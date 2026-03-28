Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Luisina Giovannini y Martina Capurro definen el título del W35 de Junin

El W35 de Junín I transita su recta final y este domingo consagrará a una campeona argentina. La definición, programada desde las 11:00, con transmisión de DeporTV y el canal oficial de YouTube de la AAT, enfrentará a Luisina Giovannini y Martina Capurro.

La oriunda de Coronel Moldes, de 19 años y principal favorita del torneo, construyó su camino con autoridad: superó a Carla Markus, Valentina Bruno, Florencia Urrutia y a la ecuatoriana Mell Reasco sin ceder sets. Actual número 222 del mundo, disputará su tercera final consecutiva en 2026 (la cuarta en sus últimas seis presentaciones) e irá en busca de su décimo título profesional.

Capurro, nacida en Avellaneda y quinta preclasificada, avanzó tras imponerse a Wozuko Mdlulwa, Isabella Barrera, Carolina Meligeni y Gina Feistel. Ubicada en el puesto 370 del ranking, acumula diez títulos en el circuito y buscará sumar uno más en Junín, lo que representaría el primero de la temporada. Además, mantiene una racha destacada en el país: alcanzó, al menos, la instancia decisiva en sus últimas cuatro participaciones en suelo argentino.

El regreso de Podoroska

Nadia Podoroska regresa a la competencia en el W35 de Junin II

En paralelo, el W35 de Junín II, que se disputará del 29 de marzo al 5 de abril en el Club Atlético Sarmiento, tendrá un atractivo especial: marcará el regreso a la competencia de Nadia Podoroska.

La rosarina, ex número 36 del ranking WTA y semifinalista de Roland Garros 2020, recibió una invitación para el cuadro principal y eligió competir en casa para poner fin a una inactividad de 439 días.

Su última temporada completa había sido la de 2024, en la que logró continuidad, participó en torneos de alto nivel y conquistó dos títulos WTA 125 en San Luis Potosí y Barranquilla. Sin embargo, el año siguiente alteró por completo ese recorrido: ubicada entonces cerca del puesto 100 del mundo, una serie de lesiones la limitó a apenas tres presentaciones oficiales, con un balance de una victoria y dos derrotas.

“Desde Australia vengo atravesando varias lesiones, no fue solo una. Por eso estuve tanto tiempo sin competir”, explicó meses atrás en diálogo con Infobae, durante La Semana del Tenis. Los problemas físicos incluyeron dolencias en la cadera y el hombro, a las que luego se sumó la inflamación de un tendón en el antebrazo cuando ya transitaba la etapa final de recuperación. “Eso significó dar algunos pasos hacia atrás”, reconoció.

El proceso, más extenso de lo previsto, también tuvo impacto en lo emocional. “Frené en Australia pensando que iba a estar un mes parada, pero el proceso se fue alargando y nunca imaginé estar casi un año sin competir”, admitió. Aun así, tras distintos tratamientos y una recuperación progresiva, encontró las condiciones para proyectar su regreso.

A lo largo de su carrera, Podoroska debió convivir con diversos inconvenientes físicos, entre ellos una tendinopatía proximal del isquiotibial derecho, un edema óseo en el pie y desajustes hormonales, que pusieron a prueba su continuidad. Su presencia en Junín no solo representa una noticia esperada, sino que también jerarquiza el torneo: se trata de una jugadora que defendió los colores argentinos en 18 series de la Billie Jean King Cup, se ubicó entre las 40 mejores del mundo y devolvió al país a las semifinales de un Grand Slam.

Las otras invitaciones al cuadro principal fueron otorgadas a Luciana Moyano (716°, 20 años y reciente campeona del W15 de Santiago), Luna Cinalli (30° del ranking ITF Junior, 17) y Sol Larraya Guidi (14° del escalafón juvenil, 18).

Por su parte, los wild cards para la clasificación quedaron en manos de Luciana Blatter, Bianca Álvarez, Ambra Marsiletti, Renata Ferrari y Agustina Tarantola, quienes buscarán un lugar en el cuadro principal.