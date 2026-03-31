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José Chatruc habló de su relación con Sabrina Rojas: “No me esperaba tanta repercusión”

El exfutbolista respondió a las declaraciones de la modelo, que aseguró “lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas”, y contó que están llevando las cosas con calma

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El exfutbolista habló de los rumores de romance con la modelo (Video: Puro Show- El Trece)

La reciente aparición de Sabrina Rojas y José Chatruc cenando juntos generó una ola de especulaciones sobre el verdadero vínculo entre la actriz y el exfutbolista. La imagen, que se viralizó en redes y medios, instaló la pregunta sobre si entre ambos hay solo amistad o algo más, y puso el foco en las reuniones que comparten dentro y fuera de la cancha de pádel. En medio de los rumores, ambos protagonistas eligieron referirse públicamente al tema y dar su versión sobre la relación.

En primer lugar, fue Sabrina quien decidió sincerarse sobre la naturaleza de su vínculo con Chatruc. En el ciclo Protagonistas, de Para Ti, conducido por Priscila Crivocapich: “Hoy te puedo decir que estoy sola realmente. Con Pepe es raro todo porque nos conocemos de hace un tiempo, no hace años, pero hace mucho tiempo que venimos vinculándonos seguido en cenas, salidas, compartiendo. Tal vez lo estoy viendo más a él que a mis propias íntimas amigas”. De esta manera, Rojas no negó la cercanía, pero dejó claro que, al menos por ahora, se encuentra soltera y que la frecuencia de encuentros responde a la dinámica de un grupo de amigos más que a una relación de pareja.

Las declaraciones de Rojas motivaron que las cámaras de Puro Show (El Trece) buscaran la palabra de Chatruc para conocer su perspectiva. El exfutbolista fue directo: “Somos amigos y tenemos la mejor. Tenemos un grupo lindo que nos juntamos. No la podemos hacer jugar al pádel, es lo único que está en falta. Pero después bien, bien. Tenemos buena onda”. Reconoció que se están viendo mucho últimamente: “Nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses y, bueno, lo que dijo ella, por ahí nos estamos conociendo un poco más…”.

Sabrina Rojas y José Chatruc sentados en una mesa de restaurante, con velas encendidas, botellas de agua y menús sobre el mantel blanco
La foto de Sabrina y José que generó los rumores de romance

Aunque el cronista insistió en si podía haber algo más, el exfutbolista se mostró cauteloso: “Vamos a comer y yo se lo dije cómo era comer. No me esperaba tanta repercusión. Cuando vas a comer te vas conociendo más, pero por ahora no pasa nada, así que estamos tranquilos”. Entre bromas, agregó: “Yo sí, la vi con muchos problemas de vista, así que tengo una esperanza. Me da mucha esperanza eso, que no usa anteojos y los necesita”. Sobre la exposición mediática, admitió: “Me sorprendió porque fuimos a comer, buena onda y nos sacaron una foto que es graciosa, pero no estoy acostumbrado, aunque no me molesta. Me di cuenta que ella es muy famosa en ese sentido”.

En síntesis, tanto Sabrina Rojas como José Chatruc remarcan la buena sintonía y la frecuencia de sus encuentros, pero coinciden en que, al menos por ahora, solo los une una amistad cercana, dejando abierta la puerta a que el tiempo y las circunstancias definan si el vínculo puede transformarse en algo más. Esta no es la primera vez que el exdeportista habla al respecto, sin embargo, la primera vez apostó por hacerse el desentendido.

“No sé de qué me hablas. No séqué puedo saber eu de esta situacao", expresó.La cita a una recordada frase enportuñoldel técnico argentino Luis Zubeldía en Brasil que se volvió viral terminó por agregarle un tono irónico al asunto, que tuvo su correlato inmediato en el piso.

Sabrina Rojas habló sobre su relación con Pepe Chatruc

En sus declaraciones en la entrevista con Priscila, Sabrina aclaró que, a pesar de la frecuencia de los encuentros, no había un título ni una etiqueta para lo que compartían: “No hay un título, no hay nada para decir más que conociendo a una persona que ya conozco un poco más, pero somos amigos”.

La actriz bromeó sobre la situación y se dirigió a la conductora, que también conoce a Chatruc. “¿Vos me lo recomendás?”, preguntó con humor. Priscila respondió afirmativamente y enumeró las virtudes de Pepe: “Tiene muchos sí: es una gran persona, es leal, es bueno, es inteligente. Bueno, deportista ni hablar, ídolo de muchos”. Sabrina, entre risas, remató: “Pará, si no sucede conmigo,lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas”.

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