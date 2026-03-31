La impactante imagen de Gennaro Gattuso tras no poder clasificar a Italia al Mundial: “Si hoy alguien me pincha, no sale sangre”

La Azzurra no pudo clasificar al Mundial 2026

La selección de Italia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder por penales ante Bosnia y Herzegovina en Zenica, en la final del Repechaje europeo, profundizando una crisis inédita en la historia reciente del fútbol italiano y ampliando a tres su récord consecutivo de ausencias en la máxima cita internacional. Tras el duelo, el DT Gennaro Gattuso se mostró muy dolido y compartió sus sensaciones de una nueva frustración.

“Pido disculpas porque no pude llevar a Italia al Mundial. Me llevará tiempo superar este duro golpe. ¿Mi futuro? No es importante hablar de eso ahora, pero duele, es demasiado decepcionante”, indicó el DT en diálogo con Rai.

Este nuevo revés para la tetracampeona del mundo se produce después de una secuencia negativa que suma tres derrotas en repechajes consecutivos —ante Suecia en la clasificación a Rusia 2018, frente a Macedonia del Norte rumbo a Qatar 2022 y ahora frente a Bosnia. “Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada, no sale sangre, no sale nada”, sumó el DT de 48 años.

Gennaro Gattuso habló tras la derrota de Italia (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Desde la victoria frente a Francia en la final de Alemania 2006, Italia no vuelve a disputar una ronda eliminatoria en un Mundial: en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 se despidió en la fase de grupos, y acumula ya dos décadas sin protagonizar partidos a eliminación directa en la copa.

“Así es el fútbol. A veces estuve contento, a veces me dieron una paliza, pero el equipo me sorprendió incluso a mí con lo que pusieron y demostraron. Hacía años que no veíamos a una selección con tanto corazón. Pudimos haber marcado un segundo gol, pero ahora no importa. Parece que podemos hacer más, pero hoy hicimos lo que teníamos que hacer. Los incidentes nos condenaron, cometimos errores como la expulsión, pero el equipo lo dio todo”, sostuvo Gattuso.

El partido disputado en el estadio Bilino Polje de Bosnia-Herzegovina marcó el desenlace más doloroso de una secuencia adversa para la Azzurra. Italia se adelantó con gol de Moise Kean en el primer cuarto de hora tras un error de salida del arquero bosnio Nikola Vasilj, pero una expulsión de Alessandro Bastoni a los 41 minutos condicionó el resto del encuentro. Tras esa jugada, Mateo Retegui fue sustituido para reorganizar la defensa y la propuesta italiana pasó a ser más conservadora.

Aunque Bosnia no capitalizó de inmediato esa superioridad numérica y la primera mitad mantuvo el marcador favorable a la visita, los dirigidos por Savo Milošević insistieron con ataques por alto y terminaron empatando con un tanto de Tabaković en el tramo final del tiempo reglamentario. En el tiempo suplementario, tanto Francesco Pio Esposito como Federico Dimarco tuvieron oportunidades para sentenciar la clasificación, pero fallaron en la definición, lo que forzó finalmente la tanda de penales, en donde el elenco balcánico se impuso.

El jugador Leonardo Spinazzola también se mostró impactado por el desenlace: “Pienso que, tras un partido de 90 minutos con diez hombres, ver a los chicos jóvenes que están llorando… Espero que tengan muchas oportunidades en el futuro para ellos. Me duele por todos”.

Para Bosnia y Herzegovina, la clasificación representa su regreso a la Copa del Mundo después de su debut en Brasil 2014. El equipo balcánico compartirá grupo en 2026 con Canadá, Qatar y Suiza, hecho que sella una jornada histórica para ese país. Italia, tras este nuevo fracaso, continuará fuera de la elite futbolística internacional y deberá esperar hasta 2030 para tener una nueva oportunidad de volver a la Copa del Mundo.