Chery arrasa en los premios J.D. Power y se consolida como líder global en calidad automotriz

Chery gana 14 galardones en la Conferencia Anual y Ceremonia de Premios J.D. Power, consolidando su liderazgo en la industria automotriz global. (Chery)

El sector automotor global atraviesa una transformación impulsada por la evolución en las expectativas de los consumidores, lo que ha elevado los estándares de calidad, tecnología y experiencia en la industria. En ese contexto, la compañía Chery recibió recientemente 14 galardones durante la Conferencia Anual y Ceremonia de Premios J.D. Power.

Se trata de una de las mediciones más influyentes del sector, enfocada en calidad, confiabilidad y experiencia del cliente, variables que hoy pesan cada vez más en la decisión de compra de un vehículo.

Liderazgo en 5 indicadores clave de la industria

En la más reciente edición, Chery alcanzó cinco primeros lugares y se convirtió en la única automotriz independiente en obtener el estatus de “Five-time Champion”, un reconocimiento que mide desempeño integral.

La marca automotriz Chery es reconocida como 'Five-time Champion' por su desempeño integral en los estudios de J.D. Power. (Chery)

Los premios se basan en cinco estudios de J.D. Power considerados referencia global:

Índice de Satisfacción de Ventas (SSI)

Desempeño, Ejecución y Diseño Automotriz (APEAL)

Estudio de Calidad Inicial (IQS)

Índice de Servicio al Cliente (CSI)

Estudio de Confiabilidad del Vehículo (VDS)

Este conjunto de indicadores evalúa todo el ciclo del usuario, desde la compra hasta la posventa, un aspecto cada vez más determinante en mercados como el colombiano.

Según explicó el vicepresidente de la compañía, Xu Hua, el foco sigue siendo el mismo pese a los cambios tecnológicos:

Xu Hua, vicepresidente de Chery en la Conferencia Anual y Ceremonia de Premios J.D. Power. (Chery)

“La seguridad y la confiabilidad siguen siendo una base innegociable. En un contexto de electrificación e inteligencia, la experiencia del usuario debe ser la prioridad”.

Portafolio tecnológico

Parte del desempeño de la marca se explica por la solidez de su portafolio. Modelos como TIGGO 7, TIGGO 8, TIGGO 9 y la línea Arrizo fueron destacados en sus respectivos segmentos, en un momento en el que la industria transita hacia tecnologías de nueva energía, en línea con las tendencias globales.

Estos resultados reflejan una tendencia más amplia: los fabricantes están siendo evaluados no solo por diseño o precio, sino por la integración de tecnología, confiabilidad y respaldo.

Modelos como TIGGO 7, TIGGO 8, TIGGO 9 y la línea Arrizo impulsan el portafolio tecnológico y los resultados internacionales de Chery. (Chery)

En ese frente, Chery ha fortalecido su estructura global de investigación y desarrollo, con centros en Alemania, Estados Unidos y Brasil, y un equipo de más de 5.500 especialistas. Según datos de la compañía, la línea TIGGO supera los 15 millones de unidades vendidas y la marca tiene presencia en más de 130 países.

Crecimiento de Chery en Colombia

El desempeño global también se replica a nivel local. En Colombia, en lo corrido del año, la marca ha alcanzado 642 matrículas, lo que representa un aumento del 355.3 % frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con datos de la compañía, solo en febrero, vendió 354 unidades, con un crecimiento interanual del 378.4%.

De cara a los próximos años, Chery proyecta ampliar su portafolio y consolidar su presencia en países como Colombia, apoyándose en tecnología, diseño y estándares internacionales.