Un adolescente apuñaló a su compañero en el patio de la escuela en La Matanza

Un alumno de quinto año de la secundaria apuñaló a un compañero en el patio de una escuela en La Matanza. La víctima tiene 16 años y fue trasladada de forma urgente al Hospital Posadas tras resultar herido debajo de su axila izquierda. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro, confirmaron las fuentes policiales.

El violento episodio ocurrió este lunes por la tarde en la Escuela Secundaria Nº 6 Félix Bogado, ubicada sobre la calle Pueyrredón, en el barrio Lomas del Millón del conurbano bonaerense. El adolescente estaba durante la jornada escolar, en el patio del establecimiento, cuando fue atacado con un cuchillo por otro estudiante.

De inmediato, fue trasladado al hospital, situado en El Palomar, en el partido de Morón, y a poco menos de 5 kilómetros del lugar donde sucedió el hecho. Al arribar el personal policial, entrevistó a la madre de la víctima que estaba en el centro de salud. Allí permanece internado su hijo después de haber sufrido una herida con un arma blanca en la zona intercostal izquierda, debajo de la axila, según informaron las fuentes policiales. A pesar de la gravedad del hecho, el joven se encontraba fuera de peligro.

Tras la indignante secuencia, Valeria, la mamá de uno de los alumnos del turno mañana de la escuela N°6 de La Matanza, brindó detalles sobre lo que le indicaron del episodio en diálogo con TN. “En el día de ayer, entre las 15.30 y 16, empezaron a avisar en los grupos que había un incidente dentro de la escuela. Por la información que sale, porque todavía no nos la dieron desde el colegio, un chico de quinto año había apuñalado a un compañero. Supuestamente era porque le debía 14 mil pesos por una venta de ropa y demás. Sin mediar palabras, le metió un cuchillazo”, comenzó a narrar la mujer conmovida.

Y prosiguió: “Uno de los chicos fue gravemente herido y trasladado al Hospital Posadas fuera de peligro. Está en terapia intensiva, según avisó la familia. Tuvo una perforación en el pumón y acumulación de sangre”. “Por suerte, está fuera de peligro”, recalcó. Y subrayó, indignada: “Podrían haber sido otros más”.

“Entre que llamaron a la policía y la ambulancia, lo llevaron en un auto porque se estaba desangrando adelante de los compañeros”, detalló y continuó: “El jefe de preceptores fue el que pudo sacar el cuchillo y contener la situación”, precisó la mujer.

Además, en conversación con el medio, señaló que los hechos de violencia son frecuentes. “Esto viene pasando desde hace tiempo. La semana pasada, supimos entre el grupo de padres que había concurrido al colegio uno de los chicos con un cuchillo aunque no había pasado a mayores. Hace dos meses también salió en la televisión que unas chicas se agarraron a las piñas en la plaza”, comentó.

Y manifestó: “Se agarran cinco o seis veces en la plaza Bomberitos -situada a dos cuadras de la escuela donde ocurrió el reciente hecho-. Dentro de la escuela, hay muchísima violencia. Esto viene pasando”.

Ante esta situación, Valeria contó que adoptaron una medida a modo de protesta por la situación. En este sentido, recalcó: “Hoy hicimos paro. No mandamos a los chicos ni en el turno mañana ni en el turno tarde para acompañar a la familia. Pero esto va a seguir. Mi hijo no fue al colegio y no lo pienso mandar en toda la semana hasta que una autoridad competente nos de una respuesta porque la integridad física de los chicos está en peligro”.

Por último, concluyó: “Nadie nos dice si ese chico va a seguir yendo al colegio ni qué pasó. Mientras no nos den respuesta, los chicos van a seguir sin ir al colegio”.

Tras el hecho, la causa está siendo investigada a cargo del fiscal Marcelo Germinario, quien dispuso iniciar actuaciones por lesiones.