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La palabra de Evangelina Anderson tras ser demandada por 120 millones por una mujer que dice haber sido su empleada

La modelo salió al cruce luego de la denuncia que realizó Flavia Martínez, quien asegura que trabajó durante más de 20 años para ella. La reacción de la ex MasterChef Celebrity

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Flavia Martínez es maquilladora y llevó a la Justicia a la modelo (Video: A la tarde/ América TV)

Flavia Martínez es maquilladora y asegura que fue asistente personal de Evangelina Anderson durante más de 20 años. La mujer expuso su caso en A la tarde (América TV), y el inició de una demanda judicial que le inició reclamando una suma millonaria de más de 120 millones de pesos.

Según Martínez, el vínculo profesional comenzó en 1998, cuando la conoció como maquilladora en un programa de televisión, y se consolidó a partir de 2005 hasta 2008, periodo en el que Anderson participó en Bailando por un sueño. Posteriormente, retomaron el contacto en 2017 para una producción fotográfica en Marbella, España, destinada a un diseñador. Ella afirmó que a lo largo de este tiempo desempeñó funciones de maquilladora, asistente personal y colaboradora en tareas de vestuario. “Yo era su empleada”, aseveró, en el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Martínez detalló que en 2023 volvió a trabajar para Anderson en el programa Los ocho escalones, donde además de maquillaje y peinado, se encargaba de la coordinación de vestuario y cubría tareas domésticas los fines de semana. “Ella tenía una mucama en tiempo parcial. En ciertos horarios de lunes a viernes. Sábado y domingo esa mucama no iba. Entonces, yo trabajaba exclusivamente sábado y domingo y part time”, aseveró.

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Flavia Martínez demandó a Evangelina Anderson por 120 millones de pesos (A la tarde, América TV)

Martínez explicó que su relación laboral incluyó distintas etapas y locaciones, incluso una propuesta de mudanza a Monterrey junto al entorno de Anderson, en la que, según su versión, otros asistentes también firmaron contratos relacionados con actividades futbolísticas.

La respuesta de Evangelina Anderson no tardó en llegar. La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) realizó una fuerte desmentida, en donde aseguró que Martínez era su amiga y que nunca existió una relación laboral.

La desmentida de Evangelina Anderson ante de la demanda: “Estuve siempre cuando me necesitó”

La modelo se refirió a la demanda que le inició una mujer que asegura haber trabajado durante más de 20 años para ella (Video: A la tarde/ América TV)

En diálogo con A la tarde, Anderson afirmó contar con pruebas que desmienten la versión de Martínez, atribuyendo el conflicto a una disputa personal. “Hicimos una mediación y no se presentó. Porque como yo tengo pruebas de que mi maquilladora fue toda la vida Celeste Paternó, que es mi hermana, todo el mundo lo sabe”, sostuvo. Además, indicó: “No me toca la cara nadie que no sea Celeste, y mi peluquero de toda la vida, hace veinte años, es Christian Rey. Y hay pruebas”.

Anderson explicó que Martínez le pidió alojamiento por no tener dónde vivir y que convivieron en el Chateau Libertador, donde ella reside. “Cuando yo me fui a México le dije: ‘Te tenés que ir de casa porque se queda mi hijo viviendo acá con mi hermana, que está en River, y yo me tengo que ir a México con mi familia’. Y ella me pidió de venir conmigo. Tengo los mensajes”, aseguró.

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Flavia Martínez afirma que trabajó durante más de 20 años para Evangelina Anderson. La exparticipante de MasterChef Celebrity la desmintió y asegura que era su amiga

Sobre el monto reclamado en la justicia, Anderson manifestó desconocer el fundamento de la suma exigida: “No entiendo igual de qué es eso. Ella quería conseguir trabajo y yo la llevé a un montón de lugares para ayudarla a conseguir trabajo y no lo ha hecho”.

Evangelina sostuvo que el litigio responde a intereses mediáticos, mencionando que Martínez cambió de abogado en varias ocasiones. “Es un tema mediático este para tener algún beneficio extra”, consideró la modelo. Recalcó que la relación fue de amistad. “Yo le di todo lo que pude y ella lo sabe. Estuve siempre cuando me necesitó, pero no sé qué pasó”, afirmó Anderson, quien recurrió a su abogada Ana Rosenfeld por la demanda.

Respecto al avance de la causa, Anderson indicó que no recibió ninguna notificación formal y que sus abogados cuentan con pruebas que respaldan su versión. “Tengo las pruebas, entonces por eso a ella se le van bajando los abogados que va tomando”, concluyó.

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