Ana Rosenfeld cuestionó el pedido de la defensa de Mauro Icardi de recusar al juez: “Cuando la multa era para Wanda lo aplaudían”

Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, cuestionó el pedido de la defensa de Icardi de recusar al juez (Instagram)

La situación legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en medio de una disputa que parece no tener fin. Cada vez que el delantero viaja a la Argentina para ver a sus hijas, surge un nuevo foco de conflicto. La semana pasada, durante la estadía de Icardi a cargo de las niñas, el futbolista no las llevó al colegio. Ante esto, la defensa de Wanda, encabezada por Ana Rosenfeld, presentó un pedido ante el juez Adrián Hagopian para que se le imponga una multa millonaria por cada día de ausencia escolar.

El reclamo generó la inmediata reacción de Icardi y sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes solicitaron la recusación del juez alegando parcialidad a la hora de tomar las decisiones. Cabe recordad que esta es una estrategia que Wanda, con otra defensa, ya había intentado hace un año y no prosperó.

En este contexto, Rosenfeld respondió en redes sociales con una historia en fondo negro y letras blancas, en la que escribió: “Cuando este mismo juez imponía multas millonarias a Wanda lo aplaudían. No te equivoques, mi silencio no es que te dé la razón, es que tu argumento no tiene el nivel para merecer mi voz. Tú buscas debate; yo ya dicté sentencia. Ahora este mismo juez obliga a un padre solvente cumplir pago cuota alimentos y llevar hijos al colegio. ¿Lo recusan?”

El posteo de Ana luego de que la defensa de Icardi pidiera la recusión del juez

Minutos después, la abogada compartió el mismo mensaje en una publicación, acompañado por un pie de foto más extenso dirigido a la opinión pública y periodistas: “Cuando una sentencia dictada por un juez no es acorde al derecho que invocás, se apela. No se anda recusando al juez. Máxime si durante el proceso siempre aplaudieron sus fallos. Ojo con el mensaje que se quiere dar. ¿Mañana todos los que no estén de acuerdo con sus sentencias van a recusar a su juez? Absurdo.”

Las declaraciones de Rosenfeld pusieron el foco en la coherencia y en los recursos legales ante resoluciones adversas, cuestionando la estrategia de la defensa de Icardi y reclamando continuidad y criterio en las decisiones judiciales en un conflicto familiar que sigue abierto.

Esta no es la primera vez que la letrada usa sus redes sociales para contestarle a la otra parte. Luego de la reciente audiencia de conciliación de bienes entre la expareja, Mauro publicó un descargo en sus redes sociales en el que cuestionó abiertamente a la abogada de su expareja, aunque sin nombrarla de forma explícita. El futbolista apuntó en clara alusión al conflicto que los rodea: “Y ya que estamos me pregunto también ¿qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme? Supongo que tocará volver a improvisar alguna teoría nueva".

La filosa respuesta de Ana al extenso comunicado de Icardi

Lejos de quedarse callada, la abogada respondió desde sus propias redes sociales, con una foto en la que posa sonriente en su estudio junto a una tapa de la revista Veintitrés de agosto de 2006, en la que ella misma aparece como figura central. En la publicación, la letrada escribió: “¡Foto tapa #Revista23 agosto 2006! ¡Reciclando en el 2026! 20 años después #Modacircular”, usando el concepto de moda circular para ironizar sobre su trayectoria y su permanencia en el escenario público y mediático. La tapa, titulada “El terror de los maridos infieles”, refuerza la imagen de la abogada como referente en casos de alto perfil y gran exposición, en especial teniendo en cuenta cómo comenzó el Wandagate.

La reacción de Rosenfeld no solo funcionó como una respuesta a Icardi, sino que también resignificó su historia profesional, mostrando cómo hechos y percepciones del pasado pueden ser reutilizados en el presente para marcar posición en debates actuales.