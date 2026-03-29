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Preocupación por la salud de El Doctor: el mensaje de su hermano luego de que el trapero fue hospitalizado

La noticia sobre el estado crítico del músico argentino provocó que sus fanáticos temieran por el estado del artista, generando una reacción masiva en la comunidad urbana

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Los familiares de El Doctor contaron cómo continúa su salud

Días atrás, un mensaje difundido en la cuenta oficial de Instagram del trapero El Doctor desató la alarma entre sus seguidores. El comunicado, firmado por su hermano, informó que el artista había sufrido un accidente y se hallaba en estado grave, luchando por su vida en un hospital. A la vez, la familia pidió una cadena de oraciones y el acompañamiento de sus fanáticos. Esta sábado, el panorama cambió y la tranquilidad invadió los corazones de los fanáticos cuando los seres queridos del artista comunicaron su evolución.

La preocupación de los seguidores surgió a raíz de un mensaje donde el hermano de El Doctor, llamado Lauty, notificó públicamente que el artista estaba internado tras un accidente y enfrentaba un cuadro crítico: “Hola, soy Lauty, el hermano de ‘El Doctor’. Les quiero informar que tuvo un accidente y está grave”. Añadió que “se encuentra en un hospital peleando por su vida” y solicitó a la comunidad realizar una “cadena de oraciones y tener fe en una pronta recuperación”.

La noticia se propagó con rapidez en redes sociales. Cientos de usuarios compartieron el mensaje y expresaron su preocupación, convirtiendo el accidente en uno de los temas más comentados en redes.

Los mensajes de apoyo y las muestras de incertidumbre inundaron los comentarios y las historias vinculadas al perfil de El Doctor, en tanto sus seguidores aguardaban novedades sobre su condición.

Quién es El Doctor, el rapero argentino más polémico: “Robaba por ambición y necesidad de estar mejor”
El Doctor evoluciona favorablemente: su hermano agradece el apoyo tras el accidente (Infobae)

Sin embargo, este sábado, los seres queridos de El Doctor transmitieron tranquilidad al comentar cómo seguía la salud del cantante. “El doctor ya está bien. Primero que nada, porque veo que están muy preocupados. Le quiero agradecer a toda la gente que se preocupó”, comenzó diciendo su hermano a cámara.

Luego, el joven relató: “Yo no estaba con él cuando ingresó al hospital, ingresó de una manera y ahora está diez puntos. Él ya recuperó el conocimiento, ya está estable, ya está bien. Y quería aclarar eso. Quiero agradecerle también a la gente que me ayudó. Recibí muchos mensajes, buenos y malos, y de gente que estuvo preocupada.Ya hoy me lo traigo para mi casa. Hoy ya lo tengo en mi casa, eso es lo que estoy esperando”.

Quién es El Doctor, el trapero argentino

El Doctor es una figura controvertida de la música urbana argentina, conocida por su autenticidad y la crudeza con la que aborda temas sociales y marginales. Desde muy joven vivió circunstancias adversas: fue expulsado de su hogar a los once años y, en sus inicios, solo pudo organizar espectáculos en barrios populares y cárceles, lejos de los grandes escenarios.

En sus primeras apariciones, el público lo recibió con escepticismo. No obstante, la sinceridad y el tono directo de su música ―reflejada en canciones como “30 mil pe$o$” y “Falopa y pasta base”― acabaron por distinguirlo dentro de la escena. En más de una ocasión, El Doctor afirmó: “En Argentina no hay nadie que viva el trap al 100”, marcando distancia con colegas a quienes considera menos genuinos respecto a la vida urbana y sus problemáticas.

Su música fusiona influencias que incluyen el drill, crunk, punk y hardcore. A lo largo de su trayectoria, ha priorizado la independencia artística y evitado las colaboraciones frecuentes, eligiendo preservar su estilo personal. El propio artista ha relatado experiencias con adicciones y el entorno barrial de donde procede, admitiendo: “Robaba por ambición y necesidad de estar mejor”, como reflejo de su contexto.

El sobrenombre “El Doctor” surgió en reuniones nocturnas con músicos y terminó identificando a un personaje forjado a partir de la adversidad y el rechazo en círculos más institucionalizados del rap. Su público aprecia esa lealtad a sus vivencias y su determinación para mostrar la realidad tal como la entiende, en una industria que ha tendido hacia estilos más comerciales.

Fue conductor del programa 808 Studio, donde dialogaba con colegas y distintas personalidades, mostrando otra faceta de su influencia cultural. En los últimos tiempos, el artista ha hecho pública su relación con la familia, marcando etapas de conflicto y reconciliación.

El recorrido de El Doctor expresa la tensión entre la supervivencia y la autenticidad artística. Su historia evidencia que, pese a las dificultades, logró convertir sus vivencias más extremas en una propuesta singular dentro del trap argentino, manteniendo la atención tanto de su audiencia como del resto de la escena.

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