultó en la incautación de 300 millones de pesos en efectivo y alrededor de 5 mil dólares. Además, se requisaron grandes cantidades de mercadería de contrabando, incluyendo cigarrillos, ropa, neumáticos y celulares, así como dos colectivos y varios vehículos utilizados para facilitar el contrabando.

Según informó el diario La Voz, la Procuraduría contra la Narcocriminalidad, encabezada por el fiscal Eduardo Villalba, también participó en la investigación, que se extendió a la provincia de Salta, donde fueron arrestados otros 8 gendarmes del Escuadrón 45. Los delitos por los que se acusa a los detenidos incluyen “asociación ilícita agravada, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El esquema de corrupción estaba tan establecido que los pagos de sobornos no se realizaban en efectivo, sino a través de billeteras virtuales, con transferencias que en algunos casos alcanzaban los 500 mil pesos. Estos pagos eran centralizados en una cuenta desde la cual se distribuía el dinero.

El reporte oficial indica que existía una coordinación previa entre los gendarmes y los organizadores de los viajes de compras, mediante la cual se alertaba a los coordinadores sobre la ubicación de los controles y el momento propicio para cruzar la frontera sin ser inspeccionados, siempre a cambio del pago de sobornos.

Durante los allanamientos se requisaron 21 domicilios, puestos de control y escuadrones en Tucumán, Catamarca y Salta. La intervención se realizó gracias a la instalación de un GPS en un colectivo por parte de un “agente revelador”, lo que permitió interceptar un vehículo repleto de mercadería ilegal y con 11 personas dedicadas al contrabando.

Cada uno de los involucrados habría pagado 50 mil pesos en sobornos, mientras que el organizador del tour agregó otros 50 mil adicionales. La investigación reveló que los pagos de sobornos variaban en función de la mercadería ingresada al país, que incluía desde neumáticos y electrodomésticos hasta envíos de droga en pequeñas cantidades.

El operativo de investigación contó con la participación de casi 300 gendarmes y 27 unidades especiales (NA)

Cabe recordar que el 20 de mayo pasado, otro gendarme fue detenido en ese caso por contrabando de estupefacintes. En aquella oportunidad, Diego Hernán Delgado, un cabo primero de Gendarmería Nacional de 31 años, fue apresado en Las Lajitas, provincia de Salta, por miembros de la misma fuerza de seguridad, luego de intentar fugarse de un control con 300 kilos de cocaína que llevaba en la caja de una camioneta VW Amarok.

El hecho ocurrió sobre el kilómetro 170 de la Ruta 5, muy cerca de la ciudad de General Pizarro y en inmediaciones a una conocida ermita del Gauchito Gil, un sector del camino donde no hay señal de celular. En ese lugar, Gendarmería le ordenó al conductor de una pick up que se detenga. El hombre frente al volante no imaginaba encontrarse con el retén y pisó el acelerador, pero fue alcanzado por los uniformados que le ordenaron descender del vehículo y, frente a dos testigos, abrieron la parte trasera de la camioneta.

En ese momento, encontraron siete cajas con los ladrillos de polvo blanco, envueltos en cinta amarilla. El pesaje final fue de 303,820 kilos.

En un video que circuló en redes sociales, se ve a Delgado con campera oscura, jean y zapatillas blancas, observando el procedimiento, con las manos en los bolsillos, cabeza gacha y rodeado por otros dos agentes. En el operativo, además, secuestraron 500 mil pesos, dos celulares y documentación de interés para la causa. A su vez, incautaron la camioneta.

De acuerdo a fuentes del caso, existen indicios de que el cabo, que reside en Bella Vista, en San Miguel, formaría parte de una organización con nexos en Misiones, Orán (Salta), la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Lanús, en Buenos Aires.

Según investigadores, sería hermano de Alfredo Delgado, un ex agente que fue desplazado de Gendarmería tras ser detenido por la PSA en la localidad de Azara, en Misiones, en una causa por lavado de dinero. Esa pata de la organización se dedicaría a la venta de vehículos e inmuebles y cambio de divisas en esa ciudad y en la triple frontera con Paraguay y Brasil.

Investigadores creen que la droga del grupo narco era ingresaba a través de Orán, en el límite con Bolivia. Estiman, en ese sentido, que la droga que llevaba el gendarme detenido había sido cargada en esa zona.

En el caso interviene la fiscalía de Asuntos Complejos, a cargo de Ricardo Toranzos y Carolina Araoz Vallejos, quienes solicitaron que Delgado quede detenido e incomunicado. Tras el arresto, la investigación continuará con hermetismo.