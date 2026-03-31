Sociedad

La UBA realizará una actividad para promover la inscripción de donantes de médula ósea

Será en la Facultad de Medicina. La iniciativa busca aumentar las personas en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas

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El Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires organiza un evento especial en la Facultad de Medicina para promover el registro voluntario de donantes de células progenitoras hematopoyéticas
El Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires organiza un evento especial en la Facultad de Medicina para promover el registro voluntario de donantes de células progenitoras hematopoyéticas

El Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires anunció una jornada de concientización e inscripción de donantes de médula ósea que se desarrollará este miércoles en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La actividad, que tendrá lugar en el hall central de la facultad, ubicada en Paraguay 2155, se realizará entre las 10 y las 15 horas. Esta jornada se enmarca en el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, una fecha que recuerda la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), establecido en 2003 mediante la Ley 25.392.

Según indicaron desde la organización, el objetivo principal consiste en informar a la comunidad universitaria y promover la inscripción de personas dispuestas a sumarse como potenciales donantes de médula ósea. El evento contará con la colaboración de la Facultad de Medicina de la UBA y el propio Registro Nacional de Donantes de CPH.

La actividad se desarrollará el miércoles 1 de abril en Paraguay 2155, entre las 10 y las 15 horas, con apoyo de la Facultad de Medicina y el Registro Nacional de Donantes
La actividad se desarrollará el miércoles 1 de abril en Paraguay 2155, entre las 10 y las 15 horas, con apoyo de la Facultad de Medicina y el Registro Nacional de Donantes

Los responsables programaron una serie de acciones destinadas a ampliar el acceso a la donación voluntaria, considerada fundamental para aumentar las posibilidades de trasplante y ofrecer nuevas alternativas de tratamiento a pacientes que lo requieren.

El presidente del Instituto de Trasplante de la Ciudad, Fernando Cichero, destacó la importancia de la iniciativa y explicó que la donación “es un acto absolutamente altruista”, agregando: “A los donantes no les cambia para nada la vida después de donar y la donación se hace de una manera muy simple, pasando los hisopos por dentro de la boca y el ADN nos da todas las características de ese donante”, según manifestó en declaraciones difundidas por los organizadores.

Cichero remarcó además que los requisitos para sumarse al registro contemplan tener entre 18 y 40 años de edad, y confirmó: “Vamos a hacer una gran colecta el próximo miércoles 1 de abril en la Facultad de Medicina de la UBA”.

El método de inscripción para donantes de médula ósea será el hisopado bucal, una técnica rápida, sencilla y no invasiva que facilita el procedimiento
El método de inscripción para donantes de médula ósea será el hisopado bucal, una técnica rápida, sencilla y no invasiva que facilita el procedimiento

Como novedad central de la campaña, la inscripción de nuevos donantes se realizará mediante el método de hisopado bucal, una técnica que, de acuerdo con la información proporcionada, permite completar el proceso de registro de manera simple, rápida y no invasiva. El procedimiento consiste en pasar un hisopo por el interior de la boca, de donde se extrae una muestra de ADN suficiente para identificar las características genéticas del donante potencial.

El evento cobra relevancia en el contexto del Día Nacional del Donante de Médula Ósea, fecha que remite a la puesta en marcha del registro nacional de CPH en 2003. Dicho registro surgió como resultado de la Ley 25.392 y actualmente constituye la base de datos nacional que facilita la localización de donantes compatibles con pacientes que requieren trasplantes.

Las células progenitoras hematopoyéticas, también conocidas como células madre, se encuentran en la médula ósea y tienen la función de fabricar las distintas células sanguíneas, tales como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Según la información oficial, estas células pueden circular en la sangre cuando se estimula su salida desde la médula, que es un tejido esponjoso ubicado en la parte central de los huesos, y no debe confundirse con la médula espinal, que constituye un cordón nervioso resguardado dentro de la columna vertebral.

Los requisitos para inscribirse como donante de médula ósea incluyen tener entre 18 y 40 años, según informó el presidente del Instituto de Trasplante, Fernando Cichero
Los requisitos para inscribirse como donante de médula ósea incluyen tener entre 18 y 40 años, según informó el presidente del Instituto de Trasplante, Fernando Cichero

El acto de donar médula ósea representa una oportunidad concreta para colaborar en el tratamiento de enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, así como algunos errores metabólicos y déficits inmunológicos. Todas estas afecciones pueden recibir tratamiento mediante un trasplante de CPH, procedimiento conocido popularmente como trasplante de médula ósea.

Para aquellas personas interesadas en obtener información adicional sobre los requisitos y el procedimiento de donación, los organizadores sugieren consultar el sitio oficial del Registro Nacional de Donantes de CPH.

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