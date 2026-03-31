Piñón Fijo relató la insólita acusación que le hizo un taxista sin haberlo reconocido: “Dijo que me robé un PBI”

Piñón Fijo relató la llamativa charla que tuvo con un taxista que no lo reconoció

Lejos del cariño que recibe de padres y chicos en el escenario, este martes, Piñón Fijo reveló la insólita situación que vivió a bordo de un taxi. Todo comenzó cuando el artista subió a un vehículo y el conductor, sin saber a quién llevaba como pasajero, comenzó a criticar al animador y a las ganancias que había obtenido a lo largo de su carrera.

Todo sucedió cuando el artista Fabián Gómez, conocido como Piñón Fijo, reveló las situaciones insólitas que enfrenta debido al anonimato que preserva desde hace tres décadas para proteger su personaje. “Es verdad, soy bastante tímido. Creo que eso me ha ayudado bastante a la poca salud mental que me queda. Porque hace 37 años llevo este Piñón Fijo. Uno sabe que cuando se expone hay cosas a favor y otras en contra”, comenzó diciendo en diálogo con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle (Urbana Play).

Acto seguido, el artista contó los beneficios que tiene al elegir cuándo ponerse el traje de payaso: “Disfruto y disfruté mucho de ese anonimato y de ser ese hombre invisible. me doy cuenta cuando alguien se da cuenta que soy yo cuando me mira. A mi ni me miran cuando no estoy de Piñón. Soy un señor sexagenario”.

Fue entonces cuando el conductor le consulto con sorpresa: “¿Alguna vez estabas de Fabián y te hablaron de Piñón Fijo?”. Rápidamente, el animador respondió con sinceridad: “Sí, muchas veces. Un taxista me contó una vez el PBI que me había robado. Me decía que tenía testaferros. me bajé del taxi a lo último, y de bronca para que aprenda, le dije que era Piñón Fijo. No me creyó”. El taxista siguió sin confiar en su palabra y, mientras se alejaba, le gritó por la ventanilla: “Sí, se llevó toda la plata Piñón Fijo”.

Piñón Fijo revela cómo el anonimato le permite tener una vida cotidiana lejos de su personaje en la vida pública

El anonimato también ha llevado a Piñón Fijo a vivir momentos incómodos fuera del escenario. Gómez recordó el caso de un panadero en Tierra del Fuego que, tras reconocerlo sin maquillaje, le tomó una fotografía sin permiso y la compartió en Facebook. “Se difundió mi foto por Facebook”, lamentó, evidenciando la dificultad de proteger la privacidad en la era digital.

En sus relatos, Piñón Fijo mencionó episodios vinculados a figuras del deporte. Aunque nunca conoció personalmente a Diego Maradona, destacó el peculiar efecto que tuvo en su carrera. “Lo que sí, Maradona a mí me benefició sin conocerme y sin que yo lo conozca”, aseguró Gómez.

El payaso recordó que, tras el Mundial de Sudáfrica 2010, afrontaba dificultades para vender entradas en La Trastienda de Buenos Aires. “Tenía un par de Trastiendas ahí, pero la estaba remando en dulce de leche, no estaban arrancando”, afirmó sobre la escasa convocatoria a sus shows.

La situación cambió cuando un periodista le preguntó a Maradona sobre Sergio Batista y él respondió en tono de broma: “¿Qué, Batista se disfrazó de Piñón Fijo?”. Tras esa frase, la repercusión mediática impulsó la venta de entradas en cuestión de horas y la convocatoria a sus espectáculos creció de manera notable.

Piñón Fijo valora la oportunidad de sumar humor universal y unir a padres, abuelos y niños en sus recitales familiares

A mediados de marzo, Piñón dialogó con Teleshow sobre su éxito en Lollapalooza. “Es un desafío bellísimo, una gran oportunidad para aprender cosas nuevas, conocer gente nueva, meterme en un mundo que no conozco tanto, pero que es un desafío. Así que como cada uno de ellos, me divierte”, aseguró el artista a este medio sobre lo que significa sumarse a la grilla del festival y llevar su clásico show a un público tan diverso.

Consultado sobre lo que más disfruta a la hora de salir a cantar para chicos y padres, Piñón se detuvo en la magia del encuentro familiar. “Cuando confluye en eso, con los papás, con sus adultos y se ríen todos como niños… a mí muchas veces me dicen que soy un artista infantil, me gusta, pero más me gusta cuando me dicen que soy un artista familiar. Cuando uno puede contener a toda la familia y tener ese desafío de generar un humor tan universal que se ríe el abuelo y el nieto de lo mismo. Ese es un milagro tan bello para mí que me da mucha felicidad”.