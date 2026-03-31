Sampaoli habló del fracaso de Argentina en el Mundial 2018: por qué cree que quedó en el foco de las críticas

Jorge Sampaoli recordó su paso por la selección argentina (EFE/ Alberto Estévez)

El Mundial de Rusia 2018 no le trae gratos recuerdos a la selección argentina. Aquel equipo comandado por Jorge Sampaoli tuvo dificultades para clasificarse a la cita ecuménica en las Eliminatorias y se volvió en octavos de final tras caer con Francia, luego de una sufrida Fase de Grupos. Ocho años después, el DT confesó: “Me golpeó mucho”.

El estratega, de 66 años, dio cuenta de los motivos que le generaron un golpe anímico tras no haber tenido un paso fructífero en la Albiceleste. “Porque soy fanático. Y cuando uno se fanatiza por su país, por su club, el efecto de que no te vaya bien es mucho más grande. Cuando no tenés identidad, o la vas construyendo en el camino, es más fácil, o menos doloroso”, explicó en diálogo con El Eslabón.

“Fui a la selección argentina porque venía de ganar una Copa América, porque había jugado un gran Mundial con Chile. Y además, porque muchos de los personajes reconocidos futbolísticamente de este país no querían agarrar en ese momento”, relató Sampaoli sobre su desembarco en el equipo nacional, en medio de una de las crisis más profundas que atravesó el representativo nacional en los últimos tiempos.

Sampaoli asumió en 2017 en la selección argentina (DyN)

El técnico alegó que las críticas que recibió respondieron a que “era un desconocido, ya que no fui jugador de fútbol”, y también “por no ser de Buenos Aires”.

De todos modos, el casildense comentó lo que pensó en esos momentos: “Mi sueño es esto, me vaya bien o me vaya mal. Yo quería estar ahí. Después, las formas, quién soy, generaron eso”. Y agregó: “Cuando dirigía afuera y en algún medio decían ‘argentinos en el mundo’, yo no estaba”.

“Esto adelantaba lo que iba a ser la exigencia de dirigir una Selección que en ese momento estaba fuera del Mundial y no la quería agarrar nadie”, sumó.

Alejado del ámbito del representativo argentino, Sampaoli analizó lo que el actual equipo es capaz de generar: “Esta camada de futbolistas, y el momento que atraviesa la Selección, es para aprovechar. Está a la altura de competir contra cualquiera”.

“Quizá con esta camada, en 2017, no hubieran ido a buscarme. Quizá sí a (Diego) Simeone o algún otro DT con el que se pudieran identificar más. Yo aparecí por decantación, porque me fue bien en algunos lugares y generé cierta expectativa. Pero tenía que cambiar la historia en 6 meses, y eso no iba a pasar”, agregó y explicó la coyuntura que lo llevó a sentarse en el banco de la Selección en aquel entonces.

Por otro lado, recordó la época del Mundial 1978, cuando Argentina atravesaba la última dictadura: “Vivimos cosas muy siniestras, y en ese mes nos detuvimos. O al menos yo me detuve. Me olvidé del sufrimiento de algunos pibes, del sufrimiento de las familias. Me metí en el Mundial, fui parte de ese circo y me lo reprocho”.

“Me volví de plástico, manipulable en relación a lo que estábamos viviendo. Me preocupé más por mí que por el resto. Estaba tan feliz que Argentina sea campeón del mundo que me terminé olvidando de mi pensamiento, mis ideales, mi lucha. No tendría que haber visto aquel Mundial, como tampoco este que viene, por el genocidio y por la guerra”, agregó.

Desde su desvinculación de la Selección, posterior al caótico Mundial 2018, Sampaoli no ha permanecido más de dos temporadas en ninguno de los clubes que dirigió. En Brasil, fue presentado en el Santos como el técnico mejor remunerado del país, firmando por dos temporadas pero renunciando tras concluir el Brasileirao 2019 en el tercer lugar. En marzo de 2020, asumió el mando del Atlético Mineiro y logró el Campeonato Mineiro pocos meses después, en agosto. Sin embargo, un año más tarde, en febrero de 2021, decidió rescindir su contrato.

Luego, recaló en el Olympique de Marsella a fines de febrero de 2021. Su gestión llevó al club a clasificarse a la Champions League tras terminar segundo en la liga, pero en julio de 2022 anunció su salida tras acordarlo con la dirigencia. En octubre del mismo año, volvió a un viejo conocido: el Sevilla. Allí, su desempeño fue dispar, ya que logró buenos resultados en la Europa League, pero tuvo malos registros en LaLiga, donde el equipo quedó cerca del descenso, hecho que precipitó su despido el 21 de marzo de 2023.

En abril de 2023, retornó a Brasil para dirigir al Flamengo, donde su ciclo apenas se extendió hasta septiembre, cuando fue destituido después de perder la final de la Copa Brasil. Su periodo más efímero llegó con el Stade Rennes de Francia: arribó en noviembre de 2024 y fue despedido en enero de 2025.

El ingreso de Sampaoli en la segunda etapa con Atlético Mineiro se concretó el 2 de septiembre de 2025, donde llegó a la final de la Copa Sudamericana, pero perdió en la final con Lanús. Su paso por el Galo culminó en febrero.