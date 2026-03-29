Sofía Pachano cruzó a sus haters tras ser criticada por el significado de la Pascua que le transmitió a su hijo

Sofía Pachano comparte en redes sociales su experiencia como madre primeriza y las tradiciones de Pascua junto a su bebé

A dos meses de haberse convertido en madre, Sofía Pachano aún busca adaptarse a la nueva etapa de su vida. Entre juegos, enseñanzas y mucho amor, la hija de Aníbal Pachano comparte su rutina junto a su bebé y su crecimiento. En ese marco, a semanas de celebrar la Pascua, la joven buscó explicarle a su pequeño cuál era el significado de esta fiesta, sin embargo, el video recibió todo tipo de críticas por parte de sus haters.

Todo comenzó cuando Pachano abrió la puerta de su intimidad ante su millón de seguidores y mostró la charla que tuvo con su bebé de dos meses. “Madre primeriza compra huevos de Pascua compulsivamente”, comenzó diciendo mientras sostenía muchos huevos de chocolate.

Acto seguido, la actriz se dirigió a su hijo, quien se encontraba en su cuna: “Vamos a hablar de la Pascua. Es una tradición muy antigua en la que hay un conejo que pone huevos. Originalmente eran de verdad. Porque los huevos significan vida. Entonces, después se esconden los huevos y los niños salen a buscarlos. Vos no caminás, pero mamá lo va a hacer por vos. Y mamá va a comer un huevo por vos. Es tu primera Pascua hijo”.

Fue entonces cuando cientos de mensajes aparecieron en el video, fanáticas que criticaban cómo la influencer había pasado por alto la religión. “Amiga la pascua es por Jesús, nada que ver”, “Decile que se celebra la resurrección de Cristo.. pero bueno, alguien inventó lo del conejo”, “Perdón, pero sería bueno que se explicará qué es la Pascua, esto es algo comercia. Pascua es la Resurrección de Cristo”, fueron algunos de los comentarios.

El descargo de Sofía Pachano tras las críticas que recibió en redes sociales (Instagram)

Así las cosas, Pachano buscó responder a sus haters, sin ocultar su enojo. “Las quiero mucho a mis fans que me andan defendiendo en el posteo de las señoras que dicen que debería explicarle a mi bebé de dos meses sobre la resurrección de Cristo y no sobre el conejo de pascuas. Seguro esas señoras el domingo no comen huevos. Qué pesadas, Dios mío, no sé cómo viven siendo así”.

A principios de marzo, Sofía relató el impacto que tuvo en su padre Aníbal la llegada de su hijo. A dos semanas de la llegada de Vito, la bailarina abrió su corazón y relató, en diálogo con Mirtha Legrand, los cambios que notó en el coreógrafo a partir de finales de enero.

“El otro día estuvo aquí sentado Aníbal Pachano, y está enloquecido con el nieto, enloquecido”, comenzó diciendo la diva mirando fijamente a Sofía. Enternecida por la situación, la actriz reconoció: “Lo revivió, Mirta, te digo que lo conectó con una parte de él. Ser abuelo debe ser eso, ¿no? Imagino. Debe ser como conectarte con eso y está muy diferente. Para mí también es redescubrirlo en otro lugar. En otra faceta. Y no sé, mi papá, que yo pobre, digo que es muy dependiente. Es cierto".

“Para mí le salvó la vida este bebé”, lanzó Legrand, a lo que la joven replicó: “Sí, es cierto, sí. De hecho, ayer tuvimos el resultado de unos análisis. Salió muy bien y fue como, menos mal. De hecho, hoy es su cumpleaños, así que lo vamos a saludar”.

La actriz explicó a su hijo el significado de la Pascua centrándose en la figura del conejo y los huevos, alejándose de la tradición religiosa

Con la idea de ahondar en la llegada de su hijo, la conductora agregó, haciendo una referencia al look de Aníbal: “Le tenés que comprar una galerita”. En esa línea, la invitada reconoció: “Viste que le miden la cabeza todos los pediatras. Yo le mando para que ya le haga una galerita”.

Luego, fiel a su estilo, Mirtha preguntó: “¿Y fue buscado este bebé? ¿Cómo se llama tu marido?“. Sin ningún problema, Sofía aclaró: ”Sí, fue buscado, sí. Por suerte pocos meses estuve. Santiago se llama mi marido, es actor, ahora está produciendo una serie grande. No puedo decir el nombre porque tiene contrato de confidencialidad, pero es para una plataforma muy grande".