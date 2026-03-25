América Latina

El ministro de Economía de Bolivia destaca la mejora de su país en las calificadoras y afirma que “está en la dirección correcta”

En una semana, Moodys y S&P elevaron la calificación de riesgo de Bolivia. Para el ministro José Gabriel Espinoza, este avance refleja la creciente confianza en el país

Guardar
Jose Gabriel Espinoza, ministro de
Jose Gabriel Espinoza, ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, en una imagen de archivo.

Luego de que dos de las principales agencias de calificación de riesgo a nivel mundial mejoraran el rating de Bolivia en el transcurso de una semana, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, destacó el avance y afirmó que a nivel internacional se empieza a recuperar la confianza en el país tras dos décadas de incertidumbre.

Este martes se difundió que la agencia S&P Global Ratings elevó la nota del país en dos escalones, de CCC- a CCC+, con perspectiva estable, decisión que se suma a la adoptada días atrás por Moody’s Ratings, que también mejoró la calificación boliviana en respuesta a la intención del Gobierno de Rodrigo Paz de cumplir con la deuda externa en el corto plazo “con los participantes del sector privado utilizando las reservas de dólares disponibles”.

Si bien las calificaciones del país muestran mejoras, las agencias advierten sobre déficits altos, bajas reservas y un crecimiento económico todavía limitado. Con el ajuste de S&P, Bolivia se posiciona en línea con otras economías por debajo del grado de inversión, como Argentina, Ucrania y Sri Lanka.

Logo de S&P Global en
Logo de S&P Global en el distrito financiero de New York, EEUU. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El ajuste en las calificaciones ha sido interpretado por el Ejecutivo como una señal positiva en medio de un contexto económico complejo. Para las autoridades, estas decisiones reflejan que las acciones para estabilizar la economía comienzan a ser percibidas por actores internacionales, lo que podría promover financiamiento e inversiones extranjeras.

El ministro Espinoza manifestó que las medidas que están asumiendo “para ordenar la economía, reducir desequilibrios y recuperar confianza empiezan a ser reconocidas internacionalmente” y que, aunque queda mucho trabajo por hacer, son una señal de que “Bolivia está en la dirección correcta”.

Durante más de diez años, Bolivia mantuvo un esquema económico apoyado en los excedentes provenientes de la exportación de hidrocarburos y otras materias primas, acompañado de un alto nivel de gasto público y subsidios generalizados, en particular a los combustibles. No obstante, la caída de estos ingresos, junto con un entorno internacional menos favorable, dejó en evidencia desequilibrios estructurales que no se corrigieron oportunamente.

Una mujer camina por un
Una mujer camina por un mercado en La Paz, en un contexto de crisis económica marcada por el aumento de los precios de la canasta familiar. Imagen de archivo. REUTERS/Pilar Olivares

A esta situación se añadió el aumento de la deuda interna y externa para sostener el gasto, lo que incrementó las obligaciones estatales en un contexto de menor disponibilidad de divisas. Este panorama dio lugar a la aparición de un mercado paralelo de dólares, donde la moneda estadounidense llegó a cotizarse a más de tres veces su valor oficial, además de un incremento sostenido en el precio de los alimentos y otros productos básicos.

En este contexto, el Gobierno de Rodrigo Paz, que asumió funciones en noviembre pasado, comenzó a aplicar ajustes destinados a restablecer el equilibrio macroeconómico. Medidas como la eliminación el subsidio a los combustibles, la búsqueda de financiamiento externo y la reestructuración de la deuda buscan aliviar la presión fiscal y recuperar la confianza de los mercados.

Sin embargo, diversos economistas coinciden en que los avances aún son marginales y que la sostenibilidad de la mejoras dependerá de la capacidad de impulsar reformas estructurales, diversificar la economía y reconstruir la confianza en el mediano plazo.

Temas Relacionados

BoliviacalificadorasMoodysSP Global RatingsJosé Gabriel Espinozaministro de Economía

Últimas Noticias

La ONU denunció la expansión de las bandas en Haití: la violencia dejó 5.500 muertos en 10 meses

Lo advirtió un nuevo informe sobre la situación en ese país a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos

La ONU denunció la expansión

Un youtuber entró a la cárcel de San Pedro y grabó clandestinamente al expresidente Luis Arce

En el video se ve al exmandatario sentado y conversando con un grupo de personas. El video generó polémica porque este tipo de visitas y el ingreso con teléfonos no están permitidos

Un youtuber entró a la

La Policía Marítima chilena decomisó 68 toneladas de productos impregnados con droga proveniente de Bolivia

Tres cargamentos rociados con cocaína y ketamina estaban listos para salir desde el puerto de Arica a Alemania, Italia y México

La Policía Marítima chilena decomisó

El Salvador exportó USD 38 millones menos en febrero de 2026 respecto a enero

Los datos oficiales del comercio exterior muestran una reducción mensual e interanual de las exportaciones, en un contexto donde los productos textiles mantienen su relevancia en las ventas al mercado internacional

El Salvador exportó USD 38

Las medidas del gobierno de Kast para paliar el histórico aumento en el precio de los combustibles en Chile

Entre ellas se cuenta el congelamiento de los precios del transporte público, una subvención mensual a taxis y colectivos y un subsidio a la parafina, entre otros

Las medidas del gobierno de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Roy Barreras marcó distancia de

Roy Barreras marcó distancia de la campaña de Iván Cepeda e insistió que nunca ha sido de izquierda: “Se tenía que decir y aquí lo digo”

5 plantas de interior que pueden vivir en agua, purifican y decoran el hogar

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de marzo: carga vehicular en Av. Jorge Jimémez Cantú en Atizapán

Secuestro masivo en municipio de China, Nuevo León: Fiscalía confirma rescate de siete de los ocho desaparecidos

El mercado automotor se recupera, tras dos meses en baja: cómo cerraría la venta de 0 km en marzo

INFOBAE AMÉRICA
Sanitas celebra sus 20 años

Sanitas celebra sus 20 años de apoyo al deporte español "en su camino hacia la excelencia"

La radioterapia en bajas dosis reduce el dolor osteoarticular hasta un 80%

El Ejército libanés confirma que un misil iraní explotó por error o por interceptación

La Habana autoriza a una empresa española a gestionar remesas hacia Cuba

Delcy Rodríguez agradece a EEUU su disposición a tener una "agenda diplomática constructiva"

ENTRETENIMIENTO

La transformación de Luke Evans

La transformación de Luke Evans para el musical “The Rocky Horror Show” en Broadway

“NCIS” sorprende en su episodio 500 con la muerte de un personaje clave tras 18 años

“Dutton Ranch” reveló su teaser oficial: ¿de qué trata la nueva serie del universo “Yellowstone”?

El desafío después de la estatuilla: qué ocurrió con las actrices jóvenes que ganaron un Oscar al inicio de su carrera

“NCIS” llega a los 500 episodios: el fenómeno televisivo que desafía el paso del tiempo y se niega a terminar