La arriesgada estrategia de Sofía Gonet para acercarse a dos de sus ídolas: “Mentí para conocerlas”

La influencer contó que pudo realizarle una entrevista a dos de sus referentes, después de afirmar que es prácticamente bilingüe (Video: TikTok)

Sofía Gonet, más conocida como La Reini, volvió a convertirse en tendencia tras compartir un testimonio tan crudo como impactante sobre las últimas 24 horas de su vida. En medio de un viaje a México que combinó oportunidades únicas, problemas personales y un fuerte desgaste emocional, la joven reveló la estrategia que utilizó para cumplir uno de sus sueños: entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway.

“Mentí para poder conocer a Meryl Streep”, lanzó sin rodeos en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. La frase, lejos de ser aislada, forma parte de un relato mucho más amplio que muestra tanto el detrás de escena de su carrera como su costado más vulnerable.

Todo comenzó con un viaje laboral que, en principio, tenía otro foco. “Básicamente estas últimas 24 horas fueron revolucionarias. Me vine a México para participar de un programa de Marley”, explicó, dejando en claro que el contexto personal no era el mejor. “Es justo en un momento de mi vida bastante revolucionario. Pasaron un montón de cosas espectaculares… y otras no tan buenas”, agregó.

Sofía Gonet reveló la estrategia que utilizó para lograr entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway en México

En ese mismo relato, detalló las dificultades que atraviesa fuera de las cámaras: “Estoy con muchos problemas en mi casa. Literalmente, tengo un vecino psicópata que me quiere matar a mí y a mis perros… estoy envuelta en una situación amorosa bastante complicada que, no les voy a mentir, me pone bastante triste. Y bastantes quilombos más de familia, de plata, como todos en este mundo”.

En medio de ese escenario, apareció la oportunidad que lo cambiaría todo: la premiere de El diablo viste a la moda en su segunda entrega. “Se suma otro factor: es la premiere del Diablo viste a la moda 2. Básicamente, hoy me estoy arreglando para pasar todo el día con Meryl Streep y Anne Hathaway”, contó, todavía sorprendida por la dimensión del evento.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó cuando desde la organización le ofrecieron la posibilidad de entrevistarlas, con una condición clave: dominar el inglés. “Hace dos días una de las chicas de Disney me pregunta: ‘¿Qué tal tu inglés? Si lo hablás realmente bien, a la tarde le podés hacer una entrevista a Anne y a Meryl’”, recordó. Fue en ese momento cuando tomó la decisión que hoy genera debate. “Yo confesé que prácticamente soy bilingüe. Obviamente, mentí. Así que se imaginarán que soy una pelota de nervios”, admitió.

La influencer mostró imágenes junto a las actrices en sus redes sociales (Video: TikTok)

La confesión no solo sorprendió, sino que también dejó en evidencia el nivel de presión que atravesaba. Porque detrás de la imagen glamorosa del viaje, la influencer vivió horas extremadamente difíciles. “Ayer… se ve que algo me cayó mal y me pasé toda la noche vomitando, descompuesta, en medio de un brote, de un ataque de pánico, llorando”, relató.

En ese sentido, profundizó sobre una situación que pocas veces había contado públicamente: “Me agarran muchos ataques de pánico cuando viajo, cosa que no cuento. Me da como mucho miedo la vida, la enfermedad y la lejanía. Yo sé que en todo viaje tengo como una noche en la que la paso realmente mal”.

Lejos de detenerse, decidió continuar con su agenda. “Es un resumen de lo que fueron mis últimas 24 horas, porque todo esto pasó en 24 horas”, explicó. Y, con el mismo tono de mezcla entre nervios y entusiasmo, anticipó lo que venía: “Ahora me estoy yendo al primer evento del día en Casa Azul, que es la casa de Frida Kahlo”, en referencia al icónico espacio cultural dedicado a Frida Kahlo.

Sofía Gonet compartió imágenes exclusivas de su encuentro con Meryl Streep y Anne Hathaway antes del esperado estreno

La jornada, tal como la describió, fue una verdadera maratón: evento matutino, posible entrevista con dos figuras de Hollywood y, por la noche, la alfombra roja. “Primer evento a la mañana, la entrevista y la alfombra roja. Así que deséenme suerte”, cerró en su video.

Posteriormente, compartió varias imágenes de ella en el lugar y otra en la que habla con las protagonistas de la película que se estrenará en apenas un mes. A pesar de que aún no salió a la luz su entrevista, mostró que todo salió bien e incluso logró intercambiar algunas palabras fuera de cámara con las estrellas de Hollywood.