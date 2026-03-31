India Ortega habló acerca de la depresión que sufrió su madre, Ana Paula Dutil: “Me decía cosas dolorosas”

India Ortega revela cómo acompañó a su madre Ana Paula Dutil durante su depresión y el impacto en su vida (Video: Puro Show, Eltrece)

Con apenas 20 años, India Ortega dio un paso al frente y decidió hablar sin filtros sobre uno de los momentos más difíciles de su vida familiar: la depresión que atravesó su madre, Ana Paula Dutil. En su primera entrevista televisiva, la joven cantante y modelo sorprendió por su madurez al reconstruir cómo fue acompañar ese proceso desde un lugar íntimo, lejos del brillo mediático que rodea a su apellido.

Hija de Emanuel Ortega y nieta de Palito Ortega, India creció dentro de una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino. Sin embargo, su historia personal estuvo atravesada por situaciones complejas que marcaron su adolescencia. “Cuando mi mamá empezó con la depresión, yo era muy chica. Vivíamos en Miami y mis papás aún estaban juntos. Mi papá se ocupaba de todo para que nosotros no nos diéramos cuenta”, recordó.

El escenario cambió por completo cuando la familia se trasladó a la Argentina y ella comenzó a convivir sola con su madre. “Ahí yo viví realmente lo que fue la depresión de mi mamá”, explicó. Fue en ese momento cuando tomó verdadera dimensión de la enfermedad y del impacto que tenía en la dinámica familiar.

La joven cantante y modelo destacó la importancia del apoyo familiar frente a la depresión (BAFWEEK)

Lejos de correrse, eligió involucrarse. “Aprendí un montón de cosas, aprendí a acompañar, aprendí a respetar”, señaló, dejando en claro que ese proceso fue también formativo para su propia identidad. Y profundizó con una de las frases más conmovedoras de su relato: “Mi mamá siempre me decía que no quería ayuda, o me decía cosas que me dolían para alejarme”.

En ese punto, la joven hizo una reflexión que sintetiza la experiencia que atravesó. “Aprendí que nunca hay que alejarse. Aunque la persona te diga que no te quiere o que no te necesita, realmente por dentro sí te necesita, pero no te lo va a decir”, afirmó, con una claridad que sorprendió tanto al público como a los entrevistadores.

India también se refirió a una decisión clave que tomó en su adolescencia y que marcó un antes y un después en su familia. Con apenas 14 años, habló con su madre y le planteó la necesidad de que pusiera fin a la relación con su padre si ya no eran felices. “Le dije: ‘Si ustedes están juntos por nosotros… basta’”, recordó. Esa conversación, según contó, fue determinante para que se concretara la separación.

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“Mi mamá me lo agradeció”, aseguró, al tiempo que explicó que entendió desde muy chica que una familia no necesariamente tiene que mantenerse bajo el mismo techo para seguir siendo unida. Esa mirada, alejada de los mandatos tradicionales, también forma parte de la identidad que fue construyendo con el paso del tiempo.

A pesar de la dureza de la experiencia, la joven dejó en claro que nunca sintió enojo hacia su madre. “No me enojé, no me enojo ni me voy a enojar jamás porque es algo que la persona no elige. Es una enfermedad”, remarcó, en una definición que aporta una mirada empática sobre la salud mental.

El relato también incluyó momentos especialmente difíciles, en los que debió sostener situaciones emocionales complejas. “Ella me decía cosas dolorosas para que la dejara sola, pero yo entendía que tenía que seguir ahí”, contó. Esa convicción fue, según sus palabras, la que le permitió acompañar a su madre en uno de los períodos más delicados de su vida.

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Con el paso del tiempo, India logró resignificar esa etapa. Hoy, lejos de quedar atrapada en el dolor, la transforma en aprendizaje. “Me llevó a ser quien soy hoy”, expresó, reconociendo el impacto que tuvo en su crecimiento personal.

En paralelo, la joven comienza a construir su propio camino artístico. Interesada por la música pop y con experiencia en el modelaje desde los 15 años, busca desarrollar una carrera con identidad propia, más allá del peso de su apellido. “Quiero hacer lo que realmente me gusta”, sostuvo, alineada con los consejos que recibió tanto de su padre como de su abuelo.