Video: dramáticas imágenes de las personas atropelladas por un auto fuera de control en el centro de Córdoba

El vehículo dejó numerosas personas heridas al circular fuera de control

Un impactante incidente ocurrió este jueves en el centro de la Ciudad de Córdoba, donde un hombre perdió el control de su vehículo, se subió a la vereda y atropelló a varios peatones. Como consecuencia, al menos 13 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer en grave estado. El conductor, de 68 años, fue trasladado a un hospital, con custodia policial.

El hecho culminó a metros del cruce de Chacabuco y bulevar Arturo Illia. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el automovilista circuló casi 300 metros a toda velocidad, arrollando autos, motos y peatones que tenía por delante. Las autoridades investigan si sufrió una descompensación o si su vehículo tuvo algún desperfecto, entre otras hipótesis preliminares.

En el lugar se vivieron momentos de desesperación y tensión. Videos filmados por testigos y que comenzaron a circular en las redes sociales muestran a las víctimas siendo asistidas. En las imágenes también se observa al hombre de 68 años en el interior de su Toyota Corolla, que terminó cruzado sobre una vereda tras estrellarse contra una moto y otro auto.

Varias personas se le acercaron de inmediato y comenzaron a insultarlo. “¿Andás alcoholizado? ¡Hijo de puta!”, le gritó un hombre. “Te tenías que haber matado”, vociferó otro que lucía desencajado, y lo desafió: “Salí, hacete el justiciero”. En medio del alboroto, las víctimas eran asistidas a la espera de la llegada del personal médico, mientras los policías trataban de calmar a los más enfadados.

Así quedó el auto del conductor que provocó el incidente

Un automovilista que fue impactado por el auto fuera de control dijo a la prensa: “Vivo a una cuadra. Saqué el auto para hacer dos cuadras, porque tenía que buscar una cosa. Mi hijo me dice ‘cuidado, papi’. Yo hice así y vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito y me tiré para acá, y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques”.

En tanto, un joven que fue embestido por el Toyota Corolla y que quedó lesionado producto del siniestro, indicó a los medios presentes en el lugar: “Chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta, me salvé de pedo. Había diez personas heridas, no sé cuánta gente, una locura. La saqué barata, solamente un traumatismo en la pierna. Un milagro”.

Y agregó que estaba en el cruce de San Jerónimo y Chacabuco, esperando para cruzar y detuvo su marcha para cambiar una canción: “Si no me frenaba, me mataba. Venía rapidísimo. No solamente venía chocando con cosas de hormigón, sino que se llevó puesto motos, autos y no frenaba”.

“Estaba viendo el accidente, chocó, un pedazo de cemento saltó y me dio en la cara. Después el auto siguió derecho. Estaba por Chacabuco y Corrientes. Iba muy rápido, pareciera que estaban cortados los frenos o se había descompensado dentro del auto. No vi si era hombre o mujer, pero vi que estaba medio como dormido, con la cabeza agachada”, relató otro de los lesionados.

Al menos 13 personas resultaron heridas

Por el caso se inició una investigación en la que interviene el fiscal José Bringas, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 6. Mientras recibía asistencia médica, el conductor fue aprehendido por disposición de la Justicia. Hasta el momento no fue imputado. Fuentes judiciales comunicaron que podrían endilgarle el delito de lesiones culposas gravísimas.

Otras imágenes tomadas por El Doce TV lo mostraron poco después del hecho de pie, apoyado sobre un patrullero, y hablando por teléfono. Está previsto que el automovilista sea trasladado próximamente a la Unidad Judicial para continuar con las pericias de rigor, entre ellas el test de alcoholemia.