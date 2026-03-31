América Latina

Ecuador: desapareció en altamar un barco con al menos 20 tripulantes

Una embarcación pesquera que operaba junto a seis lanchas dejó de emitir señal en altamar días después de zarpar desde Manta

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El Barco Don Maca que está desaparecido. (El Diario)
El Barco Don Maca que está desaparecido. (El Diario)

Al menos 20 pescadores ecuatorianos permanecen desaparecidos tras perderse toda comunicación con el barco Don Maca, que zarpó desde Manta el 18 de marzo y dejó de emitir señal días después. El caso ha encendido alertas en Manabí, donde familiares exigen respuestas a las autoridades mientras se despliega un operativo de búsqueda en altamar.

La embarcación, dedicada a la pesca de especies como albacora y pez espada, operaba como nave nodriza junto a seis lanchas menores. La última señal satelital se registró entre el 26 y 28 de marzo, según distintas versiones, sin que hasta ahora exista contacto con la tripulación ni confirmación oficial sobre su paradero.

El propietario de la embarcación, Cristhian Mendoza, aseguró que se activaron los protocolos correspondientes y que se presentó la denuncia ante la Capitanía del Puerto. “Lo que pedimos es que nos ayuden a encontrarlos. Son vidas humanas”, afirmó a medios locales, al insistir en que el barco contaba con sistemas de comunicación y seguridad exigidos por la autoridad marítima.

Este nuevo incidente ocurre en un contexto reciente de emergencias marítimas en Manabí. Días antes, 16 pescadores fueron rescatados en El Salvador tras el incendio de otra embarcación, mientras que en enero se reportó la desaparición del barco Fiorella sin resultados concluyentes. La reiteración de casos ha incrementado la preocupación en el sector pesquero local.

Los familiares de los pescadores desaparecidos claman por información y ayuda. (La Voz de Manabí)
Hace una semana otra tripulación estaba desaparecida y fue encontrada en El Salvador. (La Voz de Manabí)

Según la reconstrucción de los hechos, el Don Maca zarpó sin novedades el 18 de marzo y mantuvo comunicación constante durante varios días. El 25 de marzo se reportó el sobrevuelo de aeronaves en la zona de pesca. Posteriormente, el 26 de marzo en la tarde, se registró la pérdida total de señal satelital y comunicación.

Familiares de los tripulantes cuestionan la falta de información oficial. “No sabemos dónde están. Antes nos llamaban y decían que todo estaba bien, pero ahora no sabemos nada”, expresó Yuleidy López, pariente de uno de los pescadores, en declaraciones para El Universo, quien junto a otros allegados acudió a la Capitanía del Puerto para exigir acciones urgentes.

El sistema de rastreo satelital ubicó por última vez a la embarcación al noroeste de las islas Galápagos, en una zona alejada de la costa ecuatoriana. Tras la pérdida de señal, ni los teléfonos satelitales ni los equipos de respaldo han respondido, lo que ha dificultado determinar si se trata de una falla técnica o un evento mayor.

Las reacciones inmediatas se concentraron en Manta, donde decenas de familiares se reunieron en la Capitanía del Puerto. También se sumaron propietarios de embarcaciones y comunidades pesqueras de San Mateo, Santa Marianita y Jaramijó, quienes demandan mayor celeridad en las labores de búsqueda y rescate.

FOTO DE ARCHIVO: Los pescadores no han sido localizados. REUTERS/Santiago Arcos
FOTO DE ARCHIVO: Los pescadores no han sido localizados. REUTERS/Santiago Arcos

El caso se produce en un contexto regional marcado por incidentes marítimos en el Pacífico oriental. La reciente deriva de pescadores ecuatorianos hacia Centroamérica evidenció los riesgos de la actividad en altamar y la necesidad de coordinación internacional para operaciones de rescate en zonas alejadas de jurisdicción inmediata.

La autoridad marítima confirmó la activación del plan de búsqueda y rescate (SAR), que incluye el despliegue de una fragata en la zona donde se perdió el rastro de la embarcación. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se han reportado hallazgos ni señales de los tripulantes.

Especialistas en seguridad marítima han advertido que la pérdida simultánea de comunicación y señal satelital puede responder a múltiples factores, desde fallas eléctricas hasta eventos externos no identificados, especialmente en zonas alejadas donde la cobertura tecnológica depende de sistemas autónomos y condiciones climáticas variables.

Por ahora, la prioridad se centra en ampliar el radio de búsqueda y coordinar esfuerzos con embarcaciones cercanas. La falta de información concreta mantiene en incertidumbre a las familias y limita la toma de decisiones sobre posibles rutas de localización en altamar.

“Queremos respuestas, que nos digan qué ha pasado y que los encuentren”, reiteraron familiares en Manta, mientras continúan las labores de búsqueda sin resultados confirmados hasta el momento.

El paradero del Don Maca y su tripulación sigue siendo desconocido.

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