“¿Me preparás una pieza?”: el diputado de Misiones prófugo por material de abuso sexual infantil estuvo en Iguazú

Se conocieron audios del diputado de Misiones prófugo acusado de pedofilia

La Justicia de Misiones recibió en las últimas horas audios en los que se oye al diputado provincial Germán Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de Iguazú días antes de que se concretara su desafuero en la legislatura provincial.

En un mensaje a una persona conocida al que accedió Infobae, el representante del partido Activar y mano derecha de Pedro Puerta -hijo de Ramón Puerta, ex gobernador y efímero presidente de la Nación-, con una voz entrecortada por el apuro, expresa: “Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida”.

En otro audio, una mujer, presuntamente empleada del lugar en el que se alojó el diputado, le dice a alguien: “Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya”.

Se conocieron audios del diputado de Misiones prófugo acusado de pedofilia

De acuerdo a lo mencionado por fuentes judiciales a este medio, el legislador habría estado allí martes o miércoles, a sabiendas de que las órdenes de arresto sobre él y su hermano Sebastián eran inminentes. De hecho, el martes por la noche fue que el Juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, las emitió.

Las autoridades creen que, a pesar del mensaje enviado por el diputado, ambos hermanos estuvieron en Iguazú, y que desde allí podrían haber cruzado ilegalmente a Paraguay o Brasil, ya que no figuran en Migraciones salidas del país de ninguno de los dos. “Las fronteras son muy permeables en la provincia”, lamentan.

Las órdenes de arresto fueron emitidas el martes por la noche, sobre todo para aprehender a Sebastián, ya que para lograrlo con Germán era necesario el desafuero, que recién llegó finalizada la tarde del jueves.

Ese mismo jueves, cuando fueron a buscar al diputado, ya era tarde, no lo encontraron en su casa de Apóstoles.

Germán Kiczka estuvo en Iguazú y habría salido del país ilegalmente

“El diputado no se encontraba en su domicilio, el allanamiento y detención dio negativo”, le habían confirmado el jueves a este medio, tras el frustrado intento de detención. Fue pocas horas después de que la Legislatura de la provincia de Misiones le quitara por unanimidad los fueros durante la sesión realizada en la tarde del jueves, a pedido del magistrado interviniente.

El pedido de detención llegó luego de que se analizara material secuestrado a ambos hermanos en allanamientos realizados en febrero y llegara a manos del juez el informe definitivo. Allí se comprobó lo que indicaban los informes preliminares, en los que se había encontrado material vinculado a la pornografía infantil. Entre los archivos hallados, había también varios relacionados al incesto y la zoofilia con menores.

El diputado era observado de manera especial desde ese momento, cuando el domicilio en el que viven su padre y su hermano, en la ciudad de Apóstoles, fue allanado en busca de ese tipo de material. Fue allí que se encontró una computadora personal del diputado y, tras el análisis correspondiente del dispositivo, se estableció que compartió y descargó material pornográfico que involucra a menores de edad.

A raíz de eso, se inició una investigación de la Policía, Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos, que aportó pruebas al juez, quien dictó una nueva orden de allanamiento, que se realizó hace dos semanas.

Imágenes de uno de los allanamientos realizados hace dos semanas a los Kiczka

En la mañana martes 6 de agosto, en la casa del diputado se secuestraron un teléfono celular, un pendrive y una computadora personal, que se sumó a la secuestrada en febrero. Según le revelaron a Infobae fuentes judiciales, nuevamente se hallaron en esos dispositivos archivos con material pedófilo, zoófilo y de incesto, aunque todavía se aguardan los informes.

Al mismo tiempo, en un nuevo allanamiento en la casa de los familiares del diputado, las fuerzas de seguridad secuestraron revistas y juguetes sexuales, que serán analizados junto a otros elementos reunidos allí y que pertenecerían al hermano del presidente de Activar. Sobre el padre de los hermanos, de momento, no pesa ninguna acusación.

El allanamiento de febrero al domicilio del padre y el hermano de Kiczka fue dentro del marco de la investigación internacional “Guardianes Digitales de la Niñez”, encabezada desde la Ciudad de Buenos Aires por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy para desbaratar a una banda que se dedica a la distribución y comercialización de material sexual infantil.

Argentina participa junto a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile en el caso que se inició el 16 de enero pasado, a partir de la colaboración con la Coalición de Rescate Infantil (Child Rescue Coalition) y el Centro Internacional para Personas Desaparecidas y Niños Explotados (Icmec, por sus siglas en inglés).

En Argentina, hubo nueve registros investigados: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cinco en provincia de Buenos Aires (en las localidades de Pilar, Rafael Calzada y Villa Luzuriaga), uno en Tucumán y este de Misiones.

En CABA hay 2 detenidos. Ambos son hombres de 49 años. Uno desempleado, y el otro ingeniero informático.

El aberrante material que hallaron en los dispositivos del diputado

Material secuestrado en los allanamientos de hace dos semanas a los Kiczka

Los peritos que se adentraron en los dispositivos de los Kiczka encontraron fotos, videos y chats con aberraciones de una perversión extrema: videos donde niños son violados por animales y chats donde los investigados hablaban de situaciones con menores que podrían consistir una violación.

Infobae accedió al documento de 14 páginas firmado por el juez del caso, Miguel Ángel Faría, donde explica lo que se encontró. Muchas de las descripciones del material encontrado, son irreproducibles.

A Germán, legislador provincial que perdió los fueros por esta situación en las últimas horas, le secuestraron una notebook marca Acer.

Según el informe, en ese dispositivo se encontraron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años”. No fue todo.

Además, en la misma computadora se hallaron “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales”. Por otro lado, se descubrió que el legislador utilizada la aplicación eMule, un programa popular años atrás, cuyo finalidad es compartir todo tipo de archivos. Muchas veces, es usada por pedófilos. Sobre este punto, los peritos explicaron: “el usuario ´German´ tenía la carpeta llamada ´incoming´, y dentro de esta, dos sub carpetas creadas con los nombres “Nueva carpeta” y “Nueva Carpeta 2″, en su interior se pudieron visualizar los archivos en cuestión. Además de la computadora, se analizó también un celular utilizado por Sebastián, hermano del legislador. Allí también se encontró material sumamente comprometedor.

Luego, los peritos se toparon con los chats de WhatsApp del hermano del legislador, tal vez, tan graves como los videos mismos.

En charla con una persona que sería menor de edad, Sebastián Kiczka le escribe: “Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego, el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

La interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”.

Sebastián Kizcka remata esa charla con la siguiente frase: “Bueno, la voy a esperar 5 años.. Ay, Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.