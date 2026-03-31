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Apareció un pendrive que la Tota Santillán dejó antes de morir: “Podría haber información importante”

Lo develó el periodista Juan Etchegoyen. El dispositivo podría ser clave para la investigación sobre la trágica muerte del popular conductor

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Juan Etchegoyen contó que una persona de confianza está a cargo de este material (Video: Mitre Live)

El 22 de septiembre de 2024, la muerte de La Tota Santillán en el baño de su casa abrió una investigación judicial que, un año y medio después, sigue sin resolverse y mantiene dos hipótesis principales: suicidio o asesinato. En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló detalles inéditos al aire de Mitre Live, aportando información que podría ser clave para la resolución de la causa.

El periodista comenzó su envío diciendo: “Quiero abrir el programa de hoy con una novedad de último momento que, la verdad, preocupa, sobre todo a la familia, porque hay un interrogante con respecto al tema de la Tota Santillán. ¿La Tota Santillán se quitó la vida o la Tota fue brutalmente asesinado? ¿Fue asesinado o se quitó la vida?”

Etchegoyen compartió el dato central de la jornada: “La novedad de último momento es que apareció un pendrive que dejó la Tota antes de morir. Novedad fuerte que tiene que ver con la investigación de la muerte de la Tota Santillán. La muerte de la Tota se sigue investigando”.

El periodista recordó el audio que difundió y puso el caso nuevamente en la agenda: “Después de lo que fue ese audio que conté hace dos semanas, el audio puso en agenda nuevamente el tema de la muerte de la Tota, porque es muy fuerte, porque en ese audio se lo escuchaba a la Tota Santillán hablando con una persona y esa persona le decía: ‘Te voy a prender fuego. ¿Querés que te prenda fuego?’, le decía.”

El último adiós a la Tota Santillán en un cementerio de Esteban Echeverría
La aparición del pendrive podría aportar elementos a la investigación por la muerte de la Tota Santillán

La gravedad del contenido del audio reside en la reiteración y el tono de la advertencia, que introduce la posibilidad de un hecho criminal aún no contemplado oficialmente. El material, de origen familiar, no ha sido incorporado al expediente judicial que tramita la UFI número seis del Departamento Judicial de Morón. La fiscalía, a cargo de Patricio Ventricelli, evalúa la pertinencia de sumar la grabación al corpus probatorio para determinar si existe conexión causal con la muerte del conductor, ocurrida el 22 de septiembre de 2024, en el incendio de su vivienda.

Además, Etchegoyen sumó otro dato relevante y preocupante sobre el entorno de la víctima: “Nos enteramos también en estos días que el número de celular de la Tota Santillán está en manos de un presidiario, de una persona que está presa.”

La información más reciente involucra la aparición de elementos que podrían ser determinantes para resolver la muerte del popular conductor: “Estoy en poder de una información muy fuerte que tiene que ver con un pendrive. La Tota le dejó un pendrive a una persona de su confianza, donde podría haber material importante. Me dicen que dentro de una cajita donde la Tota guardaba cosas importantes, apareció este pendrive, acompañado de una memoria que en las próximas horas me van a contar si existe alguna información importante o no existe esa información.”

Etchegoyen remarcó la importancia de este hallazgo: “La aparición de este dispositivo podría llegar a ser clave en los próximos días para la justicia. De haber material importante, la justicia podría llegar a pedir este pendrive. En realidad, ya lo debería pedir ahora la justicia este pendrive, porque puede haber material importante”.

Con la aparición del pendrive y la memoria, la investigación sobre la muerte de la Tota Santillán entra en una etapa decisiva. Si el dispositivo contiene información relevante, podría aportar claridad sobre los interrogantes que rodean el caso y marcar un antes y un después en la causa judicial. La expectativa por el análisis de este material es alta y la familia, junto a la justicia, aguardan respuestas concretas en los próximos días.

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