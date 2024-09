Detuvieron al piquetero “Tito” López, uno de los herederos del clan Sena en Chaco

El dirigente social había heredado el Movimiento 17 de Julio del clan Sena, desde que fueron detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (X: @ContenidosN)

Ramón “Tito” López, uno de los líderes piqueteros que ocuparon el espacio vacío que dejó el clan Sena en Chaco, fue detenido luego de haber sido imputado por lavado de activos, agravado por tratarse de una estructura organizada y prolongada en el tiempo, y por presuntamente ser miembro de una asociación ilícita. “Vayanse con su mamá, organicen todo”, fue una de las últimas palabras que le dijo a su hijo mientras era arrestado.

Luego de que el fiscal Patricio Sabadini pidiera la detención del dirigente social, el juez Federal 2 de Primera Instancia de Resistencia, Ricardo Mianovich, libró la orden de arresto. De esta manera, el líder del Movimiento 17 de Julio fue aprehendido en la Plaza 25 de Mayo, cuando se encontraba junto a su familia. A su vez, fue trasladado hacia el Escuadrón N°51 de Gendarmería Nacional, en donde permanecerá alojado hasta nuevo aviso.

En el momento que el dirigente social fue arrestado, aconsejó a uno de sus hijos: “Vayanse con su mamá, organicen todo”. Sin saber que en el escrito judicial enviado por el juez también se encontraban los nombres de su esposa, Librada Beatriz Romero, y sus hijos Daniel Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, ya que fueron señalados como presuntos partícipes de la asociación ilícita.

De esta manera, el resto de la familia López fue detenida, a excepción de Walter Ramón López, quien se encontraría en Chile desde el 29 de agosto. Por este motivo, se libró una orden de captura internacional para retornarlo al país y pueda ponerse a disposición de la Justicia, de acuerdo a la información publicada por Diario Chaco.

La esposa de Tito López, Librada Beatriz Romero también fue detenida (X: @hhp_notas)

“Esto es político. Hay que preguntarle a Sabadini de qué me acusa”, acusó el piquetero al asegurar que volverá a recuperar la libertad. La investigación contra López fue motivada por una serie de declaraciones en las que el militante dio indicios de ser dueño de un patrimonio millonario.

De acuerdo a las declaraciones tomadas por Diario Época, el piquetero aseguró: “Me van a tener preso seis o siete meses, después saldré libre de culpa y cargo, y quién me va a pagar eso”. Incluso, señaló a la prensa que “cuando tenga que presentar los papeles de donde saqué los bienes, los presentaré con mis contadores. El Estado nacional me dio un proyecto productivo y el Estado provincial me dio la oportunidad de tener un pedazo de tierra”.

Durante una entrevista que brindó en febrero de este año a los medios locales, Tito afirmó: “Tengo 326 terneros que valen 300 mil pesos cada uno y hace poco compré un campo por 200 mil dólares”. Según los testimonios recopilados por Chaco día por día, el dirigente también reconoció: “Mi capital es de 1.600 millones”.

No obstante, las autoridades apuntaron que López podría haber estado involucrado en la presunta usurpación de tierras de El Impenetrable, las cuales habría explotado para obtener un rédito económico. Por el momento, los investigadores plantearon que esta habría sido la manera que encontró para engrosar su riqueza.

Pese a que el líder piquetero había exhibido que contaba con un troquel de visita del relevamiento del equipo RUBH (Registro Único de Beneficiarios del Hábitat) como prueba de que la propiedad le pertenecía, lo cierto es que las tierras están registradas como parte de la empresa Timbó S.A.G.A.F.I del empresario italiano Atilio Gibertoni que se ha desarrollado en el país en la industria agropecuaria.

Tito López junto a su esposa e hijo antes de ser detenido (Gentileza: Diario Chaco)

A raíz de esto, en 2022 el actual gobernador Leandro Zdero, quien era diputado provincial en ese momento, había denunciado al piquetero por haber ocupado de forma ilegal la propiedad. Un fallo de la Justicia ordenó que los usurpadores abandonaran las tierras, pero López argumentó que solo poseía el 5% de estas. “Tengo solo un cuadrado de 1.600 hectáreas donde viven cinco familias”, mencionó.

“Nosotros no vamos a decir que va a ser nuestra tierra, pero queremos que nos devuelvan lo que nosotros invertimos y se terminó el problema”, reclamó al denunciar que habían sido estafados por un hombre que le vendió el terreno y que le aseguró que tenía los papeles en regla.

Como resultado de las pruebas recabadas, el fiscal acusó a López y su familia de conformar una asociación ilícita encargada de manejar sumas millonarias. “Han demostrado un amplio despliegue de importantes medios económicos, como así la existencia y manejo de una estructura organizada, a lo que suma un importante flujo de pasos fronterizos internacionales”, señaló sobre los informes aportados por la Dirección Nacional de Migraciones.

Acerca de los roles que habrían cumplido cada uno de los detenidos, Sabadini indicó que López habría encarnado el rol de jefe y organizados, mientras que sus familiares habrían sido coautores de los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública. Asimismo, se cree que Dévora Medina, la nuera del dirigente, también habría sido parte de la red.