El conmovedor video que publicó la familia de Loan a 74 días de su desaparición: “Te estamos esperando”

El video publicado por la familia de Loan

La familia de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que lleva 74 días desaparecido, difundió un video solicitando ayuda para encontrarlo y obtener justicia.

En la filmación, sus padres y hermanos hicieron un llamado a la comunidad y se presentaron uno a uno, indicando su relación con el menor.

“Hola soy Alfredo, el hermano de Loan. Hola soy Cristian, el hermano de Loan. Hola, soy María, la mamá de Loan, hola, soy José, el papá de Loan. Hola, soy Fernando, el hermano de Loan. Hola, soy César, el hermano de Loan. Hola, soy Mariano, el hermano de Loan”, dicen todos los participantes del video, en el que también aclaran la ausencia de José, uno de los hermanos, debido a que estaba realizando una campaña similar en la cancha de San Lorenzo ayer domingo.

Asimismo, Mariano, uno de los hermanos del menor, pidió a la comunidad que aporte cualquier información que puedantener y enfatiza la unión familiar en la espera del regreso de Loan. Al cierre de la filmación todos juntos claman: “Acá estamos todos unidos. Loan, te estamos esperando”.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio

María Noguera, madre de Loan, visitó recientemente el naranjal donde desapareció su hijo. La mujer expresó su frustración por la falta de respuestas en los días transcurridos desde la desaparición del niño, en un caso con varios detenidos en cárceles federales como su cuñada, Laudelina Peña, con una investigación a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, donde hasta hoy no se cuenta con pistas firmes. “Hoy vine. Me invitaron a venir para estos lados y no puedo decir que no. Van 71 días sin ninguna respuesta sobre Loan, así que vine a hacer una recorrida para ubicarnos, para sacar las cuentas”, señaló.

Durante su visita, María también se preguntó sobre el resto de la ropa de Loan: “No puede ser que cómo no vamos a tener una respuesta en 71 días. Solamente la respuesta que tenemos es la zapatilla. ¿Dónde están las medias? Loan tiene medias”.

Acompañando esta búsqueda, el abogado de la familia, Fernando Burlando, participó de Almorzando con Mirtha Legrand y sugirió que el menor podría haber sido trasladado fuera del país. “Pienso que Loan ya no está en el país, que cruzó la frontera. Ahí muy cerca está Paraguay y Brasil”, afirmó.

Sin embargo, las pruebas que trascendieron hasta el momento no apuntan a un hecho de trata de personas.

María Noguera, mamá de Loan, aseguró que “no puede ser, cómo no vamos a tener una respuesta en 71 días"

El caso

El niño fue visto por última vez el 13 de junio, cuando asistió a un almuerzo junto a su padre en la casa de su abuela Catalina. En la causa que investiga la desaparición del menor y que está en manos del Juzgado Federal de Goya, hay siete detenidos por el delito de sustracción de un menor.

Por el hecho, Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía); Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez (pareja amiga del tío); el matrimonio conformado por María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y Carlos Pérez (capitán de navío retirado); y Walter Maciel (comisario que lideró la búsqueda del niño en un primer momento) están presos en diversos penales federales del país. El ex policía Francisco Amado Méndez, vinculado a Maciel, fue liberado tras su detención el mes pasado, pero sigue siendo investigado.

Por su parte, crece la expectativa por lo que podría llegar a declarar Antonio Benítez, quien solicitó ampliar su indagatoria. Pareja de Laudelina Peña, tía del menor, Benítez fue uno de los primeros detenidos, puesto que fue quien acompañó a Loan y a otros niños al naranjal la tarde en la que el menor fue visto por última vez. Allí, estaban también Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

En el marco de las investigaciones de la jueza Pozzer Penzo, Benítez declaró a mediados de julio. Allí, aseguró: “Creo que se lo llevaron”. Sin embargo, a pesar de un despliegue que incluyó drones, buzos, rastrillajes masivos, pericias telefónicas, tres fiscales y detectives de elite de las fuerzas federales, todavía no se sabe qué pasó con el chico.

Antonio Benítez, tío de Loan Danilo Peña