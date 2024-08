Caso Loan: Benítez solicitó ampliar su indagatoria y crece la expectativa sobre su declaración

Antonio Benítez, tío de Loan

A más de dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de Julio, Corrientes, la Justicia aún no pudo esclarecer qué sucedió con el niño de 5 años, debido al silencio de los detenidos y las versiones cruzadas. Ahora, crece la expectativa por lo que podría llegar a declarar Antonio Benítez, quien solicitó ampliar su indagatoria y podría aportar datos certeros sobre lo que sucedió aquel 13 de junio.

Benítez es la pareja de Laudelina Peña, tía del menor, y fue uno de los primeros detenidos en el marco de la investigación, puesto que fue quien acompañó a Loan y a otros niños al naranjal la tarde en la que el menor fue visto por última vez. Allí, estaban también Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Actualmente, está imputado por el delito de sustracción de menores y se encuentra detenido en un penal federal de la provincia de Salta. En el marco de las investigaciones de la jueza Cristina Pozzer Penzo, el hombre declaró a mediados de julio cuando aseguró: “Creo que se lo llevaron”.

Casi un mes después, Benítez solicitó ampliar su indagatoria, por lo que se estima que la audiencia tenga lugar la semana próxima; aunque aún queda por definirse si se realizará de forma virtual o presencial.

La presentación formal fue realizada durante la jornada del miércoles por el abogado de Benítez, Ricardo Osuna y la magistrada dio lugar a su pedido.

Loan desapareció la tarde del 13 de junio

En simultáneo, Pozzer Penzo avaló el pedido de la querella, a cargo de Fernando Burlando, de solicitar que se informe la titularidad, impacto de antenas, registro de llamadas y geolocalización de cinco líneas, por haberse utilizado el día de los hechos e impactando en las antenas de las zonas de investigación.

Por otro lado, Roberto Méndez, el letrado que representa al papá de Loan, planteó que la jueza podría llamar a declarar como testigos a otras tres personas que no están involucradas en la investigación hasta el momento. Se trata de Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya que tiene vínculos con el comisario Walter Maciel; Ramón Valenzuela, conocido como “Menotti”, y su novia Santa Gómez.

Uno de los principales motivos sería que la pareja vive muy cerca de la casa de Catalina y afirmó que habría visto a un niño de características similares a las de Loan subirse a una camioneta junto con un hombre y una mujer en la Ruta Provincial 12. Por esto mismo, consideran que la citación de estas personas permitirá dilucidar el aviso de Loan en horas de la madrugada del 14 de junio.

Mientras tanto, la comunidad de Corrientes exige la aparición con vida de Loan, por lo que convocaron a una marcha provincial para hoy a las 18 horas. El punto de encuentro será la Plaza Cabral, en Corrientes Capital.

La declaración de Benítez ante la Justicia federal

Desde que la causa pasó al fuero federal, la jueza inició las actuaciones desde cero, dada las irregularidades que fueron detectadas en los primeros procedimientos realizados por la Justicia correntina. En este contexto, citó a declarar nuevamente a cada uno de los detenidos.

A su turno, Benítez intentó desligarse de lo que sucedió con Loan. “Ese día llevé a mi señora a cocinar el guiso”, comenzó diciendo en su declaración y luego agregó: “Creo que se lo llevaron”.

La foto de las personas que estuvieron presentes en el almuerzo en la casa de la abuela de Loan

Sobre aquel 13 de junio, relató: “Llega Ramírez con la señora y todos los chicos , en eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja, habrá hablado un 15 minutos, cortó y le dije ‘vamos’, seguimos camino íbamos hablando, cuando llegamos a 150, 200 metros. Y ahí nos damos vuelta y dije “falta mi sobrino Loan”. En eso saco mi teléfono le llamo a mi señora y le dije si estaba Loan ahí, y dijo que no”.

Así, según dijo él mismo, Benítez entró a campos de la zona, le preguntó a vecinos, sin encontrar al chico. Comenzó luego la noche, buscó una linterna. Habló de un pozo que interesó supuestamente al comisario Walter Maciel, preso hoy en la misma cárcel que él.

En un momento de su testimonio, Benítez aseguró haber sufrido apremios policiales. “Después estuve en la casa de mi suegra, después me llevan hasta la escuela unos policías, y después me piden el teléfono, y les dije que estaba sin batería... Después me esposaron me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar”, aseveró.

Además, negó tener algún vínculo con el capital de navío (RE) Carlos Pérez y la ex empleada municipal María Victoria Caillava, a pesar de que sus hijas y su mujer tenían agendada Caillava como “tía Victoria”. “En la comida fue la primera vez que los vi. No suelo ir a la casa de ellos, mi señora es la que va”, dijo. Por esto mismo, la expectativa está puesta en lo que pueda llegar a declarar en su ampliación de indagatoria.