Ataúdes por el aire, fuego y destrozos: un supuesto abuso sexual a un menor desató una violenta pueblada en Entre Ríos

Las imágenes de la puebla en Santa Elena, provincia de Entre Ríos

El barrio 3 de Febrero, en la localidad entrerriana de Santa Elena, vivió una noche de furia. Vecinos se acercaron hasta la casa funeraria, propiedad del padre de un joven de 17 años acusado de abusar sexualmente de un chico de 14, ocasionaron destrozos e intentaron incendiarla. Luego, se acercaron hasta la Comisaría y también se manifestaron con violencia. Sin embargo, el abuso todavía no pudo ser corroborado por la Justicia e incluso se maneja la hipótesis de que detrás de todo se esconde una broma entre adolescentes que se salió de las manos.

La pueblada tuvo su origen en la viralización de un video y un audio en el que se daría cuenta del presunto abuso sexual sufrido por el chico de 14 años, a manos del joven de 17. De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, el material muestra a la supuesta víctima mientras lloraba luego de ser agredida sexualmente. A partir de allí, se desató la ira de los vecinos, quienes se dirigieron al negocio funerario del padre del sospechoso y quisieron hacer justicia por mano propia.

Además de querer prender fuego el lugar, algunos ingresaron y comenzaron a arrojar los ataúdes por la venta a una altura de la menos 5 metros. Toda la cuadra, según se observó en los videos que se diseminaron por las redes sociales, una gran cantidad de cajones quedaron esparcidos por toda la cuadra. Su objetivo era buscar al abusador. Destruyeron autos y móviles policiales.

Fuentes judiciales con acceso a la investigación revelaron a Infobae que no sólo fue atacada la propiedad del papá del sospechoso. La turba también se acercó hasta la sede de la Comisaría y también la atacó a piedrazos. Por eso se pidió la intervención del personal policía de la Departamental de La Paz para resguardar la integridad física de los agentes. Por los incidentes, hay una persona detenida.

En diálogo con varios medios locales, el Jefe de la Departamental La Paz de la Policía, Pablo Bertoncello, reveló que al parecer se trataría de una broma hizo el joven de 17 años con el de 14 para simular una violación.

“Nosotros tenemos un audio y un video que están a resguardo y van a ser elevados a la justicia. El tema es el siguiente: este chico de 17 años le hace una joda al de 14. Lo deja sin aire en el colchón porque se tira encima, lo aprieta. Y luego lo filma cuando empieza a respirar de vuelta y ahí después sale un audio de que dice ‘soy el mejor violador’ o algo así”, dijo el comisario al diario UNO de Entre Ríos.

Luego, -dijo el jefe policial- el mayor de los involucrados compartió las imágenes por un chat y el video tomó estado público. Rápidamente se desató la furia y los incidentes no tardaron en comenzar. “El chico de 17 años de edad lo mandó a un grupo de chat de amigos. Y entonces uno de los chicos lo viralizó. Eso fue a las 23.30 y a las 2.15 tuvimos que estar presente en el lugar”, dijo el comisario.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron, sin embargo, que todo es materia de investigación. Indicaron que no se descarta el abuso sexual y se analizan los videos. Además, dijeron que también intervino la Justicia de Menores y que paralelamente se investiga la pueblada. “Una cosa es el presunto abuso y otra causa son los incidentes”, señaló la fuente.

El diario El Once dio cuenta de que al menos 1.200 personas se acercaron hasta la dependencia policial para exigir explicaciones. No hubo heridos de gravedad aunque las fuentes no detallaron cuántas personas sufrieron lesiones por los ataques. A esta hora, los investigadores tratan de determinar la cantidad de daños materiales producidos en la pueblada.

Bertoncelli, a su turno, confirmó que no se trató de un abuso, aunque ese elemento -aclararon a Infobae desde la Justicia- todavía no fue confirmado.

“Nosotros actuamos de oficio y después le dimos intervención a la justicia. Con toda esta situación, la ubicamos a la madre del menor y la llevamos a la dependencia policial. Después la trasladamos a la Jefatura y radicó la denuncia. No hay abuso: el hijo fue examinado por el médico policial y no tiene lesiones. No hay señales de violación ni de abuso”, aseguró el comisario.

La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Millán, quien por el momento calificó el expediente como averiguación de delito. Las fuentes sí confirmaron que se investiga un posible delito contra la integridad sexual, en este caso de menores de edad.