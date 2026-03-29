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Jimena Barón ganó un viaje a Dubai, pero quedó descalificada por no seguir las reglas del sorteo: la furia de su hijo Momo

La cantante participó de un juego para hacer un viaje internacional, sin embargo se olvidó de seguir todos los pasos y quedó eliminada, provocando el enojo de su pequeño

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La actriz participó de un sorteo que organizó Lizardo Ponce para ayudar a su novio en Gran Hermano (Video: Instagram)

Un sorteo de viaje a Dubái y Maldivas realizado por Lizardo Ponce en sus redes sociales terminó con una inesperada protagonista: Jimena Barón. El 25 de febrero, el influencer lanzó la propuesta para que sus seguidores pudieran participar por un viaje junto a su pareja, quien actualmente está en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. El cierre del concurso reunió más de treinta y seis mil comentarios y, al momento de definir al ganador, la sorpresa fue total cuando el nombre de la cantante y actriz apareció como seleccionada.

El propio Lizardo Ponce relató el proceso en un video: “Bueno, gente, no tengo mucha voz, pero vamos a hacer el sorteo por el viaje a Maldivas y a Dubái. Gracias por coparse y gracias a toda la gente que participó. Ya cargué el posteo. Más de treinta y seis mil comentarios, un solo ganador. Encontré los ganadores y ahora sí, a ver quién gana”. En ese instante, la tensión fue evidente: “Ganadora... Jimena Barón”, anunció entre risas y gestos de incredulidad.

La incredulidad se expandió en redes, donde el propio Lizardo compartió: “Lo dejo completo porque realmente no lo puedo creer. La ganadora del sorteo del viaje a Dubái/Maldivas es: @jmena”. La cantante no tardó en reaccionar a la noticia, publicó el video en sus historias y sumó: “No lo puedo creer”. Pero el desenlace llegó de inmediato: aunque el azar había decidido, la ganadora resultó descalificada. El motivo fue explícito: “Jimena era la ganadora, pero no cumplió con los requisitos. No sigue a nadie, no sigue a Franco y no sigue a la empresa, así que quedaste descalificada”.

Persona con gorra se cubre el rostro frente a un portátil. Texto en pantalla: 'Jimena descalificada de sorteo'. Meme de gato llorando
La reacción de Jimena a la descalificación

La historia tuvo un segundo capítulo en redes sociales cuando Jimena compartió la publicación de Lizardo en la que se comunicaba oficialmente la descalificación. En la imagen, Lizardo se cubre el rostro con las manos y el mensaje es contundente: “@jmena DESCALIFICADA por no cumplir con los requisitos del sorteo!”. Como respuesta, Jimena sumó el hashtag “#JUSTICIAPORMOMO” y rescató un comentario propio de semanas atrás: “Momo quiere ir a Dubái. ¿Lo llevan con Franco?”, aludiendo a su hijo y a la pareja de Lizardo.

La reacción de Barón tampoco tardó en llegar. En un tono entre la resignación y el humor, compartió el video del sorteo y sumó a la conversación a su hijo Momo. En un intercambio grabado, Momo expresó: “Y pero no, no van a ser así”, a lo que Jimena respondió: “Lizandro se está riendo de eso. En tu cara se está riendo”. El diálogo siguió con la cantante admitiendo: “Yo ya lo sé, yo lo intenté. Pero bueno, estoy grande, no, no sé, eran muchas indicaciones”. Su hijo insistió: “Dale”, reflejando la decepción y el deseo de participar del viaje.

La repercusión no se detuvo ahí. Jimena subió una historia en la que se ve a Momo tomando mate, con una cara que refleja cierta resignación, acompañada de la frase: “Ahora lo subiste y el nene me odia genial”, en referencia a la publicación de Lizardo y el desenlace del sorteo. El episodio se convirtió rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores, quienes sumaron mensajes de apoyo y bromas sobre la “injusticia” vivida por madre e hijo.

Un niño de piel clara, sin camisa y con pelo corto, bebe mate sentado a una mesa junto a un termo de metal con pegatinas
Momo, el hijo mayor de la cantante, reaccionó con decepción a la noticia de la descalificación

El sorteo de Lizardo Ponce, que prometía un viaje soñado a Dubái y Maldivas, terminó generando un momento inesperado de humor y complicidad en redes sociales. La elección del azar, seguida de la descalificación por no haber cumplido con todos los pasos exigidos —seguir a Franco y a la empresa organizadora—, fue relatada por sus protagonistas con ironía y cercanía, y sumó un nuevo capítulo a la relación entre los influencers y su público.

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