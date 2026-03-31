Los cuatro cambios de Bielsa sobre el final del empate de Uruguay que abrieron el debate: su ida y vuelta con un periodista

Ocurrió en el empate 0-0 de Uruguay ante Argelia

Una situación particular se dio en el empate 0-0 entre Argelia y Uruguay, en un amistoso durante la última ventana internacional previa a la preparación para la Copa del Mundo. La próxima fecha FIFA ya será en junio, antes de la cita ecuménica, y con las listas de los seleccionados ya confirmadas y entregadas a la FIFA. en el Allianz Stadium, hogar de la Juventus, Marcelo Bielsa decidió realizar cuatro cambios sobre el final: dos a los 87 minutos y dos cuando ya se habían adicionado 120 segundos. Su determinación abrió el debate y se trasladó a la conferencia de prensa.

A tres minutos del epílogo, el Loco hizo entrar a Juan Sanabria y Facundo Pellistri por Agustín Canobbio y Ronald Araújo. Y a los 92′ saltaron al campo Nicolás de la Cruz y Emiliano Martínez por dos referentes: Federico Valverde y Georgian De Arrascaeta.

“Quiero preguntarle qué intención tuvo con los cambios en los minutos de adición y cómo repercute eso en el ánimo de los jugadores que van a entrar”, le consultó Nicolás Tucci, del diario El País de Uruguay.

“En realidad usted no me pregunta porque no sabe, me pregunta porque presupone que eso genera molestia. Y probablemente así sea, pero hay necesidades que deben ser resueltas. Por ejemplo, si hay cansancio”, replicó Bielsa, fiel a su estilo.

Acto seguido, elaboró una explicación más acabada de la secuencia. “El cansancio siempre está emparentado con posibles lesiones, entonces si yo percibo... Reemplazar a Valverde y hacer ingresar a un compañero, si razonara que considerando que el que ingresa está molesto porque ingresa faltando poco tiempo, debería ignorar un concepto como el que le acabo de decir, que un jugador cansado puede lesionar. Respecto de De la Cruz, que fue el otro ingresante, De Arrascaeta es un jugador que, si usted revisa, en este último año y medio que estuvo tan brillante, constantemente fue dosificado en sus minutos de juego. Es difícil que usted encuentre en Flamengo, en el último año y medio, dos partidos de 90 minutos de De Arrascaeta. Usted dice que el que ingresa, ingresa para jugar un minuto. entonces De Arrascaeta jugó 90 y contra Inglaterra también. Si yo veo que está cansado, lo sustituyo", planteó su postura.

El partido se disputó en el Allianz Stadium de Turín, Italia (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

“Usted está pensando que no se puede resolver nada con el cambio. Sanabria jugó pocos minutos y me dejó buenas sensaciones. Entiendo lo que dice, que entra enojado y no puede demostrar nada en poco tiempo. También puede decirme: ¿por qué no lo hizo antes? No lo consideré, lo que no quiere decir que no sea un error, ¿no?“, concluyó el ex Newell’s.

Uruguay venía de empatar 1-1 ante Inglaterra. El proceso de Bielsa, que comenzó a toda máquina, se fue desinflando a partir de los cortocircuitos que fueron saliendo a la luz con los referentes. Incluso, en 2025 arreciaron los rumores de una posible salida del Loco. No obstante, recibió el respaldo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Por nombres, la Celeste tiene un plantel de respeto, que puede dar batalla. Sin embargo, Bielsa se desmarcó cuando le consultaron si conducía a uno de los candidatos al título. “Describir al equipo que me toca dirigir como candidato a ganar la Copa del Mundo me parece imprudente y desaconsejado. Ese tipo de cosas se demuestran, más que proclamarlas y en una competencia tan cerrada como un Mundial, en el que cada partido ofrece variantes y opciones en el crecimiento dentro de la competencia, no creo que haya que anticipar. Una cosa son los planes y otra cosa son los hechos. A veces los hechos se oponen a los planes”, cerró.