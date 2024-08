Por la disputa de una herencia, un hombre prendió fuego a su hermana y a su sobrina en Neuquén

Un hombre prendió fuego a su hermana y a una sobrina por la disputa de una herencia en Neuquén

Un brutal ataque impulsado por la disputa por una herencia dejó a dos mujeres hospitalizadas y a un hombre detenido en un incidente que ocurrió en una vivienda de la calle Batilana en la ciudad de Neuquén.

El agresor, de 43 años, está bajo custodia policial mientras las víctimas, de 29 y 27 años, reciben atención médica con pronóstico reservado.

Según declaraciones de Marcos Emilio Pereyra, el esposo de una de las víctimas, la disputa se desató “por la herencia de esta casa”. Mientras la policía trabajaba en la escena para recolectar pruebas y reconstruir los hechos, Pereyra agregó que el atacante se encuentra “preso”.

El trágico evento según informó el diario LM Neuquén, comenzó cuando el agresor salió de la casa en discusión y mojó un auto con una manguera, lo que derivó en una pelea con el yerno de una de las mujeres lesionadas, quien se encontraba lavando el vehículo en la calle. Posteriormente, el hombre regresó a la vivienda, tomó un bidón de combustible y roció a su hermana y sobrina con el líquido inflamable.

Testigos presenciales, como Jazmín, vecina del barrio, mencionaron que los problemas en la familia eran de larga data y que la policía ya había intervenido en otras ocasiones. Una mujer que observaba la escena, visiblemente perturbada, ofreció su testimonio, afirmando haber presenciado malos tratos del agresor hacia su hermana en numerosas ocasiones y expresó que deseaba que el hombre no volviera más al barrio.

Las víctimas fueron atendidas en distintos hospitales debido a la gravedad de sus lesiones. Una de ellas fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Bouquet Roldán, mientras que la otra fue llevada en una ambulancia al Hospital Castro Rendón. Según fuentes hospitalarias, la mujer que se encuentra en el hospital de mayor complejidad presenta quemaduras en el cuello, abdomen, rostro y brazos. “Está estable, sedada,” informaron los médicos.

En tanto, Pereyra, quien no se encontraba en el lugar en el momento del ataque ya que estaba trabajando, expresó su angustia al no poder comunicarse con su esposa, una de las afectadas. “No sé cómo está mi mujer... la llamé y le mandé mensajes, pero no contesta”, declaró preocupado.

Fuentes judiciales indicaron que, aunque las lesiones son severas, inicialmente no representarían un riesgo inmediato para la vida de las mujeres. La fiscalía a cargo de la investigación ordenó un allanamiento y entrevistó a uno de los testigos presenciales del violento suceso.

El incidente ha generado una fuerte movilización policial en el área, donde se montó un cerco perimetral para evitar el ingreso de personas ajenas y asegurar la recolección de todos los indicios necesarios para la investigación. Según informaron las autoridades, se espera que en las próximas horas se resuelva una posible formulación de cargos contra el agresor detenido.

Y hacia fines del mes de abril pasado, en otro hecho de extrema violencia similar, conmovió a la provincia de Catamarca luego de que una mujer rociara con nafta y prendiera fuego a su pareja en una discusión.

La víctima, Matías Exequiel Patiño, de 27 años, fue internado en el Hospital San Juan Bautista con estado de salud comprometido: entre el 10 y el 15% de su cuerpo estaba quemado en la parte superior.

El incidente ocurrió en el barrio San Antonio Sur luego de que Patiño le manifestara a su novia su deseo de volver a su provincia, Córdoba.

Por un llamado al 911 , los efectivos policiales se hicieron presente en el lote 21 de la manzana “E” de la capital catamarqueña.

Al llegar a la vivienda, los oficiales de la Comisaría Novena se encontraron con un hombre con quemaduras en el rostro y el cuerpo. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Patiño relató -aún consciente- que la pareja lo había rociado con gasolina para luego prenderlo fuego con un encendedor: las llamas incendiaron su remera y le causaron graves heridas.

La agresora fue una joven de 23 años identificada como Macarena Gordillo, quien fue arrestada de inmediato y trasladada a la Comisaría de la Mujer y la la fiscalía, a cargo de Jonathan Felsztyna, decidió imputarla por los cargos de homicidio calificado por la relación de pareja, en grado de tentativa.