Evalúan imputar al conductor acusado de atropellar a decenas de personas en el centro de Córdoba

El conductor fue detenido, aunque permanecerá internado

Luego de que un conductor fuera de control chocara a varios vehículos y atropellara a decenas de peatones en el centro de Córdoba capital, se conoció que la persona que se encontraba detrás del volante se trataba de un contador de 68 años, llamado Cristian Joaquín Pacha. El señalado por causar un desastre vial permanece internado, mientras que la Justicia analizaría las responsabilidades penales que podrían corresponderle.

El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona de Chacabuco y el boulevard Arturo Illia, en la zona este del centro cordobés. Según lo que se pudo reconstruir, el acusado conducía un Toyota Corolla blanco a alta velocidad, cuando perdió el control y se estrelló contra varios autos, motos y peatones que circulaban por la vereda.

Como consecuencia del choque, hubo un total de 35 personas afectadas, aunque 15 de estas sufrieron heridas. El caso más grave tuvo como víctima a una mujer que tuvo que ser amputada de una pierna y presentaría un cuadro compuesto por una fractura de pelvis y traumatismo de cráneo. La víctima aún permanece hospitalizada en grave estado. Entre los damnificados, también se encontraba un niño de 4 años.

En paralelo, el conductor tuvo que ser hospitalizado, debido a que habría presentado complicaciones de salud. De acuerdo a la información publicada por La Voz, Pacha habría sido ingresado en una clínica privada de la zona y le asignaron una custodia policial hasta que pueda comparecer ante las autoridades.

Las imágenes del instante en el que el vehículo detiene su carrera, luego de arrollar gente a su paso

El caso había comenzado a ser investigado por el fiscal José Bringas, pero en las últimas horas se confirmó que quedó en manos del titular de la Fiscalía Distrito 1 Turno 6, Ernesto De Aragón, quien ya ordenó la realización de una serie de peritajes destinados a esclarecer cómo fue la mecánica del hecho, en qué condiciones se encontraba el vehículo y el acusado.

Una de las hipótesis que barajarían los investigadores apuntarían a que el contador se habría descompensado cuando conducía, por lo que habría perdido el control por completo. Según las imágenes captadas, se determinó que el hombre recorrió varias cuadras a alta velocidad hasta que se estrelló contra un poste y finalizó el recorrido al quedar el automóvil sobre la vereda.

La teoría no pudo ser comprobada, no obstante, el hombre fue sometido a una serie de estudios médicos que podrían dilucidar si hubo un problema de salud previo. Asimismo, el fiscal planearía indagar al conductor para conocer su versión de los hechos y evaluar la figura penal que podrían caberle en la imputación.

Con los datos y testimonio que se recabaron hasta el momento, las autoridades analizarían la posibilidad de que los cargos contra Pacha sean enmarcados dentro de una figura penal de tipo culposa, en donde se tendría en cuenta la imprudencia y/o negligencia que el investigado habría tenido a la hora de conducir y atropellar a las víctimas que también serán citadas a declarar.

Así quedó el vehículo luego de atropellar a 35 personas (Policía de Córdoba)

Previo a esto, un joven que fue embestido por el Toyota Corolla y que quedó lesionado producto del siniestro, indicó a los medios presentes en el lugar: “Chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta, me salvé de pedo. Había diez personas heridas, no sé cuánta gente, una locura. La saqué barata, solamente un traumatismo en la pierna. Un milagro”.

En medio de su relato de cómo fue la secuencia del choque, describió: “Venía rapidísimo. No solamente venía chocando con cosas de hormigón, sino que se llevó puesto motos, autos y no frenaba”. Asimismo, aseguró que “si no me frenaba, me mataba”.

Otro de los heridos contó a los medios que “estaba viendo el accidente, chocó, un pedazo de cemento saltó y me dio en la cara”. Para después relatar que “el auto siguió derecho. Estaba por Chacabuco y Corrientes. Iba muy rápido, pareciera que estaban cortados los frenos o se había descompensado dentro del auto”.

A pesar de que la persona no pudo confirmar si el conductor se trataba de un hombre o una mujer, un detalle que notó podría ser clave para la investigación, pues señaló que “vi que estaba medio como dormido, con la cabeza agachada”.