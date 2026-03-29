Uno de los grandes rivales de Messi podría ser su compañero en la MLS: la estrella mundial que quiere fichar el Inter Miami

Inter Miami busca cerrar el fichaje de Casemiro para la próxima temporada (Images via Reuters/Lee Smith)

En las últimas horas, trascendió que el Inter Miami formalizó una propuesta concreta para sumar a una estrella de calibre mundial de cara a la temporada 2026 para jugar junto a Lionel Messi. Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el brasileño Casemiro, quien no renovaría su vínculo con el Manchester United, podría incorporarse al elenco que dirige Javier Mascherano.

El propio Casemiro expresó su decisión de marcharse del club inglés una vez que concluya su contrato, el próximo 30 de junio. Esto hizo que el experimentado futbolista se encuentre en la mira de varias instituciones de peso. El interés de Inter Miami no solo busca reforzar el equipo en torno a Messi, sino también suplir la inminente salida de Sergio Busquets, con la intención de mantener un plantel de estrellas internacionales para seguir ganando títulos.

Casemiro junto a Michael Carrick, el entrenador del club inglés (REUTERS/Peter Powell)

A sus 33 años, Casemiro disputó 155 partidos y convirtió 24 goles con el Manchester United, consolidándose como referente en el club. Su anuncio de salida en enero despertó el interés de varios equipos, entre ellos el Al Ittihad de Arabia Saudita y, dentro de la Major League Soccer, Los Angeles Galaxy, de acuerdo con lo publicado por ESPN.

Según expuso Romano, “el Inter Miami se está tomando muy en serio la posibilidad de fichar a Casemiro”. El periodista explicó en un video reciente que las conversaciones entre el entorno del brasileño y el club norteamericano ya están en marcha. El fichaje se daría como agente libre, lo que facilitaría la operación respecto a un traspaso convencional.

Casemiro y Messi podrían compartir equipo en la MLS (REUTERS/Amanda Perobelli)

Desde la perspectiva del futbolista, la posibilidad de mudarse a Miami representa tanto una nueva etapa profesional como un atractivo para su vida personal. La ciudad y el proyecto deportivo de Inter Miami, que apunta a consolidarse como referente en la MLS y pelear por títulos, resultan un incentivo adicional para Casemiro, quien suma en su palmarés cinco Champions League, tres ligas españolas, tres mundiales de clubes y una Copa América con Brasil.

El interés del Inter Miami por Casemiro había sumado un capítulo relevante en las últimas semanas cuando el mediocampista viajó a Estados Unidos junto a su esposa para conocer de cerca la ciudad y reunirse con la directiva del club, de acuerdo con el portal Mundo Deportivo. Este desplazamiento no solo interrumpió sus vacaciones familiares en Florida, sino que también sirvió para que la pareja evaluara personalmente las instalaciones y el proyecto deportivo que la franquicia estadounidense tiene preparado para la próxima temporada.

El mediocampista, quien durante años se enfrentó a Messi en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona, podría compartir vestuario con el astro argentino. Ambos protagonizaron, además, la final de la Copa América 2021 entre Argentina y Brasil, sumando una nueva etapa a su rivalidad deportiva que ahora podría transformarse en sociedad dentro del campo de juego.

El ex Real Madrid analiza su futuro luego de finalizar su vínculo con el Manchester United (REUTERS/Lee Smith)

El historial directo entre Casemiro y Messi en el terreno de juego es equilibrado: en los 21 partidos en los que coincidieron, ambos suman 8 victorias cada uno y empataron las cinco veces restantes. Este antecedente refuerza el atractivo de verlos ahora como compañeros en la franquicia liderada por David Beckham.

La clave de la operación reside en el aspecto económico. El salario de Casemiro en Inglaterra es considerablemente superior a los estándares de la MLS, lo que obliga a Inter Miami a estructurar una oferta competitiva para seducir al jugador. De acuerdo con Romano, el acuerdo está en marcha, pero todo dependerá de si pueden igualar las expectativas salariales del futbolista.