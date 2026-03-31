Panamá acumula 5 muertes y 184 hospitalizados por dengue

Las autoridades sanitarias insisten en que eliminar los criaderos del mosquito sigue siendo la principal medida para frenar la propagación del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registra un nuevo avance del dengue en lo que va de 2026, con 1,523 casos acumulados, 184 personas hospitalizadas y 5 defunciones confirmadas hasta la semana epidemiológica 10, una combinación que vuelve a poner presión sobre el sistema sanitario y obliga a mirar el problema más allá del conteo de contagios.

El balance refleja que la enfermedad no solo sigue circulando en distintas regiones del país, sino que también está dejando cuadros de mayor complejidad clínica, con pacientes que requieren vigilancia médica y con desenlaces fatales ya reportados en varias provincias.

Del total de casos confirmados, 1,336 corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 178 presentan signos de alarma y 9 han sido clasificados como dengue grave, la forma más peligrosa de la enfermedad.

El dengue puede evolucionar de fiebre y malestar general a hemorragias, deshidratación y complicaciones graves si no se atiende a tiempo. Archivo

Ese dato resulta clave porque demuestra que, aunque una parte importante de los pacientes inicia con síntomas que pueden parecer manejables, hay un grupo que evoluciona hacia escenarios de mayor riesgo.

En otras palabras, el dengue no es solo fiebre y malestar: cuando se complica, puede empujar al paciente a una hospitalización y, en los casos más severos, a un desenlace mortal si no recibe atención a tiempo.

Las defunciones se concentran en Bocas del Toro, con 3 casos, además de Coclé y Los Santos, con 1 cada una, mientras que las hospitalizaciones ya suman 184.

El número, por sí solo, expone que el im

pacto del brote no se limita a consultas ambulatorias ni a cuadros pasajeros. Hay personas que están llegando a salas hospitalarias por deshidratación, deterioro general o señales de alarma que exigen control más estrecho.

El avance del dengue en Panamá se da en un contexto regional en el que América Latina sigue reportando miles de casos y presión sobre los sistemas de salud. (Foto Cortesía MINSA)

Cuando una enfermedad transmitida por mosquito comienza a llenar camas, deja de ser un problema doméstico y se convierte en una alerta de salud pública con costos humanos y operativos mucho más altos.

Entre los principales síntomas del dengue están la fiebre alta, el dolor de cabeza, el malestar general, los dolores musculares y el dolor ocular. Pero el verdadero problema aparece cuando el cuadro deja de parecer una virosis fuerte y empieza a mostrar signos de empeoramiento.

Allí entran síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrados, debilidad marcada, somnolencia o irritabilidad. Ese es el momento en que el paciente puede estar entrando en una fase crítica y requiere evaluación médica urgente. Automedicarse en ese punto no es valentía; es una forma torpe de complicar un cuadro que ya viene peligroso.

El dengue se vuelve mortal cuando evoluciona hacia su forma grave, que puede generar hemorragias severas, fuga de plasma, acumulación de líquidos y fallas en órganos vitales. La etapa crítica suele aparecer entre el tercer y séptimo día, incluso cuando la fiebre empieza a bajar, un detalle que engaña a muchas familias porque asumen que el paciente está mejorando. No siempre es así.

Con más de 1,500 casos acumulados en lo que va de 2026, el dengue vuelve a colocarse entre las principales alertas sanitarias del país. Cortesía

De hecho, esa aparente mejoría puede coincidir con el momento de mayor peligro. La mortalidad puede reducirse de forma drástica si el caso se detecta temprano y recibe manejo médico oportuno, pero el margen se estrecha cuando la atención llega tarde.

En Panamá, la Región Metropolitana encabeza el número de contagios con 385 casos, seguida por Colón con 205, San Miguelito con 158, Bocas del Toro y Panamá Oeste con 148 cada una, y Panamá Este con 126.

También figuran Herrera con 90, Panamá Norte con 76 y Chiriquí con 68, mientras que corregimientos como Tocumen, 24 de Diciembre, Las Garzas, Belisario Frías y Pacora aparecen entre los más golpeados. Además, el grupo de 10 a 14 años presenta la tasa de incidencia más alta, con 42.1 casos por 100,000 habitantes, una señal de que el impacto del virus también está alcanzando con fuerza a menores y adolescentes.

A nivel regional, el panorama sigue siendo serio, aunque por debajo del pico histórico de 2024. En las Américas se habían reportado 122,090 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 4 de 2026, incluidos 22,409 confirmados por laboratorio, 242 casos de dengue grave y 6 muertes.

Luego, para la semana 7, la cifra acumulada subió a 299,210 casos sospechosos, con una incidencia regional de 29 por 100,000 habitantes.

En 2025, la región cerró con 4,459,521 casos sospechosos, 8,966 casos graves y 2,207 muertes, lo que confirma que el dengue sigue siendo una de las amenazas sanitarias más persistentes y desgastantes de América Latina.

El mosquito Aedes aegypti encuentra en el agua estancada su principal espacio de reproducción, lo que convierte la prevención en una tarea comunitaria. Archivo

Las autoridades panameñas han reiterado la necesidad de eliminar criaderos, tapar depósitos de agua, desechar recipientes en desuso y limpiar con frecuencia los alrededores de las viviendas.

La lógica es simple: mientras el mosquito encuentre dónde reproducirse, el ciclo seguirá corriendo más rápido que los discursos oficiales. Con 5 muertes, 184 hospitalizados y más de 1,500 casos en apenas las primeras semanas del año, el dengue ya dejó claro que no está jugando. Y cuando el mosquito va ganando la partida, la improvisación no sirve ni como insecticida ni como política pública.