La Policía de Misiones organizó un grupo de elite para dar con el diputado libertario prófugo

Germán Kiczka y su hermano Sebastián estámn prófugos de la Justicia en una causa por tenencia de material pornográfico de abuso infantil

“La Policía de la provincia ha constituido un grupo de investigación para dar con el paradero de Germán y Sebastián Kiczka dentro de Misiones. Está a cargo de un Comisario Inspector. El oficial está acompañado por personal de investigaciones de la policía misionera”, comentó a Infobae el ministro de Seguridad misionero, Marcelo Pérez.

El equipo que sigue el rastro del diputado libertario y su hermano, ambos prófugos de la Justicia, se integró “con gente altamente especializada en tareas de investigación”, subrayó.

“Tenemos entre manos varias hipótesis de trabajo sobre posibles lugares” donde podrían estar ocultos, consignó. Para no poner a los prófugos en sobreaviso, no puntualizó cuáles son. Pero detalló: “En esos puntos se realizan averiguaciones para, eventualmente, recurrir a la Justicia y establecer si están allí o no” a través de un allanamiento.

“Hay varios lugares de trabajo. Y hemos recibido datos por parte de personas sobre dónde podrían estar”, añadió. Los vecinos de Misiones “me llaman y han hablado también a las fuerzas de seguridad provincial aportando datos. Muchas veces son distantes unos de otros”, especificó.

La vigilancia incluye rutas, caminos y calles de la provincia. “Hay operativos aleatorios de la Policía. Tenemos datos de que, posiblemente, se movilizan en un vehículo. Y con eso se está trabajando”, sentenció. El auto en el que se trasladarían, según circuló como versión, sería un Toyota Corolla gris propiedad de Leonardo Kiczka, padre de los prófugos.

La búsqueda fronteras adentro de Argentina contempla la coordinación con otras fuerzas policiales provinciales y con las federales. “Hay tareas investigativas en marcha para determinar si están escondidos en algún campo o chacra. Si es así, posteriormente solicitaremos la orden judicial de allanamiento”, agregó.

Este domingo se conocieron audios de Germán Kiczka en donde se confirmó que pidió una habitación para parar en Iguazú días antes de que se concretará su desafuero en la legislatura provincial. “Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría unos pares de días”, fue el mensaje que mandó el sospechoso.

Material hallado en la casa del diputado en Misiones

En otros países

Además, precisó que el Juez de la causa, Miguel Ángel Faria, ordenó la captura internacional. “Se ha comunicado a Interpol para la búsqueda en los pasos migratorios hacia Brasil y Paraguay”, indicó. La causa se tramita en el Juzgado Penal 4 de Apóstoles, localidad ubicada en el sur de la provincia.

El titular de la cartera de Seguridad de Misiones comentó que otra de las hipótesis de trabajo es que hayan pasado a uno de los países limítrofes y desde ahí huyeron hacia otros destinos.

El funcionario salió también al cruce de algunas críticas sobre el accionar policial. Es que el sentido común indicaba que si Kiczka iba a ser detenido tras el desafuero legislativo, la fuerza tendría que haber dispuesto un operativo cerrojo para que no se evada como ocurrió.

“El sentido común muchas veces se equivoca. Nadie puede efectuar tareas de inteligencia, vigilancia, seguimiento o pesquisa sobre una persona sin mandato judicial. Es más: es un delito hacerlo. Recién cuando el diputado fue desaforado se fue a dar cumplimiento a la orden de detención. Y Kiczka no se encontraba en su domicilio desde hacía días”, explicó.

El 6 de agosto se secuestraron en la casa del legislador provincial varios dispositivos que contenían material de pornografía infantil. Se trata de un teléfono celular, un pendrive y una computadora personal, la segunda si se tiene en cuenta que en febrero se había secuestrado una.

El material detectado en esos dispositivos incluía menores y hasta la práctica de zoofilia. Habrían participado jóvenes de entre 13 y 16 años.

Germán Kiczka es apoderado del Partido Activar. La fuerza, que preside Pedro Puerta (hijo del ex gobernador y presidente Ramón Puerta) había logrado dos lugares en la Legislatura misionera y uno en el Congreso como parte de Juntos por el Cambio. Pero a poco de asumir Javier Milei, Activar se reacomodó dentro del espacio libertario.