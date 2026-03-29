Deportes

Uno de los grandes rivales de Messi podría ser su compañero en la MLS: la estrella mundial que quiere fichar el Inter Miami

El club estadounidense busca incorporar al experimentado mediocampista brasileño Casemiro, quien no renovaría en Manchester United

Guardar
Inter Miami busca cerrar el fichaje de Casemiro para la próxima temporada (Images via Reuters/Lee Smith)
Inter Miami busca cerrar el fichaje de Casemiro para la próxima temporada (Images via Reuters/Lee Smith)

En las últimas horas, trascendió que el Inter Miami formalizó una propuesta concreta para sumar a una estrella de calibre mundial de cara a la temporada 2026 para jugar junto a Lionel Messi. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el brasileño Casemiro, quien no renovaría su vínculo con el Manchester United, podría incorporarse al elenco que dirige Javier Mascherano.

El propio Casemiro expresó su decisión de marcharse del club inglés una vez que concluya su contrato, el próximo 30 de junio. Esto hizo que el experimentado futbolista se encuentre en la mira de varias instituciones de peso. El interés de Inter Miami no solo busca reforzar el equipo en torno a Messi, sino también suplir la inminente salida de Sergio Busquets, con la intención de mantener un plantel de estrellas internacionales para seguir ganando títulos.

Casemiro junto a Michael Carrick, el entrenador del club inglés (REUTERS/Peter Powell)
Casemiro junto a Michael Carrick, el entrenador del club inglés (REUTERS/Peter Powell)

A sus 33 años, Casemiro disputó 155 partidos y convirtió 24 goles con el Manchester United, consolidándose como referente en el club. Su anuncio de salida en enero despertó el interés de varios equipos, entre ellos el Al Ittihad de Arabia Saudita y, dentro de la Major League Soccer, Los Angeles Galaxy, de acuerdo con lo publicado por ESPN.

Según expuso Romano, “el Inter Miami se está tomando muy en serio la posibilidad de fichar a Casemiro”. El periodista explicó en un video reciente que las conversaciones entre el entorno del brasileño y el club norteamericano ya están en marcha. El fichaje se daría como agente libre, lo que facilitaría la operación respecto a un traspaso convencional.

Casemiro y Messi podrían compartir equipo en la MLS (REUTERS/Amanda Perobelli)
Casemiro y Messi podrían compartir equipo en la MLS (REUTERS/Amanda Perobelli)

Desde la perspectiva del futbolista, la posibilidad de mudarse a Miami representa tanto una nueva etapa profesional como un atractivo para su vida personal. La ciudad y el proyecto deportivo de Inter Miami, que apunta a consolidarse como referente en la MLS y pelear por títulos, resultan un incentivo adicional para Casemiro, quien suma en su palmarés cinco Champions League, tres ligas españolas, tres mundiales de clubes y una Copa América con Brasil.

El interés del Inter Miami por Casemiro había sumado un capítulo relevante en las últimas semanas cuando el mediocampista viajó a Estados Unidos junto a su esposa para conocer de cerca la ciudad y reunirse con la directiva del club, de acuerdo con el portal Mundo Deportivo. Este desplazamiento no solo interrumpió sus vacaciones familiares en Florida, sino que también sirvió para que la pareja evaluara personalmente las instalaciones y el proyecto deportivo que la franquicia estadounidense tiene preparado para la próxima temporada.

El mediocampista, quien durante años se enfrentó a Messi en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, podría compartir vestuario con el astro argentino. Ambos protagonizaron, además, la final de la Copa América 2021 entre Argentina y Brasil, sumando una nueva etapa a su rivalidad deportiva que ahora podría transformarse en sociedad dentro del campo de juego.

El ex Real Madrid analiza su futuro luego de finalizar su vínculo con el Manchester United (REUTERS/Lee Smith)
El ex Real Madrid analiza su futuro luego de finalizar su vínculo con el Manchester United (REUTERS/Lee Smith)

El historial directo entre Casemiro y Messi en el terreno de juego es equilibrado: en los 21 partidos en los que coincidieron, ambos suman 8 victorias cada uno y empataron las cinco veces restantes. Este antecedente refuerza el atractivo de verlos ahora como compañeros en la franquicia liderada por David Beckham.

La clave de la operación reside en el aspecto económico. El salario de Casemiro en Inglaterra es considerablemente superior a los estándares de la MLS, lo que obliga a Inter Miami a estructurar una oferta competitiva para seducir al jugador. De acuerdo con Romano, el acuerdo está en marcha, pero todo dependerá de si pueden igualar las expectativas salariales del futbolista.

Temas Relacionados

CasemiroLionel MessiManchester UnitedInter MiamiMLSDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Con gol de Maravilla Martínez, Racing vence a San Martín de Formosa por la Copa Argentina

La Academia se mide con el elenco formoseño en el estadio de Banfield. Transmite TyC Sports

Con gol de Maravilla Martínez, Racing vence a San Martín de Formosa por la Copa Argentina

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

El piloto argentino de Alpine buscará escalar posiciones en el circuito de Suzuka. Su compañero Pierre Gasly saldrá del séptimo lugar

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

El español Jorge Martín logró una victoria decisiva en el sprint de Estados Unidos, pero perdió el control de su vehículo en la vuelta de honor

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

Luisina Giovannini y Martina Capurro definen el título este domingo. Hora y cómo ver el partido

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Joe Cole reavivó el debate y fue claro al poner al argentino por encima de todos. Qué otra leyenda le pelea el puesto

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Ganó la carrera, festejó alocadamente y se cayó: la insólita escena en el MotoGP que da la vuelta al mundo

Se jugará la final argentina en el W35 de Junín I y Nadia Podoroska regresará la próxima semana

La particular frase de una ex figura del fútbol inglés acerca de la “batalla” entre Messi y Cristiano Ronaldo por ser el mejor

Román Burruchaga avanzó a la final en San Pablo y consolida su lugar en el top 100

TELESHOW
Sofía Pachano cruzó a sus haters tras ser criticada por el significado de la Pascua que le transmitió a su hijo

Sofía Pachano cruzó a sus haters tras ser criticada por el significado de la Pascua que le transmitió a su hijo

Ganó Gran Hermano y podría ingresar nuevamente a la casa como reemplazo: de quién se trata

Daniela Christiansson mostró el detrás de escena del cumpleaños de su hija: unicornios, disfraces y tortas

Gerardo Romano habló del Parkinson y destacó ser de los pocos actores que trabaja a pesar de la enfermedad: “No sé de ninguno”

Se conoció cuál fue el participante que provocó un reclamo escatológico en Gran Hermano: “No lo hice a propósito”

INFOBAE AMÉRICA

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora

Sistema de agua en ciudad de Panamá vuelve a operar al 100% tras falla en principal potabilizadora

El Salvador: reportan al primer fallecido de la temporada vacacional en el Lago de Ilopango

El ‘Guernica’ genera tensión cultural en España: el gobierno vasco y el Museo Reina Sofía, envueltos en la polémica

Las autoridades de Guatemala sancionan a 151 motociclistas por carreras clandestinas

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera