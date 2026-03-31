Revelaron el impactante premio que cobraría cada jugador de Brasil si gana el Mundial 2026

Los jugadores de Brasil ganarían un millón de dólares cada uno si ganan la Copa del Mundo (Winslow Townson-Imagn Images)

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) negocia con los principales referentes del plantel una cifra millonaria para cada jugador de la selección nacional, como premio si la Verdeamarela llega a conquistar la Copa del Mundo de 2026. El incentivo económico representa uno de los más altos otorgados por ganar el torneo en los últimos años.

Este reconocimiento económico tiene por objetivo motivar al equipo y alinear los intereses del grupo para poder cortar la sequía de 24 años sin títulos luego del último conseguido en Corea-Japón 2002, según informó el medio paulista Estadao.

La negociación fue encabezada por jugadores de peso, como Alisson Becker (Liverpool), Marquinhos (París Saint-Germain), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães y Vinicius Junior (Real Madrid), quienes mantuvieron conversaciones directas con la dirigencia para estipular los premios. Estos referentes representan tanto la voz del vestuario como la imagen del país en el contexto internacional.

Entre los detalles más destacados del acuerdo figura la distribución del monto integral que la FIFA otorgará al campeón del torneo. La Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, que será la primera en la historia con 48 equipos participantes, entregará 50 millones de dólares al equipo que levante el trofeo. Por su parte, los líderes del plantel buscan que la Confederación Brasileña les pague un millón de dólares a cada uno de los 26 futbolistas convocados, una cifra equivalente a cerca de 5,2 millones de reales por jugador, según la cotización actual.

A pesar de ser la única selección pentacampeona del mundo, Brasil no logró conquistar la máxima cita desde su victoria en Corea y Japón 2002. Posteriormente, fue eliminada en los cuartos de final de Alemania 2006 ante Francia y de Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos. En Brasil 2014 alcanzó las semifinales, donde sufrió una derrota histórica por 7-1 ante Alemania, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 volvió a quedar afuera en cuartos de final.

Carlo Ancelotti tiene el desafío de volver a poner en lo más alto a poner a la selección (Winslow Townson-Imagn Images)

El camino rumbo a la cita de 2026 tampoco resultó sencillo: el equipo terminó en la quinta posición en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que fue derrotado por Argentina en los dos partidos de la clasificación, el 1-0 en el Maracaná y la goleada histórica 4-1 en el Monumental.

Al panorama del Scratch se suman las preocupaciones por el estado físico de figuras clave, como Neymar Junior, quien arrastra constantes lesiones y no ha sido convocado bajo la gestión del entrenador Carlo Ancelotti. Otros jugadores importantes también presentan dificultades: Raphinha (Barcelona) sufrió una lesión reciente que limitará su participación y Rodrygo Goes (Real Madrid) se perderá el certamen por una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

Brasil debutará en la fase de grupos del Mundial ante Marruecos, continuará su participación frente a Haití, y cerrará la primera etapa contra Escocia. En los papeles, el elenco africano es el rival más difícil que tendrá la Verdeamarela.

La selección de Brasil es la más laureada en la historia de los Mundiales con cinco conquistas y la única que pudo repetir su conquista en dos ediciones seguidas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

Las conversaciones entre los referentes del plantel y la CBF se dieron en la previa al encuentro amistoso frente a Croacia, programado para el martes a las 21:00, enfrentamiento en el que podría definirse parte de la lista definitiva bajo las órdenes de Ancelotti.