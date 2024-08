La Embajada de Canadá y Migraciones colaboran en la búsqueda Benjamín Laskey, el nene que desapareció hace 13 días en Córdoba

Benjamín está desaparecido hace 13 días

Hoy se cumplen 13 días desde que a Benjamín William Laskey, un nene de 9 años que vive con su mamá en la ciudad de Córdoba, lo vieron por última vez. El pasado 28 de julio fue retirado por su padre, un hombre de nacionalidad canadiense identificado como Robert Norman Laskey (69), en el marco de un régimen de visitas, y nunca regresó.

Por eso la mirada de los investigadores, bajo la dirección fiscal Guillermo González, recae en el papá y tratan de establecer si el chico salió del país. El temor de la madre de Benjamín, María Soledad Ruíz Orrico, es que su ex pareja tenga la intención de sacarlo de Argentina. Lo cierto es que los días pasan y la desesperación crece porque todavía no hay datos del menor.

Altas fuentes con acceso a la investigación señalaron a Infobae que se trabaja en varias hipótesis, pero con la atención puesta en la posibilidad de que el nene de 9 años haya salido del país. En ese sentido, indicaron que tanto la Embajada de Canadá como Migraciones prestan colaboración al fiscal para dar con el chico.

“Seguimos investigando. Se está trabajando a full en el caso”, graficaron las fuentes consultadas por este medio, quienes señalaron que la investigación del fiscal González se maneja con prudencia y hermetismo. Desde la fiscalía solicitaron que quienes puedan brindar información se comuniquen con la Unidad Judicial N° 2, en Santa Rosa 1345, al teléfono 4481016 interno 34021 o al correo electrónico ujudicial20-cba@justiciacordoba.gob.ar.

Según registros oficiales, Laskey padre cuenta con DNI de extranjero y domicilio en la calle Ayacucho, zona de Ciudadela, al sur de la capital cordobesa.

Según publicó el medio local Eldocetv, el niño vive con su mamá y hermanos, y habitualmente era retirado por su padre. De hecho, estaba pactado que ese día su progenitor fuera a buscarlo en el domicilio de su madre.

No obstante, una vez que caducó el plazo establecido por el régimen de visitas impuesto por la Justicia, el menor no fue devuelto a su hogar. De acuerdo con los detalles aportados, a su vez, por Los Andes, la familia ahora teme que haya salido del país con el progenitor.

En este sentido, según informaciones periodísticas, las autoridades descartaron la posibilidad de que pudiera tratarse de un caso similar al de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció el pasado 13 de junio en el paraje El Algarrobal, ubicado en 9 de Julio, Corrientes.

A diferencia de la desaparición de Benjamín, la Justicia Federal calificó al caso Loan como un presunto delito de sustracción y ocultamiento de un menor de edad.

<b>Otro caso en Córdoba</b>

Constanza Taricco y sus dos hijos de 10 y 6 años desaparecieron de la localidad de Nono, en Córdoba, luego de que la Justicia determinara la restitución de los menores a su padre en Alemania, a partir de una orden judicial.

Finalmente, después de una semana de incertidumbre y un pedido de captura que pesaba sobre sus hombros por “sustracción de menores”, se presentó con los chicos ante la Justicia en dependencias del Polo de la Mujer en la ciudad de Córdoba.

La mujer quedó con prisión domiciliaria en su casa junto a los menores. Taricco habló con los medios y explicó los motivos por los cuales se escondió en los últimos días. “Quise resguardarlos”, aseguró sobre sus intenciones.

Las abogadas que la representan, Natalia Lescano y Alina Dutto, presentaron un recurso para solicitar que la orden de restitución al padre en Alemania fuera anulada. “Cuando la palabra de un niño con tanta certeza dice que no quieren irse, que no quieren estar con esta persona, es totalmente contrario a derecho”, sentenciaron.

Las letradas anunciaron la presentación de un jury de enjuiciamiento “por mal desempeño, por negligencia grave, por desconocimiento del derecho”, explicó la legisladora cordobesa Luciana Echevarría. Al mismo tiempo, la integrante del MST denunció: “Se está pasando encima de los derechos de los niños”, al hacer referencia a que los menores habían pedido no ser trasladados hacia el país europeo con su progenitor.

No obstante, Lescano denunció que el Equipo Técnico de Intervención en Regímenes Comunicacionales (ETIRC) citó a los menores a una audiencia de revinculación que no estaba programada. “El abuelo tuvo que llevar a los niños ayer al encuentro, los agarraron, los introdujeron a la habitación del ETIRC, ahí permanecieron durante varias horas con el papá, la jueza, un psicólogo y una trabajadora social”, describió al repudiar que los pequeños no pudieron contar con la presencia de una ayudante terapéutica, su abogado o la psicóloga que atiende a la niña.