Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora.

La potabilizadora de Chilibre abastece a gran parte de la ciudad de Panamá y San Miguelito. Tomada del Idaan

Después de cuatro días de operar al 90% de su capacidad, la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre volvió a funcionar al 100%, tras completarse los trabajos de reparación e instalación del motor de una de las bombas de la estación de bombeo de agua tratada.

La recuperación de esta infraestructura, la más importante del país para el abastecimiento de agua potable, permite empezar a normalizar el suministro en la ciudad de Panamá y San Miguelito, dos de las zonas más afectadas por la reducción temporal de operaciones.

El restablecimiento llega antes de lo previsto. Cuando se detectó la falla mecánica, las autoridades habían estimado que las labores podrían tomar alrededor de seis días, pero el trabajo técnico concluyó en un plazo menor.

Durante ese período, la planta se mantuvo en funcionamiento parcial, lo que obligó a operar con menor margen en la red de distribución y a advertir sobre posibles interrupciones o variaciones del servicio, sobre todo en los sectores altos y alejados.

La pieza intervenida era clave para sostener la presión y la salida de agua tratada hacia la red. Por eso, aunque la potabilizadora no dejó de producir, la reducción al 90% tuvo efectos inmediatos en el sistema.

El IDAAN completó la instalación del nuevo motor en menos tiempo del previsto inicialmente. Tomada de X

En este tipo de eventos, las primeras zonas en resentir el impacto suelen ser las comunidades con menor presión natural o ubicadas en puntos más distantes, donde cualquier merma en la capacidad de bombeo se traduce con rapidez en baja presión, intermitencia o ausencia temporal del suministro.

El comunicado oficial informa que la recuperación al 100% fue posible luego de culminar con éxito la reparación y la instalación del motor, en una jornada extendida que concluyó en horas de la madrugada.

A partir de allí, el restablecimiento del servicio empezó de forma progresiva, especialmente en los puntos altos y alejados de Panamá y San Miguelito que pudieron verse afectados mientras se ejecutaban las labores.

Las autoridades también insistieron en el llamado a usar el agua con moderación para acelerar la recuperación plena del sistema.

La contingencia, además, volvió a dejar en evidencia que la operación de Chilibre sigue dependiendo de equipos críticos cuya falla repercute de inmediato sobre una parte importante del país.

La reducción en la capacidad afectó principalmente a sectores altos y zonas alejadas de la red. EFE/ Carlos Lemos

Cuando se anunció el daño, también se explicó que estaba en marcha el proceso para reemplazar cuatro motores en la estación de bombeo, equipos que ya habían sido adquiridos y estaban pendientes de entrega por parte del proveedor. Es decir, la reparación que permitió salir de la emergencia no elimina un problema más amplio de renovación de componentes.

Ese dato es importante porque la avería actual no fue presentada como un episodio aislado. Ya antes la planta había operado con capacidad reducida por fallas similares y, en noviembre del año pasado, una interrupción en el sistema eléctrico la dejó fuera de servicio por varias horas.

En una infraestructura que abastece a gran parte del área metropolitana, la repetición de incidentes mecánicos o eléctricos amplifica la preocupación sobre la estabilidad operativa de un sistema del que dependen miles de hogares.

La planta de Chilibre capta agua del Lago Alajuela y cumple una función estratégica dentro del esquema de distribución nacional. No se trata de una instalación secundaria ni de apoyo: es la principal fuente de agua potable para una enorme franja urbana.

El IDAAN mantiene en proceso el reemplazo de al menos cuatro motores en la instalación. Tomada de X

Por eso, cada reducción en su capacidad se convierte en un asunto sensible, no solo por la cantidad de personas afectadas, sino porque cualquier demora en la reparación obliga a redistribuir presión y a administrar con más cuidado un recurso básico en una red ya exigida.

En esta ocasión, el mensaje oficial subraya que la detección rápida de la falla y la coordinación entre especialistas permitieron completar el trabajo antes del tiempo inicialmente proyectado. Ese resultado evita que la contingencia se prolongue durante casi una semana completa, como se había anticipado al inicio.

La normalización total del servicio, sin embargo, no siempre ocurre al mismo ritmo en todos los puntos de la red. Aunque la planta ya funciona a plena capacidad, el agua debe recuperar presión y niveles en el sistema para llegar con estabilidad a las áreas más comprometidas.

En los eventos anteriores, las autoridades ya habían advertido que las zonas más alejadas y elevadas suelen tardar más en volver a la normalidad, por lo que el regreso al 100% de operación no implica que todos los usuarios sientan el efecto de inmediato.